Artemis II: «Γεια σου Κόσμε» - Η θεαματική πρώτη εικόνα της Γης από το ταξίδι στη Σελήνη

Η εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη NASA δείχνει τη λήψη της Γης που κατέγραψε ο κυβερνήτης της αποστολής Artemis II, Reid Wiseman, μέσα από την κάψουλα Orion, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. (NASA μέσω AP)

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες υψηλής ανάλυσης εικόνες της Γης που κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη Σελήνη.

Ο κυβερνήτης της αποστολής, Reid Wiseman, τράβηξε τις «εντυπωσιακές» εικόνες, όπως τις χαρακτήρισε η NASA, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελικής ανάφλεξης των κινητήρων, η οποία έθεσε το διαστημόπλοιο σε τροχιά προς τον πλησιέστερο ουράνιο γείτονά μας.

Η εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη NASA δείχνει τη λήψη της Γης που κατέγραψε ο κυβερνήτης της αποστολής Artemis II, Reid Wiseman, μέσα από την κάψουλα Orion, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Η εικόνα δημοσιεύθηκε με τίτλο «Γεια σου, Κόσμε».

Η εικόνα «Γεια σου, Κόσμε» και η ανάποδη Γη

Η πρώτη φωτογραφία, με τίτλο «Γεια σου, Κόσμε» («Hello, World»), αποτυπώνει την απεραντοσύνη του Ατλαντικού Ωκεανού, περιβαλλόμενη από τη λεπτή λάμψη της ατμόσφαιρας, τη στιγμή που η Γη «κρύβει» τον Ήλιο. Στα δύο άκρα του πλανήτη διακρίνονται πράσινα σέλας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Η Γη εμφανίζεται ανεστραμμένη, με τη δυτική Σαχάρα και την Ιβηρική Χερσόνησο στα αριστερά της εικόνας και το ανατολικό τμήμα της Νότιας Αμερικής στα δεξιά. Στο κάτω δεξί μέρος διακρίνεται και ένας φωτεινός πλανήτης, τον οποίο η NASA ταυτοποίησε ως την Αφροδίτη.

Οι εικόνες ελήφθησαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της λεγόμενης «διασεληνιακής έγχυσης» (trans-lunar injection), τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έθεσε το διαστημόπλοιο Orion spacecraft εκτός της τροχιάς της Γης, με τους τέσσερις αστροναύτες να κατευθύνονται σε απόσταση άνω των 200.000 μιλίων προς τη Σελήνη.

Η αποστολή ακολουθεί πλέον μια κυκλική τροχιά που θα μεταφέρει το πλήρωμα γύρω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης και πίσω στη Γη — το πρώτο τέτοιο ταξίδι ανθρώπων εκτός γήινης τροχιάς από το 1972.

«Κολλημένοι στα παράθυρα» για μια φωτογραφία

Σύμφωνα με τον ειδικό αποστολής Jeremy Hansen, μετά την κρίσιμη ανάφλεξη οι αστροναύτες ήταν «κολλημένοι στα παράθυρα», προσπαθώντας να απαθανατίσουν το θέαμα.

«Έχουμε μια πανέμορφη θέα της σκοτεινής πλευράς της Γης, φωτισμένης από τη Σελήνη», ανέφερε στο κέντρο ελέγχου στο Χιούστον.

Ο Wiseman επικοινώνησε αργότερα με το κέντρο ελέγχου ζητώντας οδηγίες για το πώς να καθαρίσουν τα παράθυρα, καθώς ο ενθουσιασμός του πληρώματος τα είχε… λερώσει.

Η δυσκολία της λήψης από το Διάστημα

Αρχικά, ο κυβερνήτης δυσκολεύτηκε να φωτογραφίσει τον πλανήτη από τόσο μεγάλη απόσταση, εξηγώντας ότι η ρύθμιση της έκθεσης δεν ήταν εύκολη.

«Είναι σαν να βγαίνεις στην αυλή σου και να προσπαθείς να φωτογραφίσεις το φεγγάρι», είπε χαρακτηριστικά.

Πλέον, όμως, το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, με νέες εικόνες να αποτυπώνουν τη Γη χωρισμένη ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα.

Σε μία ακόμη φωτογραφία, ο πλανήτης εμφανίζεται σχεδόν βυθισμένος στο σκοτάδι, με τα τεχνητά φώτα των πόλεων να λάμπουν στη νυχτερινή πλευρά.

Η NASA δημοσίευσε επίσης μια συγκριτική εικόνα δίπλα-δίπλα, αντιπαραβάλλοντας τη θέα της Γης το 2026 με εκείνη που είχε καταγράψει το πλήρωμα της Apollo 17 το 1972 - την τελευταία φορά που άνθρωποι ταξίδεψαν έως τη Σελήνη.

«Έχουμε διανύσει τεράστια απόσταση τα τελευταία 54 χρόνια, αλλά ένα πράγμα δεν άλλαξε: το σπίτι μας δείχνει υπέροχο από το Διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά η NASA.

