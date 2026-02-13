Λάρισα: Χειροπέδες σε 49χρονο για παιδική πορνογραφία

Ένας 49χρονος συνελήφθη στο σπίτι του για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο μέσα από το οποίο διακινούσε το πορνογραφικό υλικό.

Του ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί για αύριο, Σάββατο, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.