Μαριάνθη Φραγκοπούλου: Από startuper, στρατηγικός εταίρος της NASA που «πέταξε» με το Artemis IΙ

Ξεκίνησε από startup κι έχει γίνει στρατηγικός εταίρος της NASA, της Siemens και συνεχίζει να εξελίσσεται και να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην παγκόσμια ασφάλεια. Η HERADO Global Group, την οποία δημιούργησε η Πυρηνικός Φυσικός Μαριάνθη Φραγκοπούλου «πέταξε» στην αποστολή Artemis I (πρώην Exploration Mission I) - συμμετοχή από την πρώτη κιόλας δοκιμαστική πτήση του προγράμματος, θέτοντας τις βάσεις για την ασφάλεια των μελλοντικών πληρωμάτων με την αποστολή Artemis II της NASA για τη Σελήνη. Η HERADO παραμένει σταθερός συνεργάτης της NASA, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού για την επιστροφή του ανθρώπου στο διάστημα.

«Η HERADO είναι η μόνη εταιρία που είχε συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα από την πρώτη αποστολή» λέει η κυρία Φραγκοπούλου στο Newsbomb.gr.

Ο πύραυλος Space Launch System (SLS) της NASA, με την κάψουλα Orion, «πήρε ζωή» σήμερα, λίγο πριν τη δύση του ηλίου στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, μεταφέροντας το πρώτο του πλήρωμα - τρεις Αμερικανούς και έναν Καναδό αστροναύτη. Είναι το μεγαλύτερο βήμα της NASA μέχρι σήμερα προς την καθιέρωση μιας μόνιμης σεληνιακής παρουσίας και η ελληνική ευρεσιτεχνία ήταν και πάλι παρούσα.

Η κυρία Φραγκοπούλου που είναι μέλος της κοινότητας που έχει αναλάβει την προστασία από τις ακτινοβολίες από τις πρώτες αποστολές στην Σελήνη από το πρόγραμμα Apollon ήθελε να δώσει «απαντήσεις» στον τομέα της προστασίας από την ακτινοβολία. Κάπως έτσι η «ανάγκη» για ασφάλεια, «γέννησε» την HERADO, η οποία ήρθε να καλύψει τα κενά ασφαλείας σε αυτό που αποκαλείται radiation protection.

«Είναι το Α και το Ω» λέει η κυρία Φραγκοπούλου στο Newsbomb.gr, καθώς από την ακτινοβολία επηρεάζονται «τόσο οι αστροναύτες, όσο και τα διαστημικά αεροσκάφη». Όπως εξηγεί «δεν υπήρχε σύστημα που να διαχωρίζει τις ακτινοβολίες και να μετρά τις παρενέργειές τους» κι εκεί ήρθε η «πατέντα» της ομάδας της για να κάνει τη διαφορά.

Ουσιαστικά η τεχνολογία που έχει αναπτύξει η ομάδα της κυρίας Φραγκοπούλου, μετρά όλες τις ακτινοβολίες, που εκπέμπονται από πρωτόνια, νετρόνια και βαριά ιόντα.

Η HERADO, έχει αναπτύξει πρωτοποριακά, «έξυπνα» δοσίμετρα ακτινοβολίας, τα οποία αναφέρονται και ως κάρτες μέτρησης ακτινοβολίας, κι επιλέχθηκαν από τη NASA για την παρακολούθηση της έκθεσης των αστροναυτών στην ακτινοβολία σε ιστορικές διαστημικές αποστολές.

Η Μαριάνθη Φραγκοπούλου είναι πυρηνικός φυσικός, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμας OSU, και διευθύνουσα σύμβουλος της HERADO.

Πρόκειται για μία τεχνολογία που δεν είχε καταφέρει να αναπτύξει ούτε η NASA, ούτε η Γερμανική Υπηρεσία Διαστήματος (DLR), κάτι που έκανε τελικά η HERADO κι επάξια πήρε μια θέση στο... φεγγάρι. Τα δοσίμετρα που σχεδίασε η ομάδα της κυρίας Φραγκοπούλου μετρούν ταυτόχρονα σε μια συσκευή όλα τα είδη ακτινοβολίας σε πραγματικό χρόνο. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την ακριβή καταγραφή των επιπέδων ιοντίζουσας ακτινοβολίας, απαραίτητα για την ασφάλεια των αστροναυτών σε περιβάλλοντα υψηλής ακτινοβολίας, όπως το διάστημα.

Όπως εξηγεί η κυρία Φραγκοπούλου, όταν προετοιμάζεται μία αποστολή οι βασικοί παράγοντες που ελέγχονται είναι «πρώτον η ακτινοβολία και πώς αυτή επηρεάζει την αποστολή, πλήρωμα και σκάφος. Δεύτερον το ψυχολογικό κομμάτι που αφορά στους αστροναύτες και τρίτον το βαρυτικό πεδίο».

Η τεχνολογία που έχει αναπτύξει η HERADO, σύμφωνα με την κυρία Φραγκοπούλου δεν αφορά μόνο στο διάστημα, αλλά έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής, καταρχάς σε θέματα υγείας. Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα ιατρικά μηχανήματα και στην οποία εκτίθενται ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κι ασθενείς, μέχρι σήμερα δεν μετριόταν επαρκώς, με αποτέλεσμα τα «κατάλοιπά» της να βγαίνουν στο προσκήνιο έπειτα από χρόνια πολλές φορές με ολέθρια αποτελέσματα. Πλέον, με τις μετρήσεις που γίνονται, καθίσταται η όλη διαδικασία πιο ασφαλής για όλους τους εμπλεκόμενους, ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους.

Παράλληλα, ο όμιλος εταιρειών της HERADO Global Group έχει αναπτύξει στρατηγική αποκλειστική συνεργασία με τον παγκόσμιο κολοσσό Siemens για την τοποθέτηση της τεχνολογίας στα drones και στα ρομπότ της αμυντικής βιομηχανίας ως European Sovereign, μετατρέποντας τα μη επανδρωμένα συστήματα σε «έξυπνους» φύλακες έναντι αόρατων απειλών, έτσι ώστε όπως τονίζει η κυρία Φραγκοπούλου να «μετράει την ακτινοβολία, αλλά και να μην επηρεάζεται και το ίδιο το asset από την έκθεση σ' αυτήν». HERADO εφαρμόζει το πρώτο σύστημα προστασίας πολλαπλών ακτινοβολιών στον κόσμο, το οποίο λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που κάνει την παρέμβασή της μοναδική είναι ο συνδυασμός ενός κατοχυρωμένου υλικού δοσιμετρίας με προηγμένο λογισμικό AI και IoT. Το σύστημα όχι μόνο χαρτογραφεί και μετρά την ακτινοβολία σε επικίνδυνες ζώνες με απόλυτη ακρίβεια, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί και προστατεύει τα ίδια τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (assets) των drones και των ρομπότ. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός δεν θα υποστεί βλάβη ή δυσλειτουργία από την έκθεση στην ακτινοβολία, επιτρέποντας στην αμυντική βιομηχανία να επιχειρεί με ασφάλεια σε περιβάλλοντα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απροσπέλαστα ή καταστροφικά για την τεχνολογία..

Σύμφωνα με την πυρηνικό φυσικό, η ανάγκη να... τιθασεύσουν την ακτινοβολία είναι μείζονος σημασίας, καθώς η τεχνολογία γίνεται «όλο και πιο ευαίσθητη στην ακτινοβολία, καθώς και η ίδια η ηλιακή ακτινοβολία είναι πλέον πιο έντονη κι έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα, όπως έγινε με την Airbus που αναγκάστηκε να καθηλώσει χιλιάδες αεροσκάφη πριν από μερικούς μήνες, εσχάτως με το πρόβλημα που προέκυψε με το FIR Αθηνών, αλλά και το blackout στην Ευρώπη».