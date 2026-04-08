Artemis II: H ιστορική «βόλτα» γύρω από τη Σελήνη σε 5 στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα

Το πλήρωμα της ιστορικής αποστολής Artemis II βρίσκεται καθ' οδόν προς τη Γη, έχοντας ολοκληρώσει την περιφορά γύρω από τη Σελήνη, κατά την οποία ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσε την περιφορά γύρω από τη Σελήνη, ταξιδεύοντας πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο μετά το 1972.
  • Οι αστροναύτες βίωσαν μια ολική έκλειψη Ηλίου διάρκειας σχεδόν 54 λεπτών καθώς περνούσαν πίσω από τη Σελήνη.
  • Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής, το πλήρωμα εκτέλεσε επιστημονικές παρατηρήσεις, ασκήσεις ασφαλείας και έδωσε συνεντεύξεις εντός της κάψουλας Orion.
  • Η αποστολή ξεκίνησε με την επιτυχημένη εκτόξευση του ισχυρού πυραύλου SLS της NASA στις 1 Απριλίου 2026, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
  • Το πλήρωμα θα επιστρέψει στη Γη στο τέλος της εβδομάδας και προγραμματίζει συνομιλίες με σεληνιακούς επιστήμονες για να μοιραστεί τις εμπειρίες και παρατηρήσεις του.
Η NASA έχει αρχίσει να δημοσιεύει εικόνες που τραβήχτηκαν από την άλλη πλευρά της Σελήνης. Μία από τις πιο εντυπωσιακές είναι η παρακάτω φωτογραφία, την οποία η ονόμασε «Earthset». Δείχνει τη Γη να δύει αργά πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης - μια κατοπτρική εικόνα της διάσημης φωτογραφίας Earthrise που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 8.

H Σελήνη επισκιάζει πλήρως τον Ήλιο. Παραδόξως, το πλήρωμα είχε αυτή τη θέα μιας ολικής έκλειψης για σχεδόν 54 λεπτά καθώς περνούσε πίσω από τη Σελήνη.

Μια άλλη εικόνα δείχνει τη Σελήνη να επισκιάζει πλήρως τον Ήλιο. Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II είχε αυτή τη θέα μιας ολικής έκλειψης για σχεδόν 54 λεπτά καθώς περνούσε πίσω από τη Σελήνη. Πριν φτάσουν στη Σελήνη, oι 4 αστροναύτες είχαν ήδη στείλει «σπίτι» μερικές απίστευτες φωτογραφίες της Γης όπως φαίνεται από υψηλή τροχιά.

Αυτά ήταν αξιοθέατα που κανένας άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να θαυμάσει εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, μετά το τέλος των αποστολών Apollo το 1972. Ο ενθουσιασμός για τη μοναδική θέα του πλανήτη μας ήταν σαφής από τις αντιδράσεις των αστροναυτών καθώς κοίταζαν έξω από τα παράθυρα της κάψουλας του «Orion»

Από το εσωτερικό του «Orion», οι αστροναύτες μπορούσαν να δουν τη Γη ως μια ημισέληνο που σιγά σιγά μικραίνει πίσω τους καθώς συνέχιζαν το ταξίδι τους των 400.000 χιλιομέτρων. Η κάλυψη αυτής της απόστασης από τη Γη στη Σελήνη θα τους χρειαζόταν τέσσερις ημέρες.

O διοικητής Ριντ Γουάιζμαν κοιτάζει έξω από το παράθυρο του διαστημικού σκάφους Orion ακριβώς τη στιγμή που ξεκινά η πρώτη περίοδος παρατήρησης της Σελήνης

Υπήρχαν όμως πολλά που τους κράτησαν απασχολημένους στη διαδρομή. Εκτός από την πρόβα των επιστημονικών παρατηρήσεων που θα έκαναν καθώς πετούσαν γύρω από την άλλη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα έκανε ασκήσεις ασφαλείας, διεξήγαγε επιστημονική έρευνα, ασκήσεις και έδωσε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά μέσα στα όρια της μικροσκοπικής κάψουλας που τους φιλοξενεί. Εν τω μεταξύ, η Σελήνη μεγάλωνε στη θέα από τα παράθυρα του Orion.

Περισσότερες φωτογραφίες που τράβηξαν από τη Σελήνη θα εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες και το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει μια συνομιλία με σεληνιακούς επιστήμονες για να περιγράψει τι είδε, ενώ τα αξιοθέατα είναι ακόμα φρέσκα στο μυαλό τους. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα επιστρέψουν στη Γη.

Το πλήρωμα του Artemis II

Η 10ήμερη αποστολή Artemis II ξεκίνησε την Τετάρτη 1 Απριλίου, όταν ο πύραυλος SLS της NASA εκτοξεύτηκε στον ουρανό για να πραγματοποιήσει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή του στη Σελήνη μετά από μισό αιώνα. Ο ισχυρός πύραυλος άφησε ένα ίχνος καπνού στο πέρασμά του μετά την επιτυχημένη απογείωση, καθώς έφτασε σε ταχύτητα άνω των 16.100 χλμ./ώρα.

Οι δύο ενισχυτές διαχωρίστηκαν από τον πύραυλο καθώς εκτοξεύτηκε προς την άκρη της ατμόσφαιρας της Γης, πριν διασχίσει τα όρια του διαστήματος. Μια ζωντανή μετάδοση βίντεο από την κάψουλα Orion μας έδωσε μια πρώτη γεύση από αυτό που μπορούσαν να δουν οι αστροναύτες.

Η αστροναύτης Christina Koch, κοιτάζει πίσω στη Γη από ένα από τα παράθυρα της κύριας καμπίνας του σκαφους Orion την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, καθώς το πλήρωμα ταξιδεύει προς τη Σελήνη.

"Υπέροχη θέα", δήλωσε ο διοικητής του διαστημοπλοίου Ριντ Γουάιζμαν. "Έχουμε μια υπέροχη ανατολή του φεγγαριού." Υπήρχαν ανησυχίες ότι ο κακός καιρός μπορεί να ματαίωνε την εκτόξευση, αλλά τα σύννεφα διαλύθηκαν ακριβώς την ώρα που θα ξεκινούσε η αποστολή του Artemis II.

Οι αστροναύτες μεταφέρθηκαν στο διάστημα από τον γιγαντιαίο πύραυλο της NASA, το Space Launch System (SLS) - τον πιο ισχυρό πύραυλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ. Το πλήρωμα αποτελείται από τον Καναδό ειδικό αποστολών Τζέρεμι Χάνσεν και τρεις Αμερικανούς - τον Διοικητή της NASA Ριντ Γουάιζμαν, τον πιλότο Βίκτορ Γκλοόυβερ και την ειδικό αποστολών Κριστίνα Κοτς.

Μια άποψη της Σελήνης που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 16 το 1972

Υπήρξαν κάποιες συναισθηματικές στιγμές, αλλά κατά τα άλλα φαίνονταν αρκετά χαλαροί καθώς τους χαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι πριν οδηγηθούν στο σημείο εκτόξευσης. Οι πρώτοι άνθρωποι που μπήκαν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μετά το Apollo 17 το 1972 γράφουν ιστορία.

