Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

Στη σύλληψη μιας 38χρονη γυναίκας για παιδική πορνογραφία κατά της κόρης της, που είναι κορίτσι μικρότερο των 10 ετών, προχώρησαν την Πέμπτη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Αν και η Αστυνομία δεν ανακοίνωσε κάτι επίσημα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα συνελήφθη μετά από προανάκριση που έγινε από την εισαγγελία και προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος της για πορνογραφία σε βάρος της κόρης της.

Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια, της ασκήθηκε δίωξη για παιδική πορνογραφία από την εισαγγελέα υπηρεσίας και την παρέπεμψε στον ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας με εννέα φωτογραφίες της κόρης της, ηλικίας 7 ετών να είναι γυμνή σε διάφορες στάσεις.

Το πορνογραφικό υλικό βρέθηκε στα χέρια των αρχών, όταν η γυναίκα έχασε το κινητό της τηλέφωνο τις γιορτές στην περιοχή των Παλαιών. Το άτομο που το βρήκε, είδε ότι δεν ήταν κλειδωμένο και όταν είδε τις φωτογραφίες του κοριτσιού το παρέδωσε στις αρχές.

Αφού ενημερώθηκε η Εισαγγελία διατάχτηκε προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας έγινε άρση του απορρήτου.

Οι αρχές εντόπισαν τη γυναίκα και την Τετάρτη έκαναν έρευνα στο σπίτι της, κατάσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο και εντόπισαν τις ίδιες φωτογραφίες που είχε στην παλιά της συσκευή.

Οι πληροφορίες του magnesianews.gr, αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για τις φωτογραφίες, τις οποίες ίσως τραβούσε η μεγαλύτερη κόρη της, όταν έπαιζαν με την 7χρονη. Εκτιμά δε ότι οι φωτογραφίες μεταφέρθηκαν και στη νέα της συσκευή μέσω cloud με την ενεργοποίησή της.