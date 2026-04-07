Artemis II: Έδωσαν σε κρατήρα της Σελήνης το όνομα της γυναίκας του διοικητή που πέθανε απο καρκίνο

Οι αστροναύτες του Artemis II έζησαν μια συγκινητική στιγμή χθες, καθώς ονόμασαν έναν κρατήρα της Σελήνης προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν. Πέθανε από καρκίνο το 2000

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II ονόμασε έναν κρατήρα της Σελήνης «Κάρολ» προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή Ριντ Γουάιζμαν, που πέθανε από καρκίνο το 2020.
  • Η ονοματοδοσία του κρατήρα έγινε σε ζωντανή μετάδοση και προκάλεσε συγκίνηση στους αστροναύτες και στην οικογένεια του Γουάιζμαν.
  • Ο Γουάιζμαν, πρώην πιλότος μαχητικών, μεγαλώνει μόνος του τις δύο κόρες του μετά τον θάνατο της συζύγου του και χαρακτηρίζει τη φάση αυτή ως την πιο απαιτητική και ικανοποιητική της ζωής του.
  • Το πλήρωμα βάφτισε επίσης έναν άλλο κρατήρα «Ακεραιότητα», το όνομα του διαστημοπλοίου τους, ενώ έγινε το πλήρωμα που ταξίδεψε πιο μακριά από τη Γη από κάθε άλλο.
  • Οι οικογένειες των αστροναυτών συμμετέχουν σε δίκτυο υποστήριξης πριν και κατά τη διάρκεια των αποστολών, που δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ τους.
Οι αστροναύτες της διαστημικής αποστολής Artemis II έζησαν χθες μια συγκινητική στιγμή, καθώς ονόμασαν έναν κρατήρα προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν. «Είναι ένα φωτεινό σημείο στη Σελήνη. Και θα θέλαμε να το ονομάσουμε Κάρολ», ανέφερε ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν σε ζωντανή μετάδοση. Ο κρατήρας μπορεί να φανεί «σε συγκεκριμένες ώρες της διέλευσης της Σελήνης γύρω από τη Γη», πρόσθεσε.

Καθώς ο Γουάιζμαν και τα υπόλοιπα μέλη της ιστορικής αποστολής σκούπιζαν τα δάκρυά τους, οι τέσσερις αστροναύτες ενώθηκαν σε μια σιωπηλή, «αιωρούμενη» αγκαλιά. Οι ελεγκτές πτήσης στη Γη, με την οικογένεια του Γουάιζμαν δίπλα, τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Η Κάρολ Τέιλορ Γουάιζμαν πέθανε από καρκίνο το 2020 και ο Ριντ Γουάιζμαν, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, μεγαλώνει μόνος του τις δύο κόρες τους από τότε.

Σύμφωνα με τους Sunday Times , ο Γουάιζμαν ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει το όνειρό του να γίνει αστροναύτης όταν η σύζυγός του διαγνώστηκε με καρκίνο. Αλλά εκείνη αρνήθηκε να τον αφήσει. Στο βιογραφικό του για τη NASA χαρακτήρισε την περίοδο που ήταν μονογονέας ως την πιο απαιτητική, αλλά και την πιο ικανοποιητική φάση της ζωής του.

Όταν οι επίδοξοι αστροναύτες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της NASA, οι οικογένειές τους συμμετέχουν σε ένα δίκτυο υποστήριξης γνωστό ως Ομάδα Σύζυγων Αστροναυτών. Αυτό συμβαίνει πολύ πριν από την ανάθεση μιας αποστολής και μπορεί να σφυρηλατήσει στενούς δεσμούς μεταξύ των οικογενειών, σε μία όμορφη αλλά και απαιτητική στιγμή της ζωής τους.

«Πριν από αρκετά χρόνια ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι στην δεμένη οικογένεια των αστροναυτών μας και χάσαμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο», είπε ο Χάνσεν. Πριν από την εκτόξευση, ο Γουάιζμαν δημοσίευσε μια σέλφι στην πλατφόρμα X με τις δύο κόρες του μπροστά από τον γιγάντιο πύραυλο Space Launch System της NASA, ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα την Τετάρτη.

«Λατρεύω αυτές τις δύο κυρίες», έγραφε η λεζάντα του, «και επιβιβάζομαι σε αυτόν τον πύραυλο ως πολύ περήφανος πατέρας». Η υπηρεσία διόρισε τον Γουάιζμαν διοικητή της αποστολής Άρτεμις II το 2023. Αλλά η άμεση αντίδρασή του όπως εξομολογήθηκε δεν ήταν ενθουσιασμός. Αντίθετα, ανησυχούσε για το πώς θα μοιραζόταν τα νέα με τα παιδιά του. Η μεγαλύτερη κόρη του, η Έλι, ανταποκρίθηκε άμεσα, αρχίζοντας να ψήνει... cupcakes σε σχήμα φεγγαριού για την οικογένεια. «Αυτά τα δύο παιδιά, νόμιζα, θα με τραβούσαν πίσω, όμως εκείνα με έσπρωχναν», είπε ο Γουάιζμαν στο podcast Curious Universe της NASA . «Αυτό ακριβώς θέλεις να νιώθεις ως γονέας».

Το πλήρωμα του Artemis II βάφτισε έναν άλλο κρατήρα «Ακεραιότητα» (Ιntegrity), με το όνομα που έχουν δώσει στο διαστημόπλοιό τους. Οι τέσσερις αστροναύτες έγιναν πλέον οι άνθρωποι που ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο, καθώς προετοιμάζονταν να δουν περιοχές της Σελήνης που δεν είχαν ξαναδεί με γυμνό μάτι, ως μέρος της ιστορικής σεληνιακής πτήσης της NASA.

Διαβάστε επίσης

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Ανοιχτά όλα τα σενάρια για το πτώμα με το τάι ραπ στον λαιμό - Το περίεργο στοιχείο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: O τραυματίας Αμερικανός πιλότος στο Ιράν χρησιμοποίησε συσκευή Boeing για να στείλει σήμα στους διασώστες

09:01ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2026: Το να σταθούμε «στο πλευρό της Επιστήμης» είναι πιο επείγον από ποτέ

08:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκαλεί ξανά η Άγκυρα: NAVTEX σε γαλλική άσκηση - Επίθεση Τσελίκ σε Ελλάδα - Κύπρο

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τραυματίστηκε ο ράπερ Offset από πυροβολισμούς σε καζίνο - Δύο συλλήψεις

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρα δίπλα από «Bridge of the Americas»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά - Πώς θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα, συνεχίζονται τα προβλήματα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κλείνουν τον Ε65 - Αντιδρούν για ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές, αυξημένο κόστος

08:27TRAVEL

Σίφνος: Στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Φωτιά σε εκκλησία στην Αιγείρα - Κάηκε ολοσχερώς ο ναός

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Δάκρυα στο διάστημα για την αποστολή - Βάφτισαν κρατήρα της Σελήνης με το όνομα της γυναίκας του διοικητή που πέθανε απο καρκίνο

08:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fast & Furious: Ο Vin Diesel ανακοίνωσε το φινάλε πριν πάρει το «πράσινο φως»

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ημέρα ΟΠΕΚΕΠΕ» στη Βουλή: Φτάνει νέα δικογραφία για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου - Σήμερα η πρώτη απόφαση για άρση ασυλίας των 11

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Παραληρηματικές» οι απειλές Τραμπ - «Δεν συνάδουν με την ταπείνωση και τη ντροπή των ΗΠΑ»

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Συμπληγάδες» του Τραμπ: Να «καταστρέψει» το Ιράν ή να δώσει χώρο στις συνομιλίες - Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του τελεσιγράφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα, συνεχίζονται τα προβλήματα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κλείνουν τον Ε65 - Αντιδρούν για ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές, αυξημένο κόστος

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις - Εκδόθηκαν 15.500 εγκρίσεις πληρωμών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας μένει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς μπάνιο και νερό με $11.000 ετησίως - «Ζω καλύτερα από ποτέ»

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τραυματίστηκε ο ράπερ Offset από πυροβολισμούς σε καζίνο - Δύο συλλήψεις

22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Δάκρυα στο διάστημα για την αποστολή - Βάφτισαν κρατήρα της Σελήνης με το όνομα της γυναίκας του διοικητή που πέθανε απο καρκίνο

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Φωτιά σε εκκλησία στην Αιγείρα - Κάηκε ολοσχερώς ο ναός

04:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ