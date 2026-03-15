Επιστήμονας του Χάρβαρντ απαιτεί εξηγήσει για «γυαλιστερό» αντικείμενο στον Άρη

Μία περίεργη λάμψη στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη τράβηξε την προσοχή ενός αστροφυσικού, ο οποίος τώρα προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι και από πού προήλθε το άγνωστο αυτό αντικείμενο.

Η ανακάλυψη έγινε όταν οι επιστήμονες εξέτασαν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το Curiosity Rover της NASA το 2022.

Στον κρατήρα Gale, κοντά στον ισημερινό του Κόκκινου Πλανήτη, υπάρχει ένα αντικείμενο με περίεργο σχήμα που ορισμένοι έχουν παρομοιάσει με ένα καπέλο πάρτι, πεταμένο στο έδαφος.

Το αντικείμενο περιγράφεται ότι έχει μήκος περίπου 20 εκατοστά και είναι επίσης επίπεδο στο ένα άκρο.

Για πρώτη φορά το παρατήρησε ο ερασιτέχνης ερευνητής Rami Bar Ilan, ο οποίος και ζήτησε τη γνώμη του επιστήμονα του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ.

Ο αστροφυσικός έγραψε σε μια ανάρτηση στο Medium: «Πρέπει απλώς να υποθέσουμε ότι ο μυστηριώδης κύλινδρος είναι ανθρωπογενή συντρίμμια και να προχωρήσουμε ή να γυρίσουμε πίσω το ρόβερ για να καταλάβουμε αν η προέλευσή του είναι διαφορετική;»

Ο επιστήμονας πιστεύει ότι πιθανότατα είναι πραγματικά σκουπίδια, ωστόσο μιλώντας στη New York Post υποστήριξε: «Κατά τη γνώμη μου, η NASA θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επιστροφή για να εξετάσει τον κύλινδρο σε σχέση με τις πιο εγκόσμιες εργασίες που επιδιώκει το ρόβερ Curiosity».

«Η NASA χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους και αν ρωτήσουμε τους φορολογούμενους πιθανότατα θα συμφωνούσαν μαζί μου ότι η κατανόηση της προέλευσης του μυστηριώδους κυλίνδρου θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα του Curiosity», κατέληξε ο Λόεμπ.

Το αντικείμενο δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επίσημα από τη NASA, αλλά ο Λόεμπ αναρωτιέται αν ο κώνος αποτελεί τμήμα του ρομπότ Curiosity που έπεσε ή αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πορείας του

Αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που βρήκε το Curiosity.

Σύμφωνα με το Science Alert, το Rover άνοιξε κατά λάθος έναν βράχο και βρήκε κρύσταλλα μέσα.

Το Curiosity Rover βάρους 899 κιλά και κύλησε πάνω από τον βράχο, με αποτέλεσμα να ανοίξει και να αποκαλύψει κίτρινους κρυστάλλους θειαφιού μέσα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το θείο βρέθηκε στην καθαρή του μορφή στον Άρη.