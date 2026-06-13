Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν το Σάββατο, τον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Η κηδεία του, τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, αλλά και επιφανή στελέχη της Αριστεράς.

Δείτε φωτογραφίες

Intime Live
Intime LiveINTIME NEWS
Intime Live
Intime LiveINTIME NEWS
Intime Live
Intime LiveINTIME NEWS
Intime Live

Ευκλείδης Τσακαλώτος

INTIME NEWS
Intime Live

Πάνος Σκουρλέτης

INTIME NEWS
Intime Live

Νίκος Φίλης

INTIME NEWS
Intime Live

Κώστας Αρβανίτης

INTIME NEWS
Intime Live

Σπύρος Χαριτάτος

INTIME NEWS

​Με αφορμή την απώλειά του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέδωσε τη θλιβερή ανακοίνωση αποχαιρετισμού με μία αναδρομή στη μακρά επαγγελματική του πορεία.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Νικόλαο (Νίκο) Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά χθες από τη ζωή, σε ηλικία 66 ετών.

Ο Νίκος Σερβετάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Από το 1980 έως τα τέλη της δεκαετίας του ’90, έζησε στη Σουηδία, όπου και σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας.

Εργάστηκε ως συντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων στις ελληνικές εκπομπές του σουηδικού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, σχολιαστής του σουηδικού τηλεοπτικού σταθμού TV4, συνεργάτης του πρακτορείου Pressens Bild, ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και κατά καιρούς συνεργάτης ελληνικών εφημερίδων και ραδιοτηλεοπτικών μέσων με έδρα τη Στοκχόλμη.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάσθηκε στο ΑΠΕ και την ΕΡΤ και στις εφημερίδες «Εξουσία», «Η Νίκη της Δημοκρατίας», «Money», «Εποχή», «City Press» και «Documento». Επιπλέον, εργάστηκε ως διευθυντής σύνταξης στο ραδιοφωνικό σταθμό «Εν Λευκώ» και στις ιστοσελίδες «NetDaily», «Science Illustrated» ενώ συμμετείχε και στη δημοσιογραφική ομάδα της «ForthNet».

Διετέλεσε μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Σουηδίας (SJF 1986-2000) και της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Σουηδίας (FPA 1988-1998), στην οποία από το 1992 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος Τύπου στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην Ουψάλα.

Μετέφρασε από τα σουηδικά στα ελληνικά το βιβλίο «Άκου λευκέ» του δημοσιογράφου – ανθρωπολόγου Λαρς Πέρσον και τα βιβλία «Οι καλύτερες προθέσεις» και «Σαββατογεννημένος» του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Επίσης, από τα ελληνικά στα σουηδικά, τους οδηγούς «Ρέθυμνο» και «Λάδι, ο δρόμος στη μακροβιότητα». Συμμετείχε στην τετραμελή ομάδα που επιμελήθηκε το Σουηδο-ελληνικό Λεξικό, το οποίο εκδόθηκε το 1999 από οργανισμό αντίστοιχο του ΟΕΣΒ του Υπουργείου Παιδείας της Σουηδίας, και ήταν επιστημονικός συνεργάτης του εκδοτικού οίκου RiksMedia.

Ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του.

Διήνυσε μια μακρά και σημαντική διαδρομή στη δημοσιογραφία, την οποία ουδέποτε αντιμετώπισε απλώς ως ένα επάγγελμα βιοπορισμού. Είχε ευρείες γνώσεις, βαθιά καλλιέργεια και άποψη για τη ζωή και τα κοινά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τη σύντροφό του Αγγέλικα και τα αγαπημένα του παιδιά».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσα χρήματα παίρνουν οι παίκτες των ΗΠΑ που παίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση των «πράσινων» πριν από την αναχώρηση για το ΣΕΦ - 3000 κόσμος στο ξενοδοχείο

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Τριήμερη η ταφή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, 4 μήνες μετά τον θάνατό του - Ορίστηκε η ημερομηνία

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ερνανγκόμεθ η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» - Μέσα ο Όσμαν

15:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» για τον πέμπτο τελικό

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο Σουηδός που κατηγορείται ότι βίασε 17χρονη τουρίστριας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 17χρονη μαχαιρώθηκε στο λαιμό στο δρόμο από άνδρα πακιστανικής καταγωγής - Βίντεο

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άγριος καβγάς ζευγαριού - Βγήκαν μαχαίρια μέσα στο σπίτι

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο Σύμφωνο Ασύλου: Η ημέρα που η Ευρώπη άλλαξε κανόνες - Κέρδη και κίνδυνοι για την Ελλάδα

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από Ρόδο: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει - Τι είπε για εκλογές και κυριαρχικά δικαιώματα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα - Τι αλλάζει

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η Αττική καμαρώνει τα κορίτσια της, ο γυναικείος αθλητισμός φέτος στα καλύτερά του»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Προφητικά sms του ιδρυτή της Mango στο κινητό - Πίστευε ότι ο γιος του ήταν «ικανός να τον σκοτώσει»

14:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισχυρή βροχόπτωση στο Νιού Τζέρσεϊ | Σε κίνδυνο το Βραζιλία - Μαρόκο

14:18ΚΥΠΡΟΣ

Μόνιμα στην Κύπρο ελληνικά μαχητικά και φρεγάτα στην ΑΟΖ

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε εξέλιξη τέσσερις πυρκαγιές σε Λουτράκι, Μέθανα, Θέρμο και Γεράνεια Όρη

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ποινή κάθειρξης 10 ετών σε πρώην τραπεζική υπάλληλο για υπεξαίρεση και πλαστογραφία

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Στη μάχη τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μελίσσια Αττικής - Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή - Συνελήφθη ο παππούς

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του ιστορικού «Σκοπελίτη»

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άγριος καβγάς ζευγαριού - Βγήκαν μαχαίρια μέσα στο σπίτι

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 17χρονη μαχαιρώθηκε στο λαιμό στο δρόμο από άνδρα πακιστανικής καταγωγής - Βίντεο

14:18ΚΥΠΡΟΣ

Μόνιμα στην Κύπρο ελληνικά μαχητικά και φρεγάτα στην ΑΟΖ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από 14€ έως 170€ για μια θέση στην παραλία - Ξαπλώστρα ή πετσέτα στην άμμο; Τι προτιμούν οι Έλληνες

07:25LIFESTYLE

Τα τηλεοπτικά δίδυμα που «σπάνε» και αυτά που συνεχίζουν ακάθεκτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ