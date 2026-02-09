Βόλος: Πώς βρέθηκαν φωτογραφίες στο κινητό της μητέρας που κατηγορείται για πορνογραφικό υλικό

Για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου κατηγορείται τελικά η μητέρα από τον Βόλο, στο κινητό της οποίας βρέθηκαν φωτογραφίες της 7χρονης κόρης της.

Η νεαρή μητέρα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη και, όπως δήλωσε στο gegonota.news ο συνήγορός της κ. Εμμανουηλίδης, αύριο κιόλας θα κατατεθεί προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η πελάτισσά του ουδεμία σχέση έχει με την κατηγορία που της αποδίδεται, καθώς τελούσε σε παντελή άγνοια των εν λόγω φωτογραφιών. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι οι φωτογραφίες κατέβηκαν στο κινητό από σφάλμα των παιδιών και στο cloud ανέβηκαν επειδή συγχρονίστηκε από το email.

