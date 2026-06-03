ΝΒΑ: Φαβορί για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μαϊάμι Χιτ!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις διακοπές του. Προ ημερών πήγε στον τελικό του Champions League. Όμως σε πρώτο πλάνο, παραμένει το μέλλον του. Ο «Greek Freak» έκανε δήλωση πως θα ήθελε κι άλλους τίτλους με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεδομένα θα μείνει στα «ελάφια».

Η επόμενη μέρα για τον Αντετοκούνμπο είναι σε πρώτο πλάνο στις ΗΠΑ. Με τις τελευταίες αναφορές, μάλιστα, να θεωρούν πως η επόμενη σεζόν θα τον βρει από τα χιόνια του Μιλγουόκι, σε περιοχή με ήλιο και θάλασσα. Το Μαϊάμι της Φλόριντα.

Το όνομα του Γιάννη έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, αλλά σύμφωνα με το «Athletic» οι Χιτ είναι ο επικρατέστερος προορισμός για αυτόν. Οι αναλυτές Σαμ Άμικ και Έρικ Νεχμ, τόνισαν χαρακτηριστικά πως οι τελευταίες πληροφορίες από το ΝΒΑ, θέλουν τον Αντετοκούνμπο να καταλήγει στο Μαϊάμι!