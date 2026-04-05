Άρτεμις II: «Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί» -Οι αστροναύτες περιγράφουν τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Διαφέρει εντυπωσιακά από τη Σελήνη που γνωρίζουμε από τη Γη

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

  • Οι αστροναύτες τηςστολής Artemis II περιγράφουν τη σκοτεινή πλευρά Σελήνης ως εντυπωκά διαφορετική από ό,τι έχειτηρηθεί από τη Γη.
  • Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από πάνω από 50 χρόνια, με τη χρήση του νέου πυραύλου Space Launch System και της κάψουλας Orion.
  • Το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει σε απόσταση
  • ρεκόρ περίπου 252.757 μιλίων από τη Γη, συλλέγοντας σημαντικά δεδομένα για την προέλευση της Σελήνης και του ηλιακού συστήματος.
  • Κατά τη διάρκεια της πτήσης θα παρατηρήσουν μια ηλιακή έκλειψη από το διάστημα, με τη Σελήνη να καλύπτει τον Ήλιο όπως φαίνεται από την κάψουλα Orion.
  • Παρά τις τεχνολογικές προκλήσεις, η αποστολή εξελίσσεται ομαλά και το πλήρωμα περιγράφει την εμπειρία ως βαθιά συγκινητική και μοναδική σε σύγκριση με τις φωτογραφίες που έχουν σταλεί στη Γη.
Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA περιέγραψαν την εμπειρία τους βλέποντας για πρώτη φορά την αθέατη, τη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης - ένα θέαμα που, όπως λένε, διαφέρει εντυπωσιακά από ό,τι γνωρίζουμε από τη Γη.

Η Christina Koch, μαζί με τους Reid Wiseman, Victor Glover και τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, διανύουν την τρίτη ημέρα του ταξιδιού τους με το διαστημόπλοιο Orion, το οποίο θα τους μεταφέρει γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

«Υπάρχει κάτι που σου λέει ότι αυτό δεν είναι το φεγγάρι που έχεις συνηθίσει να βλέπεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Koch, περιγράφοντας τη διαφορετική όψη του δορυφόρου.

«Οι σκοτεινές περιοχές δεν είναι εκεί που τις περιμένεις»

Μιλώντας στο NBC News από το διάστημα, η Koch εξήγησε ότι η εικόνα της Σελήνης από το παράθυρο της κάψουλας Orion ήταν διαφορετική από κάθε προηγούμενη εμπειρία.

«Τα πιο σκοτεινά σημεία δεν βρίσκονται ακριβώς εκεί που τα περιμένεις. Κάτι σου λέει ότι αυτό δεν είναι το φεγγάρι που γνωρίζεις», είπε, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα συνέκρινε όσα έβλεπε με εκπαιδευτικό υλικό για να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο. «Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», σημείωσε.

Η αποστολή ξεκίνησε την Τετάρτη και διαρκεί συνολικά 10 ημέρες, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, από την εποχή του προγράμματος Apollo program.

Οι τέσσερις αστροναύτες είναι επίσης οι πρώτοι που ταξιδεύουν με τον νέο πύραυλο Space Launch System και την κάψουλα Orion spacecraft.

Ο Wiseman χαρακτήρισε την πτήση «ένα μεγαλειώδες επίτευγμα», τονίζοντας ότι η θέα ταυτόχρονα της Γης και της Σελήνης είναι «πραγματικά συγκλονιστική».

«Η Γη βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη έκλειψη, ενώ η Σελήνη είναι σχεδόν πλήρως φωτισμένη. Για να δεις κάτι τέτοιο, πρέπει να βρίσκεσαι ακριβώς ανάμεσά τους», είπε.

Παρά τον ενθουσιασμό, οι αστροναύτες συνεχίζουν να ζουν με πολύ ανθρώπινους ρυθμούς μέσα στην κάψουλα Orion, η οποία έχει μέγεθος αντίστοιχο με ένα μικρό τροχόσπιτο.

«Το να είσαι άνθρωπος εδώ πάνω είναι από τα πιο ωραία στοιχεία της αποστολής», είπε η Koch. «Μπορεί να θαυμάζεις τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και μετά να σκέφτεσαι: “Μήπως να αλλάξω κάλτσες;” Αυτή είναι η αντίθεση της ανθρώπινης διαστημικής πτήσης».

Καθώς η αποστολή εξελίσσεται, το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει σε απόσταση-ρεκόρ από τη Γη - περίπου 252.757 μίλια - ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της αποστολής Apollo 13.

Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, οι αστροναύτες θα φτάσουν έως και 4.600 μίλια από την επιφάνεια της Σελήνης, συλλέγοντας εικόνες και δεδομένα από κρατήρες, οροσειρές και αρχαίες ροές λάβας, που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την προέλευση της Σελήνης και του ηλιακού συστήματος.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα που θα βιώσει το πλήρωμα είναι μια ηλιακή έκλειψη από το διάστημα, όταν η Σελήνη θα καλύψει τον Ήλιο από τη σκοπιά της κάψουλας Orion.

Το φαινόμενο θα διαρκέσει σχεδόν μία ώρα, επιτρέποντας στους αστροναύτες να παρατηρήσουν το στέμμα του Ήλιου και πιθανές λάμψεις από προσκρούσεις αντικειμένων στη σεληνιακή επιφάνεια.

Παρά τις τεχνολογικές προκλήσεις -από μικροπροβλήματα στα email μέχρι ζητήματα με την τουαλέτα της κάψουλας- η αποστολή εξελίσσεται ομαλά.

Ο Hansen περιέγραψε την εμπειρία ως βαθιά συγκινητική: «Από την πρώτη στιγμή νιώθεις ταπεινότητα. Το γεγονός ότι τέσσερις άνθρωποι βρισκόμαστε εδώ έξω… σε γονατίζει».

Και μπορεί οι εικόνες που έχουν ήδη σταλεί στη Γη να είναι εντυπωσιακές, όμως - όπως τονίζει - τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό που βλέπουν οι ίδιοι: «Ξέρω ότι οι φωτογραφίες είναι απίστευτες. Αλλά πιστέψτε με, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι σε άλλο επίπεδο».

