Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

Snapshot Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen συμμετέχουν στην αποστολή Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά το Apollo 17 το 1972.

Το διαστημόπλοιο Orion αντιμετώπισε προσωρινή απώλεια επικοινωνίας με τη NASA για περίπου 40 λεπτά κατά τη διέλευση από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Οι αστροναύτες της NASA αμείβονται με ετήσιους μισθούς που κυμαίνονται περίπου από 90.000 έως 150.000 δολάρια, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή μισθολογική κλίμακα General Schedule.

Η εκπαίδευση των αστροναυτών περιλαμβάνει πολυετείς και εντατικές προετοιμασίες σε δεξιότητες όπως κατάδυση, επιβίωση, ρομποτική και διαχείριση καταστάσεων πίεσης.

Η αποστολή μεταφέρει 32 κάμερες, συμπεριλαμβανομένων DSLR, mirrorless, GoPro και smartphones, επιτρέποντας τη λήψη εντυπωσιακών εικόνων από το εσωτερικό του Orion και τη Σελήνη.

Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen άφησαν τη Γη την Τετάρτη 1 Απριλίου, συμμετέχοντας στην ιστορική αποστολή Artemis II, η οποία ήδη καταγράφει νέα ρεκόρ απόστασης στο Διάστημα.

Το πλήρωμα πραγματοποίησε επιτυχημένη διέλευση από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και αναμένεται να επιστρέψει στη Γη στις 10 Απριλίου, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς το φεγγάρι μετά το Apollo 17 το 1972.

Μια αποστολή που κύλησε σχεδόν άψογα

Μέχρι στιγμής, η αποστολή εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με μοναδική εξαίρεση μια αγχωτική στιγμή: το διαστημόπλοιο Orion έχασε την επικοινωνία με τη NASA για περίπου 40 λεπτά κατά τη διέλευση από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Πέρα από αυτό το περιστατικό, όλα δείχνουν να κυλούν ομαλά, με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να στρέφεται όχι μόνο στην ίδια την αποστολή, αλλά και στις απολαβές των ανθρώπων που τη φέρνουν εις πέρας.

Πόσα κερδίζουν οι αστροναύτες

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα επαγγέλματα, οι αστροναύτες της NASA αμείβονται βάσει της τυπικής μισθολογικής κλίμακας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, γνωστής ως General Schedule.

Οι συγκεκριμένοι αστροναύτες κατατάσσονται συνήθως στις βαθμίδες GS-13 έως GS-14, ανάλογα με την εμπειρία και τα προσόντα τους. Αυτό μεταφράζεται σε ετήσιες αποδοχές που κυμαίνονται περίπου από 90.000 έως 150.000 δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία της NASA για το 2025, ο μέσος μισθός αστροναύτη φτάνει τα 152.258 δολάρια ετησίως, ποσό που χαρακτηρίζεται ως ενδεικτικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αναφορά για πρόσθετες απολαβές, όπως υπερωρίες ή επιπλέον αποζημίωση σε περίπτωση παρατεταμένης παραμονής στο Διάστημα.

Η σκληρή προετοιμασία πίσω από την αποστολή

Για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, απαιτείται πολυετής και εντατική εκπαίδευση. Οι αστροναύτες εκπαιδεύονται σε εγκαταστάσεις όπως το Johnson Space Center στο Χιούστον, όπου αποκτούν δεξιότητες σε καταδύσεις, σενάρια επιβίωσης, ρομποτική και συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Παράλληλα, πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, πειθαρχία, κριτική σκέψη και ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων υψηλής πίεσης και απομόνωσης.

Οι εντυπωσιακές εικόνες από τη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II φέρνει μαζί της και μια νέα εποχή στη διαστημική φωτογραφία. Για πρώτη φορά, σύγχρονες ψηφιακές κάμερες ταξιδεύουν τόσο μακριά στο βαθύ Διάστημα.

Το πλήρωμα διαθέτει επαγγελματικές DSLR μηχανές, mirrorless κάμερες, GoPro, αλλά και smartphones όπως το iPhone 17 Pro Max, με τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί εντυπωσιακές εικόνες από το εσωτερικό του Orion.

Συνολικά, το διαστημόπλοιο μεταφέρει 32 διαφορετικές κάμερες και συσκευές, εκ των οποίων οι 15 είναι τοποθετημένες πάνω στο σκάφος, ενώ οι υπόλοιπες χρησιμοποιούνται από τους αστροναύτες.

Η NASA έχει ήδη δώσει μια πρώτη γεύση από το υλικό, με εικόνες που κόβουν την ανάσα — ανάμεσά τους και μια πλήρης απεικόνιση της Σελήνης όπως δεν την έχουμε ξαναδεί.

