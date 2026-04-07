Artemis II: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη

Η Γη από το διαστημόπλοιο Orion καθώς περιστρέφεται πάνω από τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης Artemis II

Snapshot Το πλήρωμα έγινε το πρώτο σε περισσότερα από 50 χρόνια που πέταξε γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, καταγράφοντας μοναδικές εικόνες και παρατηρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής παρατηρήθηκαν γεωλογικά χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας και καταγράφηκαν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

Οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ηλιακή έκλειψη με διάρκεια σχεδόν 54 λεπτών, μια εμπειρία που δεν είναι δυνατή από τη Γη.

Η επανδρωμένη προσελήνωση δεν αναμένεται πριν από το 2028, σύμφωνα με τη NASA.

Η αποστολή Artemis II της NASA βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση, καθώς οι αστροναύτες επιστρέφουν στη Γη μετά την ιστορική τους πτήση γύρω από τη Σελήνη.

Η σελήνη φαίνεται στο παράθυρο του διαστημοπλοίου Orion, σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από το πλήρωμα του Artemis II, στο τέλος της 5ης ημέρας του ταξιδιού προς τη σελήνη.

Το πλήρωμα έγινε το πρώτο εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια που ταξίδεψε γύρω από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, ζώντας μια μοναδική εμπειρία στο βαθύ Διάστημα.

Αυτή η εικόνα, τραβήχτηκε από το πλήρωμα του Artemis II κατά τη διάρκεια της σεληνιακής τους πτήσης, δείχνει τη Σελήνη να επισκιάζει πλήρως τον Ήλιο. Από την οπτική γωνία του πληρώματος, η Σελήνη φαίνεται αρκετά μεγάλη ώστε να καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας σχεδόν 54 λεπτά πλήρους ηλίου και επεκτείνοντας τη θέα πολύ πέρα ​​από αυτό που είναι δυνατό από τη Γη. Το στέμμα σχηματίζει ένα λαμπερό φωτοστέφανο γύρω από τον σκοτεινό σεληνιακό δίσκο, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου που συνήθως κρύβονται από τη φωτεινότητά του. Επίσης ορατά είναι τα αστέρια, συνήθως πολύ αμυδρά για να τα δούμε κατά την απεικόνιση της Σελήνης, αλλά με τη Σελήνη στο σκοτάδι, τα αστέρια απεικονίζονται εύκολα. Αυτό το μοναδικό σημείο θέασης παρέχει τόσο μια εντυπωσιακή οπτική όσο και μια πολύτιμη ευκαιρία για τους αστροναύτες να καταγράψουν και να περιγράψουν το στέμμα κατά την επιστροφή της ανθρωπότητας στο βαθύ διάστημα. Η αμυδρή λάμψη της κοντινής πλευράς της Σελήνης είναι ορατή σε αυτήν την εικόνα, έχοντας φωτιστεί από το φως που αντανακλάται από τη Γη.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες παρατήρησαν γεωλογικά χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας με γυμνό μάτι και κατέγραψαν αρκετές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

Ο πιλότος του Artemis II και αστροναύτης της NASA, Βίκτορ Γκλόβερ, κοιτάζει από ένα από τα παράθυρα του διαστημοπλοίου Orion προς τη Γη μπροστά από τη σεληνιακή πτήση του πληρώματος.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μια ηλιακή έκλειψη, ένα σπάνιο φαινόμενο από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία.

Αυτό είναι ένα τμήμα της σελήνης που γίνεται ορατό κατά μήκος του κρατήρα τερματισμού το όριο μεταξύ σεληνιακής ημέρας και νύχτας όπου το ηλιακό φως χαμηλής γωνίας ρίχνει μακριές, δραματικές σκιές στην επιφάνεια. Αυτό το φως που στρέφεται τονίζει την τραχιά τοπογραφία της σελήνης, αποκαλύπτοντας κρατήρες, κορυφογραμμές και δομές λεκάνης με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Χαρακτηριστικά κατά μήκος του κρατήρα τερματισμού, όπως ο κρατήρας Jule, ο κρατήρας Birkhoff, ο κρατήρας Stebbins και τα γύρω υψίπεδα, ξεχωρίζουν.

Η επιστροφή τους αναμένεται την Παρασκευή, με την κάψουλα να πραγματοποιεί προσθαλάσσωση ανοιχτά της Καλιφόρνιας.

Μια κοντινή άποψη από το διαστημόπλοιο Orion κατά τη διάρκεια της σεληνιακής πτήσης του πληρώματος του Artemis II καταγράφει μια ολική έκλειψη ηλίου, με μόνο ένα μέρος της σελήνης ορατό στο κάδρο, καθώς καλύπτει πλήρως τον ήλιο. Αν και ο πλήρης σεληνιακός δίσκος εκτείνεται πέρα ​​από την εικόνα, το αμυδρό στέμμα του ήλιου παραμένει ορατό ως ένα απαλό φωτοστέφανο γύρω από την άκρη της σελήνης. Από αυτό το σημείο θέασης στο βαθύ διάστημα, η σελήνη φαινόταν αρκετά μεγάλη για να διατηρήσει σχεδόν 54 λεπτά ολικής έκλειψης, πολύ περισσότερο από τις ολικές ηλιακές εκλείψεις που συνήθως παρατηρούνται από τη Γη.

Σύμφωνα με τη NASA, επανδρωμένη προσελήνωση δεν προβλέπεται πριν από το 2028.

Αυτή η εικόνα, που τραβήχτηκε από το διαστημόπλοιο Orion κοντά στο τέλος της σεληνιακής πτήσης του Artemis II, δείχνει τον ήλιο να αρχίζει να ξεπροβάλλει πίσω από τη σελήνη καθώς η έκλειψη μεταβαίνει από το πλήρες. Μόνο ένα τμήμα της σελήνης είναι ορατό στο κάδρο, με την καμπύλη άκρη της να αποκαλύπτει μια φωτεινή λωρίδα ηλιακού φωτός να επιστρέφει μετά από σχεδόν μία ώρα σκότους.

Την ίδια στιγμή, η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από την αποστολή, που αποτυπώνουν τη Σελήνη, τη Γη να φαίνεται από μεγάλη απόσταση, αλλά και τα μέλη του πληρώματος να φορούν προστατευτικά γυαλιά.

Αυτή η εικόνα δείχνει τη Σελήνη, την κοντινή πλευρά (το ημισφαίριο που βλέπουμε από τη Γη) ορατό στη δεξιά πλευρά του δίσκου, αναγνωρίσιμο από τις σκούρες κηλίδες. Κάτω αριστερά βρίσκεται η λεκάνη Orientale, ένας κρατήρας πλάτους σχεδόν 600 μιλίων που εκτείνεται στην κοντινή και την μακρινή πλευρά της Σελήνης. Ό,τι βρίσκεται στα αριστερά του κρατήρα είναι η μακρινή πλευρά.

Το διαστημόπλοιο Orion, η Γη και η σελήνη φαίνονται από μια κάμερα καθώς το πλήρωμα και το διαστημόπλοιο Artemis II ταξιδεύουν πιο μακριά στο διάστημα.

Οι αστροναύτες του Artemis II (από αριστερά) Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch και Victor Glover συγκεντρώνονται για μια συνέντευξη καθ' οδόν προς τη σελήνη.

Η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ προετοιμάζεται για δραστηριότητες πτήσης κοντά στη σελήνη, αφού ολοκλήρωσε την αερόβια άσκηση στη συσκευή σφονδύλου.

Η αστροναύτης της NASA, Κριστίνα Κοχ, φωτίζεται από μια οθόνη μέσα στο σκοτεινό διαστημόπλοιο Orion, την τρίτη ημέρα της αποστολής Artemis II του οργανισμού. Στα δεξιά του κέντρου της εικόνας, ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, Τζέρεμι Χάνσεν, διακρίνεται σε προφίλ να κοιτάζει από ένα από τα παράθυρα του Orion. Τα φώτα είναι σβησμένα για να αποφευχθεί η αντανάκλαση στα παράθυρα.

