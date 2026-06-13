LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το καθοριστικό Game 5 των τελικών

Ο… πολύ σκληρός για να «πεθάνει» Παναθηναϊκός AKTOR, κάλλιστα θα μπορούσε ήδη να έχει στεφθεί πρωταθλητής. Αυτό δεν έχει συμβεί λόγω των διαιτητικών αποφάσεων στα δύο παιχνίδια που έγιναν στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός αν και με περισσότερες λύσεις, σε κανένα σημείο της σειράς δεν έδειξε καλύτερος από τους «πράσινους».

Όλα αυτά οδήγησαν στο Game 5 των τελικών της GBL. Αγώνας που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ στις 18:00. Η τελευταία αναμέτρηση της σεζόν για το μπάσκετ. Με τον νικητή να κατακτά το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26.

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