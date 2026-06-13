Τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν το Σάββατο, τον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Η κηδεία του, τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, αλλά και επιφανή στελέχη της Αριστεράς.

Δείτε φωτογραφίες

Intime Live INTIME NEWS

Intime Live INTIME NEWS

Intime Live INTIME NEWS

Ευκλείδης Τσακαλώτος INTIME NEWS

Πάνος Σκουρλέτης INTIME NEWS

Νίκος Φίλης INTIME NEWS

Κώστας Αρβανίτης INTIME NEWS

Σπύρος Χαριτάτος INTIME NEWS

​Με αφορμή την απώλειά του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέδωσε τη θλιβερή ανακοίνωση αποχαιρετισμού με μία αναδρομή στη μακρά επαγγελματική του πορεία.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Νικόλαο (Νίκο) Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά χθες από τη ζωή, σε ηλικία 66 ετών.

Ο Νίκος Σερβετάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Από το 1980 έως τα τέλη της δεκαετίας του ’90, έζησε στη Σουηδία, όπου και σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας.

Εργάστηκε ως συντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων στις ελληνικές εκπομπές του σουηδικού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, σχολιαστής του σουηδικού τηλεοπτικού σταθμού TV4, συνεργάτης του πρακτορείου Pressens Bild, ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και κατά καιρούς συνεργάτης ελληνικών εφημερίδων και ραδιοτηλεοπτικών μέσων με έδρα τη Στοκχόλμη.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάσθηκε στο ΑΠΕ και την ΕΡΤ και στις εφημερίδες «Εξουσία», «Η Νίκη της Δημοκρατίας», «Money», «Εποχή», «City Press» και «Documento». Επιπλέον, εργάστηκε ως διευθυντής σύνταξης στο ραδιοφωνικό σταθμό «Εν Λευκώ» και στις ιστοσελίδες «NetDaily», «Science Illustrated» ενώ συμμετείχε και στη δημοσιογραφική ομάδα της «ForthNet».

Διετέλεσε μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Σουηδίας (SJF 1986-2000) και της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Σουηδίας (FPA 1988-1998), στην οποία από το 1992 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος Τύπου στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην Ουψάλα.

Μετέφρασε από τα σουηδικά στα ελληνικά το βιβλίο «Άκου λευκέ» του δημοσιογράφου – ανθρωπολόγου Λαρς Πέρσον και τα βιβλία «Οι καλύτερες προθέσεις» και «Σαββατογεννημένος» του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Επίσης, από τα ελληνικά στα σουηδικά, τους οδηγούς «Ρέθυμνο» και «Λάδι, ο δρόμος στη μακροβιότητα». Συμμετείχε στην τετραμελή ομάδα που επιμελήθηκε το Σουηδο-ελληνικό Λεξικό, το οποίο εκδόθηκε το 1999 από οργανισμό αντίστοιχο του ΟΕΣΒ του Υπουργείου Παιδείας της Σουηδίας, και ήταν επιστημονικός συνεργάτης του εκδοτικού οίκου RiksMedia.

Ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του.

Διήνυσε μια μακρά και σημαντική διαδρομή στη δημοσιογραφία, την οποία ουδέποτε αντιμετώπισε απλώς ως ένα επάγγελμα βιοπορισμού. Είχε ευρείες γνώσεις, βαθιά καλλιέργεια και άποψη για τη ζωή και τα κοινά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τη σύντροφό του Αγγέλικα και τα αγαπημένα του παιδιά».