Γιαννακόπουλος: «Εγώ πιστεύω ότι είναι η ευκαιρία της να σφυρίξει δίκαια»

Η ΚΕΔ στον μεγαλύτερο και κρισιμότερο αγώνα της σεζόν αποφάσισε να ορίσει τους Τσαρούχα, Τηγάνη και Καρπάνο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μην παίρνει θέση, αλλά να τονίζει πως αυτό ίσως είναι μια δεύτερη ευκαιρία για τους διαιτητές αυτούς ώστε να σφυρίξουν δίκαια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Δεν θα πάρω θέση ούτε τίποτα. Το μόνο που θα πω είναι. Όταν ρε παιδάκι μου μια ομάδα έχει τόσα πολλά έντονα παράπονα. Έχει φτάσει μία τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Θεωρητικά σέβεσαι και τις δύο πλευρές και δεν πας να ανατινάξεις κάτι. Αυτό θα έκανε κάποιος που υποτίθεται θέλει το καλό του μπάσκετ

Βέβαια, για να είμαι και δίκαιος πάντα υπάρχει και το σενάριο να επέλεξε και να σου λέει. Για εμένα είναι η καλύτερη. Αν έκανε κάποια λάθη ή αν δεν έκανε δεν ξέρω. Εδώ είναι η ευκαιρία ορίστε να ξανά δείτε ότι όντως είναι η καλύτερη. Να παίξει και να σφυρίξει απόλυτα δίκαια. Μακάρι να είναι αυτή η περίπτωση. Εγώ αυτό πιστεύω πάντως».