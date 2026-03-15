Επιστήμονας του Χάρβαρντ απαιτεί εξηγήσει για «γυαλιστερό» αντικείμενο στον Άρη

Μοιάζει σαν ένα καπέλο πάρτι, πεταμένο στο έδαφος - Ο αστροφυσικός δίνει δύο εκδοχές, ή διαστημικά σκουπίδια ή κάτι άλλο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία περίεργη λάμψη στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη τράβηξε την προσοχή ενός αστροφυσικού, ο οποίος τώρα προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι και από πού προήλθε το άγνωστο αυτό αντικείμενο.

Η ανακάλυψη έγινε όταν οι επιστήμονες εξέτασαν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το Curiosity Rover της NASA το 2022.

Στον κρατήρα Gale, κοντά στον ισημερινό του Κόκκινου Πλανήτη, υπάρχει ένα αντικείμενο με περίεργο σχήμα που ορισμένοι έχουν παρομοιάσει με ένα καπέλο πάρτι, πεταμένο στο έδαφος.

Το αντικείμενο περιγράφεται ότι έχει μήκος περίπου 20 εκατοστά και είναι επίσης επίπεδο στο ένα άκρο.

Για πρώτη φορά το παρατήρησε ο ερασιτέχνης ερευνητής Rami Bar Ilan, ο οποίος και ζήτησε τη γνώμη του επιστήμονα του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ.

Ο αστροφυσικός έγραψε σε μια ανάρτηση στο Medium: «Πρέπει απλώς να υποθέσουμε ότι ο μυστηριώδης κύλινδρος είναι ανθρωπογενή συντρίμμια και να προχωρήσουμε ή να γυρίσουμε πίσω το ρόβερ για να καταλάβουμε αν η προέλευσή του είναι διαφορετική;»

Ο επιστήμονας πιστεύει ότι πιθανότατα είναι πραγματικά σκουπίδια, ωστόσο μιλώντας στη New York Post υποστήριξε: «Κατά τη γνώμη μου, η NASA θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επιστροφή για να εξετάσει τον κύλινδρο σε σχέση με τις πιο εγκόσμιες εργασίες που επιδιώκει το ρόβερ Curiosity».

«Η NASA χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους και αν ρωτήσουμε τους φορολογούμενους πιθανότατα θα συμφωνούσαν μαζί μου ότι η κατανόηση της προέλευσης του μυστηριώδους κυλίνδρου θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα του Curiosity», κατέληξε ο Λόεμπ.

Το αντικείμενο δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επίσημα από τη NASA, αλλά ο Λόεμπ αναρωτιέται αν ο κώνος αποτελεί τμήμα του ρομπότ Curiosity που έπεσε ή αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πορείας του

Αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που βρήκε το Curiosity.

Σύμφωνα με το Science Alert, το Rover άνοιξε κατά λάθος έναν βράχο και βρήκε κρύσταλλα μέσα.

Το Curiosity Rover βάρους 899 κιλά και κύλησε πάνω από τον βράχο, με αποτέλεσμα να ανοίξει και να αποκαλύψει κίτρινους κρυστάλλους θειαφιού μέσα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το θείο βρέθηκε στην καθαρή του μορφή στον Άρη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40LIFESTYLE

Γρηγόρης Σαμόλης: Το viral βίντεο και το μάθημα ταπεινότητας δίπλα σε έναν πλανόδιο μουσικό

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Τα highlights του «χορταστικού» αγώνα στο Περιστέρι

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συλλήψεις στην απαγορευμένη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο - Πώς μεταδίδεται

22:21LIFESTYLE

Νέο «λάδι στη φωτιά» των Μπέκαμ ρίχνει ο Μπρούκλιν - Oι ευχές στην «καλύτερη πεθερά»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συνεχίζεται το «θρίλερ» και οι συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει συμφωνία με τον Τραμπ

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

22:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: «Δεχθήκαμε δύο φθηνά γκολ» | Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Στάρμερ συζήτησε τη «σημασία» του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ με τον Τραμπ

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Δυσκολεύονται οι «πράσινοι», επικίνδυνοι οι Αγρινιώτες

21:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Διπλωματικό μπρα ντε φερ Τραμπ–Κίνας για το πετρέλαιο

21:54WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ απαιτεί εξηγήσει για «γυαλιστερό» αντικείμενο στον Άρη

21:45TRAVEL

Γιατί η Σύρος δεν είναι μόνο καλοκαιρινός προορισμός

21:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2: «Φρέναρε» στο Περιστέρι κι απέκτησε ξανά… συγκάτοικους

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2 (Β' ημίχρονο): «Στραβοπάτησε» και απέκτησε ξανά συγκάτοικους

21:24ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Οι επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν κοστίσει ήδη 12 δισ. δολάρια

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία: Σκότωσαν άλογο κούρσας και το σέρβιραν σε συσσίτιο του δήμου

21:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IEA: Άμεσα στην παγκόσμια αγορά πάνω από 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου - Ξεκινάει η αποδέσμευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Περιγραφές φρίκης: Ιρανοί πράκτορες βίασαν ομαδικά δύο νοσοκόμες επειδή βοήθησαν διαδηλωτές

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Σπάτα - Αισθητός στην Αττική - Ο Λέκκας στο Newsbomb.gr

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό bullying σε 11χρονη από ανηλίκους - Την έβαλαν να γονατίσει και να ζητήσει «συγγνώμη»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Δυσκολεύονται οι «πράσινοι», επικίνδυνοι οι Αγρινιώτες

17:25ΚΟΣΜΟΣ

«Λένε ότι είμαι τι;» - Ο Νετανιάχου απαντά στις φήμες ότι είναι νεκρός

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

22:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: «Δεχθήκαμε δύο φθηνά γκολ» | Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αντνάν Μεντερές: O ανθέλληνας Τούρκος, τα εγκλήματά του σε βάρος των Ελλήνων και ο απαγχονισμός του το 1961

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Η ώρα του υποχρεωτικού καθαρισμού - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα που... καίνε

17:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Ανέβηκαν τα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ – Δείτε τα εδώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ