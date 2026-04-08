Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

Το πλήρωμα πραγματοποίησε επιτυχημένη διέλευση από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και αναμένεται να επιστρέψει στη Γη στις 10 Απριλίου

Δημήτρης Δρίζος

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen συμμετέχουν στην αποστολή Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά το Apollo 17 το 1972.
  • Το διαστημόπλοιο Orion αντιμετώπισε προσωρινή απώλεια επικοινωνίας με τη NASA για περίπου 40 λεπτά κατά τη διέλευση από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.
  • Οι αστροναύτες της NASA αμείβονται με ετήσιους μισθούς που κυμαίνονται περίπου από 90.000 έως 150.000 δολάρια, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή μισθολογική κλίμακα General Schedule.
  • Η εκπαίδευση των αστροναυτών περιλαμβάνει πολυετείς και εντατικές προετοιμασίες σε δεξιότητες όπως κατάδυση, επιβίωση, ρομποτική και διαχείριση καταστάσεων πίεσης.
  • Η αποστολή μεταφέρει 32 κάμερες, συμπεριλαμβανομένων DSLR, mirrorless, GoPro και smartphones, επιτρέποντας τη λήψη εντυπωσιακών εικόνων από το εσωτερικό του Orion και τη Σελήνη.
Snapshot powered by AI

Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen άφησαν τη Γη την Τετάρτη 1 Απριλίου, συμμετέχοντας στην ιστορική αποστολή Artemis II, η οποία ήδη καταγράφει νέα ρεκόρ απόστασης στο Διάστημα.

Το πλήρωμα πραγματοποίησε επιτυχημένη διέλευση από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και αναμένεται να επιστρέψει στη Γη στις 10 Απριλίου, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς το φεγγάρι μετά το Apollo 17 το 1972.

Μια αποστολή που κύλησε σχεδόν άψογα

Μέχρι στιγμής, η αποστολή εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με μοναδική εξαίρεση μια αγχωτική στιγμή: το διαστημόπλοιο Orion έχασε την επικοινωνία με τη NASA για περίπου 40 λεπτά κατά τη διέλευση από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Πέρα από αυτό το περιστατικό, όλα δείχνουν να κυλούν ομαλά, με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να στρέφεται όχι μόνο στην ίδια την αποστολή, αλλά και στις απολαβές των ανθρώπων που τη φέρνουν εις πέρας.

Πόσα κερδίζουν οι αστροναύτες

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα επαγγέλματα, οι αστροναύτες της NASA αμείβονται βάσει της τυπικής μισθολογικής κλίμακας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, γνωστής ως General Schedule.

Οι συγκεκριμένοι αστροναύτες κατατάσσονται συνήθως στις βαθμίδες GS-13 έως GS-14, ανάλογα με την εμπειρία και τα προσόντα τους. Αυτό μεταφράζεται σε ετήσιες αποδοχές που κυμαίνονται περίπου από 90.000 έως 150.000 δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία της NASA για το 2025, ο μέσος μισθός αστροναύτη φτάνει τα 152.258 δολάρια ετησίως, ποσό που χαρακτηρίζεται ως ενδεικτικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αναφορά για πρόσθετες απολαβές, όπως υπερωρίες ή επιπλέον αποζημίωση σε περίπτωση παρατεταμένης παραμονής στο Διάστημα.

Η σκληρή προετοιμασία πίσω από την αποστολή

Για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, απαιτείται πολυετής και εντατική εκπαίδευση. Οι αστροναύτες εκπαιδεύονται σε εγκαταστάσεις όπως το Johnson Space Center στο Χιούστον, όπου αποκτούν δεξιότητες σε καταδύσεις, σενάρια επιβίωσης, ρομποτική και συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Παράλληλα, πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, πειθαρχία, κριτική σκέψη και ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων υψηλής πίεσης και απομόνωσης.

Οι εντυπωσιακές εικόνες από τη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II φέρνει μαζί της και μια νέα εποχή στη διαστημική φωτογραφία. Για πρώτη φορά, σύγχρονες ψηφιακές κάμερες ταξιδεύουν τόσο μακριά στο βαθύ Διάστημα.

Το πλήρωμα διαθέτει επαγγελματικές DSLR μηχανές, mirrorless κάμερες, GoPro, αλλά και smartphones όπως το iPhone 17 Pro Max, με τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί εντυπωσιακές εικόνες από το εσωτερικό του Orion.

Συνολικά, το διαστημόπλοιο μεταφέρει 32 διαφορετικές κάμερες και συσκευές, εκ των οποίων οι 15 είναι τοποθετημένες πάνω στο σκάφος, ενώ οι υπόλοιπες χρησιμοποιούνται από τους αστροναύτες.

Η NASA έχει ήδη δώσει μια πρώτη γεύση από το υλικό, με εικόνες που κόβουν την ανάσα — ανάμεσά τους και μια πλήρης απεικόνιση της Σελήνης όπως δεν την έχουμε ξαναδεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

11:07ANNOUNCEMENTS

H Miranda July στη Στέγη

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Σώτης Τριανταφύλλου: «Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων κι "αλάθητων";»

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: 800 παγιδευμένα πλοία και 20.000 εγκλωβισμένοι ναυτικοί εξετάζουν το «παράθυρο» της εκεχειρίας

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: ΙΧ συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενη

10:55ANNOUNCEMENTS

Σούπερ ενισχυμένη απόδοση* από το Pamestoixima.gr για την κατάκτηση του Conference League από την ΑΕΚ

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: 15 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άδοξο τέλος για το Afeela των Honda και Sony πριν καν ξεκινήσει

10:46LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

10:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο η σορός του - Πότε είναι η κηδεία

10:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νίκος Παπαθανάσης: Κονδύλι 4,6 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Κοζάνη

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση που έγινε ποτέ - Η Nutella «πέταξε» με το Artemis II κι έγινε viral χωρίς να το επιδιώξει

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

10:36LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η νυφική της εμφάνιση στην πρεμιέρα του Euphoria - Η σύνδεση με τον ρόλο της

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έστειλε στο νοσοκομείο την 63χρονη αδελφή του επειδή δεν του έδινε… χαρτζιλίκι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι παράτησε την πόλη και έχτισε μόνο του σπίτι σε 90 μέρες: Τα κρίσιμα βήματα που δεν συγχωρούν λάθη

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Kιρ Στάρμερ: Στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός πρωθυπουργός - «Να κάνουμε ο,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός»

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικοι πετούν μολότοφ έξω από εκκλησία - Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μενίδι - Γυναίκα έχασε τη ζωή της από παράσυρση νταλίκας

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έστειλε στο νοσοκομείο την 63χρονη αδελφή του επειδή δεν του έδινε… χαρτζιλίκι

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

10:36LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η νυφική της εμφάνιση στην πρεμιέρα του Euphoria - Η σύνδεση με τον ρόλο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ