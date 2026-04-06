Οι αστροναύτες του Artemis ΙΙ ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα

Το πλήρωμα της αποστολής ARTEMIS II της NASA σπάει το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 για την πιο μακρινή επανδρωμένη διαστημική πτήση, ξεπερνώντας τα 248.655 μίλια από τη Γη

Newsbomb

Esta imagen, proporcionada por la NASA, muestra a la astronauta Christina Koch, especialista de la misiΓ³n Artemis II, mirando hacia la Tierra desde una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, el jueves 2 de abril de 2026, mientras la tripulaciΓ³n viaja hacia la Luna. (NASA vΓ­a AP)
NASA
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II έσπασαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που διένυσαν οι άνθρωποι από τη Γη κατά τη διάρκεια της πτήσης τους κοντά στη Σελήνη το βράδυ της Δευτέρας.

Η διαστημική κάψουλα Orion δεν προσγειώθηκε στη Σελήνη, αλλά πέταξε γύρω από την αθέατη πλευρά της, μέσω μιας «ελεύθερης τροχιάς επιστροφής».

Η βαρύτητα της Σελήνης θα εκτοξεύσει αυτόματα την κάψουλα πίσω στη Γη.

Το πλήρωμα αποτελείται από τρεις Αμερικανούς και έναν Καναδό. Πρόκειται για τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen.

Η εκτόξευση έγινε από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ την Τετάρτη γύρω στις 6:35 μ.μ. τοπική ώρα (Πέμπτη 0:35 π.μ. ώρα Βελγίου).

Η αποστολή διαρκεί μέχρι τις 10 Απριλίου. Εκείνη την ημέρα, το Orion έχει κανονικά προγραμματιστεί να προσγειωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Το Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση προς τη Σελήνη από το 1972.

Το πλήρωμα της αποστολής "Άρτεμις 2" θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναμένεται να φτάσει σε απόσταση 406.778 χιλιομέτρων από τη Γη.

«Η Γη είναι μια μικρή ημισέληνος»

Ο διοικητής Reid Wiseman, επικεφαλής της αποστολής Artemis, δίνει μια ενημέρωση για τη θέα που βλέπει το πλήρωμά του από το παράθυρο του διαστημοπλοίου.

«Η γη είναι σαν μια μικρή ημισέληνος εκεί έξω. Είναι υπέροχη, την τράβηξα φωτογραφία... μια τόσο μαγευτική θέα εδώ έξω», λέει.

Το πλήρωμα του Artemis II γράφει ιστορία στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης: «Αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί»

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA είναι οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν ποτέ έναν εντυπωσιακό κρατήρα στην απέναντι πλευρά της σελήνης. Μέχρι τώρα, έπρεπε να αρκεστούμε σε φωτογραφίες που τραβούσαν ρομπότ. Ονομάζεται Mare Orientale. Είναι μια σκοτεινή κηλίδα στη σελήνη που είναι δύσκολο να δει κανείς από τη Γη. Αυτό συμβαίνει επειδή η κηλίδα βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της ορατής πλευράς της σελήνης.

Η κηλίδα έχει διάμετρο 900 χιλιόμετρα και στρογγυλό σχήμα. Πιθανότατα σχηματίστηκε από έναν αστεροειδή πλάτους περίπου 64 χιλιομέτρων που κάποτε συγκρούστηκε με τη σελήνη. Οι επιστήμονες ονομάζουν επίσης αυτές τις λεκάνες λεκάνες πολλαπλών δακτυλίων, οι οποίες παρατηρούνται σε πολλούς βραχώδεις και παγωμένους πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα.

Ο σκιώδης κρατήρας μοιάζει με στόχο, που αποτελείται από τρεις ομόκεντρους δακτυλίους, ο μεγαλύτερος από τους οποίους είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από την αμερικανική πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Μέχρι τώρα, είχαμε μόνο φωτογραφίες της Mare Orientale που τραβήχτηκαν από ρομπότ στο διάστημα. Αλλά χάρη στην αποστολή Artemis II της NASA στη σελήνη, η οποία αναχώρησε από τη Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης, οι άνθρωποι έχουν πλέον δει και το εντυπωσιακό σημείο με τα ίδια τους τα μάτια για πρώτη φορά.

Η NASA δημοσίευσε μια φωτογραφία της Ανατολικής Λεκάνης την Κυριακή, γράφοντας ότι ήταν «ιστορία εν όψει».

«Αυτή η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ολόκληρη η λεκάνη έχει φανεί με γυμνό μάτι», δήλωσε το διαστημικό πρόγραμμα.

«Τα σκοτεινά μέρη απλώς δεν είναι ακριβώς στη σωστή θέση», δήλωσε η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ σε συνέντευξή της στο NBC News.

«Υπάρχει κάτι που με κάνει να νιώθω ότι δεν είναι το φεγγάρι που έχω συνηθίσει να βλέπω».

Η Κοχ πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του Artemis II είχε συγκρίνει τις παρατηρήσεις του με το υλικό μελέτης του για να καταλάβει τι έβλεπε. «Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά», είπε. «Αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί».

Το Mare Orientale απεικονίστηκε από τον ανιχνευτή LRO της NASA σε ψευδοέγχρωμη απεικόνιση.

Το μήνυμα ειρήνης των αστροναυτών

Ενώ το Apollo 8 είχε φτάσει στη Σελήνη την παραμονή των Χριστουγέννων του 1968 (και οι αστροναύτες το γιόρτασαν διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τη Γένεση επί του σκάφους), η σύμπτωση του ταξιδιού της Άρτεμις κατά τη διάρκεια του Πάσχα δεν διέφυγε της προσοχής των τεσσάρων επιβατών του Ωρίωνα. Ήταν μια ευκαιρία, είπε ο Γκλόβερ, να εκτιμήσουν την ομορφιά της δημιουργίας. «Η ανθρωπότητα είναι ένας λαός. Χωρίς σύνορα, χωρίς σημαίες. Μόνο ένας μπλε πλανήτης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
