LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το καθοριστικό Game 5 των τελικών
Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον πέμπτο τελικό Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR.
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Ο… πολύ σκληρός για να «πεθάνει» Παναθηναϊκός AKTOR, κάλλιστα θα μπορούσε ήδη να έχει στεφθεί πρωταθλητής. Αυτό δεν έχει συμβεί λόγω των διαιτητικών αποφάσεων στα δύο παιχνίδια που έγιναν στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός αν και με περισσότερες λύσεις, σε κανένα σημείο της σειράς δεν έδειξε καλύτερος από τους «πράσινους».
Όλα αυτά οδήγησαν στο Game 5 των τελικών της GBL. Αγώνας που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ στις 18:00. Η τελευταία αναμέτρηση της σεζόν για το μπάσκετ. Με τον νικητή να κατακτά το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26.
Παρακολουθήστε και σχολιάστε το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR:
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