Επιχείρηση «Άρτεμις»: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Άρτεμις», για υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Για το ίδιο αδίκημα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από αλλοδαπές Αρχές μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, εντοπίστηκαν στην ελληνική επικράτεια χρήστες του διαδικτύου που είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε ιστοτόπους και εφαρμογές, μέσω των οποίων διαμοιραζόταν μεγάλος όγκος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Μετά την παροχή στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, οι Αρχές ταυτοποίησαν τους εμπλεκόμενους και τις οικιακές τους συνδέσεις, ενώ εξακριβώθηκαν και οι τόποι κατοικίας τους.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 7 έως 12 Φεβρουαρίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, Χανίων, Λάρισας και Ορεστιάδας. Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, κατασχέθηκαν δέκα σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, πέντε κινητά τηλέφωνα, μία κάρτα μνήμης SD και μία κάρτα SIM.

Από τις επιτόπιες ψηφιακές εξετάσεις στα κατασχεθέντα μέσα των τεσσάρων συλληφθέντων εντοπίστηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο με παράνομο υλικό, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην αρμόδια υπηρεσία της Βορείου Ελλάδος.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση, ενώ η δικογραφία που αφορά τον πέμπτο κατηγορούμενο θα υποβληθεί στις δικαστικές Αρχές.

Διαβάστε επίσης