Η αθέατη πλευρά της Σελήνης σε φωτογραφία για πρώτη φορά στην ιστορία

Μια ιστορική φωτογραφία, από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, προερχόμενη από το σκάφος Orion δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στα social media.

«Η ανθρωπότητα, από την άλλη πλευρά. Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Λήψη από το Orion, καθώς η Γη χάνεται πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Λευκός Οίκος.

«Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί»

Πριν δύο ημέρες, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II περιέγραψαν την εμπειρία τους βλέποντας για πρώτη φορά την αθέατη, τη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης. «Υπάρχει κάτι που σου λέει ότι αυτό δεν είναι το φεγγάρι που έχεις συνηθίσει να βλέπεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Christina Koch, περιγράφοντας τη διαφορετική όψη του δορυφόρου.

Μιλώντας στο NBC News από το διάστημα, η Koch εξήγησε ότι η εικόνα της Σελήνης από το παράθυρο της κάψουλας Orion ήταν διαφορετική από κάθε προηγούμενη εμπειρία.

«Τα πιο σκοτεινά σημεία δεν βρίσκονται ακριβώς εκεί που τα περιμένεις. Κάτι σου λέει ότι αυτό δεν είναι το φεγγάρι που γνωρίζεις», είπε, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα συνέκρινε όσα έβλεπε με εκπαιδευτικό υλικό για να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο. «Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», σημείωσε.

