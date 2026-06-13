Τέλος μίας εποχής στην αμερικανική τηλεόραση: Πέθανε ο Τζιν Σάλιτ σε ηλικία 100 ετών

Πέθανε ο Τζιν Σάλιτ, ο άνθρωπος που έκανε τηλεοπτικό θέαμα την κινηματογραφική κριτική

Newsbomb

Τέλος μίας εποχής στην αμερικανική τηλεόραση: Πέθανε ο Τζιν Σάλιτ σε ηλικία 100 ετών
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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Snapshot
  • Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο Τζιν Σάλιτ, θρυλικός κριτικός κινηματογράφου της εκπομπής Today του NBC.
  • Ο Σάλιτ ήταν γνωστός για το χαρακτηριστικό του μουστάκι, τα πολύχρωμα παπιγιόν και το «αιχμηρό» του χιούμορ, που τον έκαναν αναγνωρίσιμη μορφή της αμερικανικής τηλεόρασης.
  • Ξεκίνησε από τον έντυπο Τύπο και εργάστηκε στο Today για 37 χρόνια ως μόνιμος κριτικός βιβλίου και κινηματογράφου.
  • Προσέγγιζε την κινηματογραφική κριτική με λογοπαίγνια και χιούμορ, κάνοντας την ψυχαγωγία προσιτή σε εκατομμύρια τηλεθεατές.
  • Πήρε συνεντεύξεις από μεγάλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για σατιρικές αναφορές στην ποπ κουλτούρα.
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Ο Τζιν Σάλιτ, θρυλικός κριτικός κινηματογράφου της εκπομπής Today του NBC, πέθανε σε ηλικία 100 ετών, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη στον χώρο της δημοσιογραφίας και της ψυχαγωγίας.

Με το ξεχωριστό του μουστάκι, τα πολύχρωμα παπιγιόν και το «αιχμηρό» του χιούμορ, ο Τζιν Σάλιτ αποτέλεσε για δεκαετίες μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε το NBC, ενώ, η οικογένεια του Σάλιτ ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «έφυγε γαλήνια, ύστερα από 100 χρόνια μίας εκπληκτικής ζωής».

Ο Σάλιτ έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο αμερικανικό κοινό χάρη στον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τον κινηματογράφο. Με λογοπαίγνια και χιούμορ, κατάφερε να μετατρέψει την κινηματογραφική κριτική σε κομμάτι της καθημερινής ψυχαγωγίας εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Loren, Shalit.

Η Σοφία Λόρεν και ο Τζιν Σάλιτ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής τους εμφάνισης στην εκπομπή Today του NBC στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του 1980.

AP.

Η πορεία του ξεκίνησε από τον έντυπο Τύπο, με συνεργασίες σε σημαντικά μέσα όπως το Ladies’ Home Journal και οι New York Times. Το 1970, εντάχθηκε στην εκπομπή Today ως συνεργάτης και τρία χρόνια αργότερα, ανέλαβε καθήκοντα μόνιμου κριτικού βιβλίου και κινηματογράφου, θέση στην οποία παρέμεινε για 37 χρόνια.

Σε αντίθεση με άλλους διάσημους κριτικούς της εποχής, όπως ο Ρότζερ Ίμπερτ και ο Τζιν Σίσκελ, ο Σάλιτ απέφευγε συχνά τις σκληρές επιθέσεις στις ταινίες, προτιμώντας έναν πιο ανάλαφρο και προσιτό σχολιασμό. Παρ’ όλα αυτά, δεν δίσταζε να ασκήσει αυστηρή κριτική όταν το θεωρούσε απαραίτητο, χαρίζοντας κατά καιρούς ατάκες που έμειναν στην ιστορία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του πήρε συνεντεύξεις από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, από τους πρωταγωνιστές του Star Wars μέχρι τη Σοφία Λόρεν και την Όπρα Γουίνφρεϊ, ενώ, η χαρακτηριστική του εμφάνιση και προσωπικότητα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για αμέτρητες σατιρικές αναφορές στην ποπ κουλτούρα.

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