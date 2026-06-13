Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι ισχύει με πρόστιμα και προθεσμίες μετά την παράταση

Ο υποχρεωτικός καθαρισμός των οικοπέδων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι ισχύει με πρόστιμα και προθεσμίες μετά την παράταση

Καθαρισμός οικοπέδου στον δήμο Αθηναίων

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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 22 Ιουνίου, με συντήρηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
  • Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά από τα οικόπεδα τους.
  • Η υποβολή δήλωσης των εργασιών καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο είναι υποχρεωτική έως τις 22 Ιουνίου, με πρόστιμα 500 € για μη καθαρισμό και 100 € για μη δήλωση καθαρισμού.
  • Ψευδής δήλωση τιμωρείται με πρόστιμο έως 5.000 € και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
  • Οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο 1 € ανά τ.μ. με ελάχιστο 200 € και να αναλάβουν τον καθαρισμό με επιβάρυνση των υπόχρεων.
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Σε ισχύ βρίσκεται ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου, μετά την παράταση που αποφασίστηκε, καθώς η αρχική προθεσμία έληγε τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Οι χώροι πρέπει να συντηρηθούν καθαροί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Ο καθαρισμός προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα, θαμνώδη βλάστηση και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Η υποχρεωτική δήλωση των εργασιών καθαρισμού γίνεται στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών έως τις 22 Ιουνίου.

Τι περιλαμβάνει ο απαιτούμενος καθαρισμός

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Εξαιρούνται της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης: οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

  • πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,
  • πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

  • πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και
  • η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

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