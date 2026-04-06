Στη Σελήνη το Artemis II: Aντίστροφη μέτρηση για το ρεκόρ της πιο μακρινής διαστημικής πτήσης

Φωτογραφία της Γης από το διαστημικό σκάφος «Orion» της NASA, καθώς βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της αποστολής «Artemis II», την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

Snapshot Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA εισήλθαν στη βαρυτική σφαίρα της Σελήνης και πλησιάζουν να σπάσουν το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13 από τη Γη.

Η μέγιστη απόσταση της αποστολής από τη Γη θα φτάσει περίπου τα 406.772 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Apollo 13 κατά 6.601 χιλιόμετρα.

Η αποστολή Artemis II είναι η πρώτη δοκιμαστική πτήση με πλήρωμα του προγράμματος Artemis, που στοχεύει στην επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2028 και στην εγκαθίδρυση μακροπρόθεσμης αμερικανικής παρουσίας.

Κατά την πτήση τους πάνω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, οι αστροναύτες θα τραβήξουν λεπτομερείς φωτογραφίες και θα βιώσουν σύντομες διακοπές επικοινωνίας λόγω της σκίασης από τη Σελήνη.

Μια ομάδα σεληνιακών επιστημόνων θα παρακολουθεί την αποστολή σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις των αστροναυτών για σεληνιακά φαινόμενα.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA εισήλθαν στη βαρυτική σφαίρα επιρροής της σελήνης νωρίς το πρωί της Δευτέρας, καθώς διέσχιζαν ένα μονοπάτι που σύντομα θα τους οδηγήσει πάνω από τη σκιασμένη, αθέατη πλευρά της Σελήνης, για να γίνουν οι άνθρωποι που πέταξαν πιο μακριά στην ιστορία του διαστήματος.

Το πλήρωμα του Artemis II, που πετάει με την κάψουλα Orion από την εκτόξευσή του από τη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται να ξυπνήσει γύρω στις 17.50 (ώρα Ελλάδος) για την έκτη ημέρα πτήσης του. Μέχρι τις 2.05 (τα ξημερώματα) θα φτάσει στη μέγιστη απόσταση της αποστολής από τη Γη, περίπου 406.772 χλμ, 6601 χλμ πάνω από το ρεκόρ που κατείχε το πλήρωμα του Apollo 13 για 56 χρόνια.

Καθώς οι αστροναύτες της NASA, Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, και ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, πλησιάζουν το ρεκόρ απόστασης, θα πλέουν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, παρακολουθώντας την από περίπου 6 437 χλμ πάνω από τη σκοτεινή της επιφάνεια, καθώς αυτή επισκιάζει μια Γη μεγέθους μπάλας του μπάσκετ στο μακρινό φόντο.

Το ορόσημο αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο στην σχεδόν 10ήμερη αποστολή Artemis II, την πρώτη δοκιμαστική πτήση με προσωπικό του προγράμματος Artemis της NASA. Η σειρά αποστολών, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στοχεύει στην επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2028 πριν από την Κίνα και στην εγκαθίδρυση μιας μακροπρόθεσμης αμερικανικής παρουσίας εκεί κατά την επόμενη δεκαετία, δημιουργώντας μια βάση στη Σελήνη που θα χρησιμεύσει ως πεδίο δοκιμών για πιθανές μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

In this image from video provided by NASA, Artemis II astronauts, from left, Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch and Victor Glover gather for an interview en route to the moon on Saturday, April 4, 2026. (NASA via AP) NASA

Επίσημα, ξεκινώντας στις 9:34 μ.μ η σεληνιακή πτήση θα βυθίσει το πλήρωμα στο σκοτάδι και σε σύντομες διακοπές επικοινωνίας, καθώς η σελήνη τους εμποδίζει να φτάσουν στο Δίκτυο Βαθύ Διαστήματος της NASA, μια παγκόσμια σειρά από τεράστιες κεραίες ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να επικοινωνεί με το πλήρωμα.

Η πτήση θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικές κάμερες για να τραβήξουν λεπτομερείς φωτογραφίες της Σελήνης, μέσα από το παράθυρο του Ωρίωνα, δείχνοντας ένα σπάνιο και επιστημονικά πολύτιμο σημείο θέασης του ηλιακού φωτός που φιλτράρεται γύρω από τις άκρες της σε αυτό που ουσιαστικά θα είναι μια σεληνιακή έκλειψη.

Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να φωτογραφίσουν μια σπάνια στιγμή κατά την οποία ο πλανήτης τους, που επισκιάζεται από την απόσταση-ρεκόρ που έχουν στο διάστημα, θα ανατέλλει από τον σεληνιακό ορίζοντα καθώς η κάψουλά τους αναδύεται από την άλλη πλευρά, ένα ουράνιο remix μιας ανατολής του φεγγαριού όπως φαίνεται από τη Γη.

Μια ομάδα δεκάδων σεληνιακών επιστημόνων, τοποθετημένη στην Αίθουσα Επιστημονικής Αξιολόγησης στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον, θα κρατά σημειώσεις καθώς οι αστροναύτες, οι οποίοι μελέτησαν μια σειρά από σεληνιακά φαινόμενα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της αποστολής, θα περιγράφουν την άποψή τους σε πραγματικό χρόνο.

