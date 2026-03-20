NASA: Προετοιμάζεται για την εκτόξευση του πυραύλου «Άρτεμις» στη Σελήνη

Στην εξέδρα εκτόξευσης μεταφέρθηκε ο πύραυλος «Άρτεμις» καθώς η NASA σχεδιάζει να μεταφέρει αστροναύτες σε τροχιά γύρω τη Σελήνη. Θα είναι η πρώτη αντίστοιχη αποστολή εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Το σύστημα εκτόξευσης Space Launch System (SLS), ύψους 98 μέτρων, και το διαστημικό σκάφος Orion μεταφέρονται από το κτίριο συναρμολόγησης προς την εξέδρα 39B στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

Η μετακίνηση αυτή γίνεται μετά από ένα πρόβλημα με το σύστημα ηλίου του πυραύλου που ανάγκασε τη NASA να εγκαταλείψει μια απόπειρα εκτόξευσης τον Μάρτιο και να κάνει επισκευές στον πύραυλο.

Οι μηχανικοί λένε ότι το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί και ελπίζουν ότι μια σειρά τελικών δοκιμών στην εξέδρα θα επιβεβαιώσει ότι ο πύραυλος είναι έτοιμος για εκτόξευση στις αρχές Απριλίου.

Το ύψος του Space Launch System ξεπερνά το Μπιγκ Μπεν και μαζί με την πλατφόρμα εκτόξευσης ζυγίζουν περίπου 5.000 τόνους. Μεταφέρονται από το Crawler-Transporter-2, ένα χαμηλό, τεθωρακισμένο όχημα με ερπύστριες που κατασκεύασε η NASA το 1965 για να μεταφέρει τους πυραύλους Saturn V στην εξέδρα εκτόξευσης.

Η μετακίνηση γίνεται με χαμηλές ταχύτητες και μπορεί να διαρκέσει έως 12 ώρες. Αυτό γίνεται σκόπιμα προκειμένου να μην ασκούνται μεγάλες πιέσεις στην πανάκριβη κατασκευή αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η χαμηλή ταχύτητα δίνει επίσης στις ομάδες της NASA την ευκαιρία να εντοπίσουν και να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.

