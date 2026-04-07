Artemis II: «Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας» – Ανακούφιση στη NASA μετά το 40λεπτο σιωπής

Η επικοινωνία με το διαστημόπλοιο Orion αποκαταστάθηκε μετά από 40 λεπτά πλήρους σιωπής πίσω από τη Σελήνη, προκαλώντας ανακούφιση στη NASA και σηματοδοτώντας την επιτυχή συνέχιση της αποστολής.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η επικοινωνία με το διαστημόπλοιο Orion αποκαταστάθηκε μετά από 40 λεπτά σιωπής πίσω από τη Σελήνη, όπως είχε προγραμματιστεί.
  • Το Orion λειτουργούσε πλήρως αυτόνομα κατά τη διάρκεια της απώλειας σήματος, εκτελώντας με ακρίβεια τους απαραίτητους ελιγμούς για την επιστροφή στη Γη.
  • Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II διέσχισαν το πιο μακρινό σημείο από τη Γη που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Apollo 13.
  • Η NASA λαμβάνει ήδη μεγάλο όγκο δεδομένων και εικόνων από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, που θεωρούνται από τις πιο ευκρινείς που έχουν καταγραφεί.
  • Το 40λεπτο blackout επικοινωνίας υπενθύμισε την αβεβαιότητα που συνοδεύει τις επανδρωμένες αποστολές, παρά την επιτυχή εξέλιξη της αποστολής.
Απόλυτη σιωπή για 40 λεπτά και στη συνέχεια ανακούφιση. Το διαστημόπλοιο Orion εμφανίστηκε ξανά πίσω από τη Σελήνη, ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί, αποκαθιστώντας άμεσα την επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου.

Η πρώτη φωνή που ακούστηκε ήταν της αστροναύτη Κριστίνα Κοχ: «Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας», είπε, για να προσθέσει λίγο αργότερα πως «είναι υπέροχο να ακούμε ξανά τη Γη».

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, το Orion λειτουργούσε πλήρως αυτόνομα. Τα συστήματα του σκάφους εκτέλεσαν με ακρίβεια τους απαραίτητους ελιγμούς, ενεργοποιώντας τους κινητήρες την κατάλληλη στιγμή ώστε να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη — χωρίς καμία παρέμβαση από τη Γη.

Οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στο κοντινότερο σημείο τους από τη Σελήνη και πλέον έχουν ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Παράλληλα, κατέγραψαν νέο ρεκόρ, καθώς έγιναν οι άνθρωποι που ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη στην ιστορία, ξεπερνώντας το όριο που είχε θέσει το Apollo 13 το 1970.

Με την επαναφορά του σήματος, οι οθόνες στο Κέντρο Ελέγχου άρχισαν ξανά να γεμίζουν δεδομένα, ενώ λίγο αργότερα ακούστηκε η φωνή της Κοχ, σηματοδοτώντας το τέλος της αγωνίας.

Το 40λεπτο blackout υπενθύμισε για ακόμη μία φορά την αβεβαιότητα που συνοδεύει κάθε επανδρωμένη αποστολή. Ακόμη και όταν όλα εξελίσσονται βάσει σχεδίου, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Οι συγγενείς των αστροναυτών, που παρακολουθούσαν την αποστολή, προσπάθησαν να περάσουν την ώρα διαβάζοντας ενημερωτικά έγγραφα, αποφεύγοντας να κοιτούν το ρολόι.

Στο μεταξύ, μεγάλος όγκος δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της «σιωπής» μεταδίδεται ήδη στη Γη μέσω του Deep Space Network της NASA. Οι επιστήμονες θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να αναλύσουν τις μετρήσεις, τις εικόνες και τα στοιχεία πτήσης.

Ανάμεσα στα πρώτα ευρήματα περιλαμβάνονται και εικόνες που φαίνεται να είναι από τις πιο ευκρινείς που έχουν καταγραφεί ποτέ από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Λίγο πριν χαθεί η επικοινωνία, ο αστροναύτης Βίκτορ Γκλόβερ είχε στείλει ένα μήνυμα με ιδιαίτερο συμβολισμό, αναφερόμενος στη διδασκαλία του Ιησού για την αγάπη προς τον πλησίον, καταλήγοντας: «Θα σας δούμε από την άλλη πλευρά».

Η αποστολή έχει ήδη γράψει ιστορία. Το Orion έφτασε σε απόσταση 252.757 μιλίων από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 248.655 μιλίων που είχε σημειώσει το Apollo 13 — ένα ρεκόρ που παρέμενε ακατάρριπτο για 55 χρόνια.

