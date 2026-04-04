Δείτε live εικόνα: Το Artemis II ξεπέρασε τη μέση του ταξιδιού για τη Σελήνη

Φωτογραφία της Γης από το διαστημικό σκάφος «Orion» της NASA, καθώς βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της αποστολής «Artemis II», την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

Snapshot Η αποστολή Artemis II της NASA εκτοξεύτηκε επιτυχώς τα ξημερώματα της 2ας Απριλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη μετά από 53 χρόνια.

Η ομάδα των αστροναυτών αποτελείται από τρεις μέλη της NASA (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch) και έναν της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας (Jeremy Hansen).

Η αποστολή διαρκεί περίπου 10 ημέρες και περιλαμβάνει δύο τροχιές γύρω από τη Γη και μία γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, σε διαδρομή που μοιάζει με τον αριθμό 8.

Η NASA μεταδίδει ζωντανά εικόνες από το διαστημικό σκάφος «Orion» χωρίς σχολιασμό, με μπλε οθόνη να εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει σήμα ή απαιτείται bandwidth για την αποστολή.

Μαύρη οθόνη στη μετάδοση υποδηλώνει ότι το σκάφος βρίσκεται στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η επιτυχής εκτόξευση της αποστολής Artemis II της NASA, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Απριλίου, σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη έπειτα από 53 χρόνια.

Η παγκόσμια προσοχή είναι στραμμένη στους τέσσερις αστροναύτες οι οποίοι κατευθύνονται προς την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Η ομάδα αποτελείται από τρεις αστροναύτες της NASA -τον κυβερνήτη Reid Wiseman, τον Victor Glover και την Christina Koch - και τον Jeremy Hansen της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Να σημειωθεί ότι, σε διάστημα περίπου 10 ημερών, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II θα κάνουν δύο «κύκλους» γύρω από τη Γη, και έναν γύρω από την Σελήνη ακολουθώντας μια διαδρομή που μοιάζει με τον αριθμό 8, πριν επιστρέψουν στη Γη.

It’s not a straight shot to the far side of the Moon! ?



Over approximately 10 days, the Artemis II astronauts will orbit Earth twice before looping around the far side of the Moon in a figure eight and returning home. pic.twitter.com/udjejhxgVx — NASA (@NASA) April 2, 2026

Η NASA μεταδίδει ζωντανά την περιπέτεια των αστροναυτών στο διάστημα, παρουσιάζοντας εικόνες από το διαστημικό σκάφος «Orion», χωρίς σχολιασμό, καθώς αυτό πραγματοποιεί την πτήση του γύρω από τη Σελήνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, οι θεατές θα βλέπουν μια μπλε οθόνη σε περίπτωση που το σκάφος δεν πιάνει σήμα ή εάν το bandwidth (ζωνικό εύρος) απαιτείται για τις δραστηριότητες της αποστολής, ενώ αν βλέπουν κάτι που μοιάζει με μαύρη οθόνη, τότε σημαίνει ότι το σκάφος βρίσκεται στο σκοτάδι.

Διαβάστε επίσης