«Είστε σύγχρονοι πρωτοπόροι»: Ο Τραμπ συνομίλησε με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στους αστροναύτες της αποστολής Artemis II, οι οποίοι πλέον πέρασαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης και πλέον βρίσκονται σε τροχιά για να επιστρέψουν στη Γη, σε απευθείας επικοινωνία που είχε με το πλήρωμα.

«Γεια σας, Artemis II. Σήμερα, γράψατε ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική πραγματικά περήφανη, απίστευτα περήφανη», είπε ο Τραμπ στο πλήρωμα. «Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνετε σε ένα επανδρωμένο διαστημικό σκάφος. Είναι πραγματικά ξεχωριστό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είστε πραγματικά σύγχρονοι πρωτοπόροι», δήλωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές αποστολές στην Σελήνη και τον Άρη.

Ο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια στον κυβερνήτη της αποστολής Reid Wiseman, τον πιλότο Victor Glover και τους ειδικούς της αποστολής Christina Koch και Jeremy Hansen, κάνοντας λόγο για ένα επίτευγμα που «αποτελεί έμπνευση για ολόκληρο τον κόσμο». Ευχαρίστησε τη NASA αλλά και τον επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, Jared Isaacman, για την βοήθεια τους στην υλοποίηση της αποστολής.

«Ανυπομονώ να σας δω στο Οβάλ Γραφείο», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της κλήσης. «Θα σας ζητήσω και αυτόγραφα. Δεν ζητάω συχνά αυτόγραφα, αλλά εσείς το αξίζετε».

Από την πλευρά του, ο Reid Wiseman χαρακτήρισε την κλήση «ιδιαίτερα ξεχωριστή», τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας. Περιγράφοντας τη Σελήνη, συμπλήρωσε ότι το πλήρωμα της αποστολής είδε περιοχές που «κανένας άνθρωπος δεν έχει αντικρίσει ξανά». Μιλώντας για το σπάνιο φαινόμενο που παρατήρησαν, όταν η Σελήνη κάλυψε τον Ήλιο: «Είδαμε το ηλιακό στέμμα και τους πλανήτες να ευθυγραμμίζονται. Όλοι σχολιάσαμε πόσο συναρπαστικό είναι να βλέπουμε την ανθρωπότητα να γίνεται ένα είδος που θα ζει σε δύο πλανήτες».

Οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στο κοντινότερο σημείο τους από τη Σελήνη και πλέον έχουν ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Παράλληλα, κατέγραψαν νέο ρεκόρ, καθώς έγιναν οι άνθρωποι που ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη στην ιστορία, ξεπερνώντας το όριο που είχε θέσει το Apollo 13 το 1970.

New record?



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

