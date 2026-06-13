Βόρεια προάστια: Απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με ανηλίκους

Snapshot Εννέα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι, απολογήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία και παιδικές χαρές των Βορείων προαστίων.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν σε δύο εγκληματικές οργανώσεις με κατηγορίες διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής.

Βίντεο ντοκουμέντο έδειξε τον ξυλοδαρμό ανηλίκων από μέλη της συμμορίας για την είσπραξη οφειλών από ναρκωτικά.

Οι δύο οργανώσεις δραστηριοποιούνταν σε περιοχές όπως Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθραία και Θρακομακεδόνες, με έναν 21χρονο αρχηγό να παραμένει ασύλληπτος.

Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν οργανωμένη, με αποθήκευση σε αυτοκίνητο αξίας άνω των 150.000 ευρώ και πωλήσεις που έφταναν τα 100 γραμμάρια κάνναβης σε μόλις τέσσερις ημέρες. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα οι εννέα κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, σε σχολεία και παιδικές χαρές των Βορείων προαστίων και ανάμεσά τους βρίσκονται επτά ανήλικοι και δύο ενήλικοι, ηλικίας από 14 έως 19 ετών.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά το πέρας της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποσύρθηκαν σε διάσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Οι δικαστικές αρχές καλούνται να αποφασίσουν εάν οι κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή εάν κάποιοι από αυτούς θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι.

Τα εννέα άτομα φέρονται να συμμετείχαν σε δύο ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών σε σχολικές μονάδες, καθώς και παράνομη κατοχή όπλων.

Η πρώτη οργάνωση φέρεται να δρούσε σε περιοχές των Βορείων προαστίων, όπως η Εκάλη, η Δροσιά, ο Διόνυσος και η Νέα Ερυθραία και ως φερόμενος αρχηγός εμφανίζεται ένας 21χρονος, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Η δεύτερη οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Ως αρχηγικό μέλος κατηγορείται ένας 19χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τον ηγετικό ρόλο που του αποδίδεται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι ανήλικη συγκατηγορούμενή του απευθυνόταν σε εκείνον μόνο για συμβουλές, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν αποκόμιζε οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητα που του αποδίδεται.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με ανήλικους

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε μαθητές σχολείων και ακόμα τρία μέλη έχουν καταγραφεί να τραβούν με τη βία ανήλικο που τους χρωστούσε χρήματα έξω από ΙΧ.

Στα πλάνα φαίνεται ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας μαζί με άλλα μέλη της ομάδας να ρίχνουν μπουνιές και κλοτσιές στους δύο ανήλικους που δεν τους έδωσαν όλο το χρηματικό ποσό για τις δόσεις τους. Και οι δύο ανήλικοι δέχονται απανωτά χτυπήματα, ενώ στο βίντεο φαίνεται το ένα από τα δύο θύματα να έχει πέσει κάτω στο έδαφος όσο οι υπόλοιποι τον χτυπούν άγρια.

Λίγο αργότερα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο για να τον εκφοβίσουν ξανά. Από το συγκεκριμένο βίντεο, αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον αρχηγό και να ξεκλειδώσουν την έρευνα. Με βία και ξυλοδαρμούς φρόντιζαν να παίρνουν τα χρωστούμενα από τις πωλήσεις ναρκωτικών.

Σοκάρουν οι διάλογοι

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι διάλογοι των δύο συμμοριών ανηλίκων που δρούσαν ως dealers ναρκωτικών, προμηθεύοντας ακόμα και κοκαΐνη σε παιδιά 13 ετών σε σχολεία και παιδικές χαρές.

– Μέλος Α: … στην τραμπούκα και στο ξύλο για να φοβηθούν.

– Μέλος Β: Τώρα πρέπει να περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά.

– Μέλος Α: Θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς εμάς και τα χαστούκια που έχεις φάει;

– Μέλος Β: Ναι, ρε μπρο, όχι.

– Μέλος Α: Κάνε το ίδιο ρε αδελφέ, βάρα τα…

Πάρκα, πλατείες, στάσεις λεωφορείων ακόμα και σχολικά προαύλια ήταν τα μέρη που τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέλεγαν για να πωλούν τις ναρκωτικές ουσίες. Προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ακόμα και μαθητές της Α’ γυμνασίου, ενώ σε μία περίπτωση πούλησαν κοκαΐνη σε μία μαθήτρια 14 ετών.

– «Άγνωστος»: Ρε μου λέει ότι πήγε, έπιασε ο … ένα παιδάκι πρώτης Γυμνασίου.

– «Κ»: Τον έπιασε και του είπε τι;

– «Άγνωστος»: Κάτι, να δίνει.

– «Κ»: Τι λες ρε.

– «Άγνωστος»: Όταν σου λέω δεν κάνουν τα παιδιά, θα σε βάλουν εσένα φυλακή, δεν μ’ ακούς.

Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται:

– «Κ»: Λοιπόν άκουσέ με, όταν έρθεις δουλειά, πέρα από τα 6 ευρώ ξέρεις τι άλλο θα σου δώσω;

– «Γ»: Τι;

– «Κ»: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου.

– «Γ»: Γιατί;

– «Κ»: Γιατί ρε μπρο εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτήν την βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.

– «Κ»: Θέλω να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10.000 τον μήνα, να ξέρεις, θα τον …, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δεις, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss».

Όπως έγινε γνωστό, σε αυτοκίνητο αξίας άνω των 150.000 ευρώ αποθήκευαν την κάνναβη, την κοκαΐνη και τα φαρμακευτικά δισκία. Η δράση τους ήταν τόσο οργανωμένη που όπως διαπιστώθηκε, μέσα σε μόλις 4 μέρες είχαν καταφέρει να διακινήσουν 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε πελάτες – μαθητές.

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