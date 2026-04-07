Artemis II: Έδωσαν σε κρατήρα της Σελήνης το όνομα της γυναίκας του διοικητή που πέθανε απο καρκίνο

Snapshot Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II ονόμασε έναν κρατήρα της Σελήνης «Κάρολ» προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή Ριντ Γουάιζμαν, που πέθανε από καρκίνο το 2020.

Η ονοματοδοσία του κρατήρα έγινε σε ζωντανή μετάδοση και προκάλεσε συγκίνηση στους αστροναύτες και στην οικογένεια του Γουάιζμαν.

Ο Γουάιζμαν, πρώην πιλότος μαχητικών, μεγαλώνει μόνος του τις δύο κόρες του μετά τον θάνατο της συζύγου του και χαρακτηρίζει τη φάση αυτή ως την πιο απαιτητική και ικανοποιητική της ζωής του.

Το πλήρωμα βάφτισε επίσης έναν άλλο κρατήρα «Ακεραιότητα», το όνομα του διαστημοπλοίου τους, ενώ έγινε το πλήρωμα που ταξίδεψε πιο μακριά από τη Γη από κάθε άλλο.

Οι οικογένειες των αστροναυτών συμμετέχουν σε δίκτυο υποστήριξης πριν και κατά τη διάρκεια των αποστολών, που δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ τους.

Οι αστροναύτες της διαστημικής αποστολής Artemis II έζησαν χθες μια συγκινητική στιγμή, καθώς ονόμασαν έναν κρατήρα προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν. «Είναι ένα φωτεινό σημείο στη Σελήνη. Και θα θέλαμε να το ονομάσουμε Κάρολ», ανέφερε ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν σε ζωντανή μετάδοση. Ο κρατήρας μπορεί να φανεί «σε συγκεκριμένες ώρες της διέλευσης της Σελήνης γύρω από τη Γη», πρόσθεσε.

Καθώς ο Γουάιζμαν και τα υπόλοιπα μέλη της ιστορικής αποστολής σκούπιζαν τα δάκρυά τους, οι τέσσερις αστροναύτες ενώθηκαν σε μια σιωπηλή, «αιωρούμενη» αγκαλιά. Οι ελεγκτές πτήσης στη Γη, με την οικογένεια του Γουάιζμαν δίπλα, τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Η Κάρολ Τέιλορ Γουάιζμαν πέθανε από καρκίνο το 2020 και ο Ριντ Γουάιζμαν, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, μεγαλώνει μόνος του τις δύο κόρες τους από τότε.

In an emotional moment broadcast live from the Orion spacecraft, the Artemis II crew chose to name a Moon crater “Carroll" after commander Reid Wiseman's wife, who died of cancer in 2020.



“It's a bright spot on the Moon. And we would like to call it Carroll." pic.twitter.com/3p220FdaV7 — CBS News (@CBSNews) April 6, 2026

Σύμφωνα με τους Sunday Times , ο Γουάιζμαν ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει το όνειρό του να γίνει αστροναύτης όταν η σύζυγός του διαγνώστηκε με καρκίνο. Αλλά εκείνη αρνήθηκε να τον αφήσει. Στο βιογραφικό του για τη NASA χαρακτήρισε την περίοδο που ήταν μονογονέας ως την πιο απαιτητική, αλλά και την πιο ικανοποιητική φάση της ζωής του.

Όταν οι επίδοξοι αστροναύτες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της NASA, οι οικογένειές τους συμμετέχουν σε ένα δίκτυο υποστήριξης γνωστό ως Ομάδα Σύζυγων Αστροναυτών. Αυτό συμβαίνει πολύ πριν από την ανάθεση μιας αποστολής και μπορεί να σφυρηλατήσει στενούς δεσμούς μεταξύ των οικογενειών, σε μία όμορφη αλλά και απαιτητική στιγμή της ζωής τους.

«Πριν από αρκετά χρόνια ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι στην δεμένη οικογένεια των αστροναυτών μας και χάσαμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο», είπε ο Χάνσεν. Πριν από την εκτόξευση, ο Γουάιζμαν δημοσίευσε μια σέλφι στην πλατφόρμα X με τις δύο κόρες του μπροστά από τον γιγάντιο πύραυλο Space Launch System της NASA, ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα την Τετάρτη.

The Artemis II crew named a lunar crater after Commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. What a beautiful and touching moment.



I'm not crying, you're crying ? pic.twitter.com/3D1qgxK0jB — Jenny Hautmann (@JennyHPhoto) April 6, 2026

«Λατρεύω αυτές τις δύο κυρίες», έγραφε η λεζάντα του, «και επιβιβάζομαι σε αυτόν τον πύραυλο ως πολύ περήφανος πατέρας». Η υπηρεσία διόρισε τον Γουάιζμαν διοικητή της αποστολής Άρτεμις II το 2023. Αλλά η άμεση αντίδρασή του όπως εξομολογήθηκε δεν ήταν ενθουσιασμός. Αντίθετα, ανησυχούσε για το πώς θα μοιραζόταν τα νέα με τα παιδιά του. Η μεγαλύτερη κόρη του, η Έλι, ανταποκρίθηκε άμεσα, αρχίζοντας να ψήνει... cupcakes σε σχήμα φεγγαριού για την οικογένεια. «Αυτά τα δύο παιδιά, νόμιζα, θα με τραβούσαν πίσω, όμως εκείνα με έσπρωχναν», είπε ο Γουάιζμαν στο podcast Curious Universe της NASA . «Αυτό ακριβώς θέλεις να νιώθεις ως γονέας».

“Dad, we can’t leave the rocket without a .5 together!!” I love these two ladies, and I’m boarding that rocket a very proud father. pic.twitter.com/N6NKNaeUXF — Reid Wiseman (@astro_reid) March 31, 2026

Το πλήρωμα του Artemis II βάφτισε έναν άλλο κρατήρα «Ακεραιότητα» (Ιntegrity), με το όνομα που έχουν δώσει στο διαστημόπλοιό τους. Οι τέσσερις αστροναύτες έγιναν πλέον οι άνθρωποι που ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο, καθώς προετοιμάζονταν να δουν περιοχές της Σελήνης που δεν είχαν ξαναδεί με γυμνό μάτι, ως μέρος της ιστορικής σεληνιακής πτήσης της NASA.

