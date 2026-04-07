Το συγκινητικό μεταθανάτιο μήνυμα του διοικητή του Apollo 13 στους αστροναύτες του Artemis II

Ο Τζέιμς Λόβελ, διοικητής της απο

Ο Τζέιμς Λόβελ, διοικητής της διαστημικής αποστολής Apollo 13 που άφησε στην ιστορία τη διάσημη φράση «Χιούστον, έχουμε πρόβλημα», ηχογράφησε έναν χαιρετισμό προς τους συναδέρφους του στο μέλλον, για την επόμενη επανδρωμένη σεληνιακή πτήση, που χρειάστηκε περισσότερες από 5 δεκαετίες για να συμβεί.

Σχεδόν 30.200 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Σελήνης, οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Χριστίνα Κοχ, και Τζέρεμι Χάνσεν ξύπνησαν με τη φωνή του Τζέιμς Λόβελ, έναν από τους τελευταίους αστροναύτες της γενιάς των πρωτοπόρων.

Σε αυτή την εικόνα που παρέχει η NASA, το πλήρωμα της αποστολής Artemis II απαθανάτισε αυτή τη θέα της δύσης της Γης τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, καθώς πετούσε γύρω από τη Σελήνη NASA

Το μήνυμα, που καταγράφηκε λίγο πριν από τον θάνατό του, τον Αύγουστο του 2025, ήταν μία συμβολική αφύπνιση από τη ΝASA.

«Γεια σου, Άρτεμις ΙΙ'! Είμαι ο Τζιμ Λόβελ, αστροναύτης του προγράμματος Apollo. Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά! Όταν ο Frank Borman, ο Bill Anders και εγώ μπήκαμε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη στο Apollo 8, η ανθρωπότητα είχε την πρώτη κοντινή άποψη της Σελήνης και μια προοπτική στον πλανήτη μας που ενέπνευσε και ένωσε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είμαι περήφανος που τους δίνω τη σκυτάλη, καθώς περιφέρονται γύρω από τη Σελήνη και θέτουν τις βάσεις για αποστολές στον Άρη… προς όφελος όλων. Είναι μια ιστορική μέρα και ξέρω πόσο απασχολημένος θα είσαι. Μην ξεχάσετε όμως να απολαύσετε τη θέα. Λοιπόν, ο Reid, ο Victor, η Christina και ο Jeremy, και όλες οι μεγάλες ομάδες που τους υποστηρίζουν, καλή τύχη και ο Θεός μαζί σας! Από όλους εμάς εδώ στη Γη».

"Welcome to my old neighborhood." Our @NASAArtemis II astronauts woke up on the sixth day of their mission to a special message recorded in 2025 by astronaut Jim Lovell, the pilot of Apollo 8. pic.twitter.com/XA4Dc2yQm5 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Ο χαιρετισμός του Λόβελ υπενθύμισε τη συνέχεια ενός συλλογικού ονείρου. Όπως αναφέρει το Associated Press, ο θάνατος του Λόβελ σε ηλικία 97 ετών στο Lake Forest του Ιλινόις, έβαλε τέλος σε μια εποχή και παρακίνησε τη NASA να αναδείξει την αξία της κληρονομιάς του.

«Ο χαρακτήρας και το ακλόνητο θάρρος του Τζιμ βοήθησαν το έθνος μας να φτάσει στο φεγγάρι και μετέτρεψαν μια πιθανή τραγωδία σε επιτυχία από την οποία μάθαμε πολλά», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τον θάνατό του.

Σε αυτή τη φωτογραφία της 17ης Απριλίου 1970, που διατέθηκε από τη NASA, ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ, μέσα στο σεληνιακό σκάφος του «Απόλλων 13», το προετοιμάζει για απόρριψη πριν επιστρέψει στο σκάφος διοίκησης για την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό NASA

Η φιγούρα του Jim Lovell κατέχει κεντρική θέση στην ιστορία του διαστήματος. Συμμετείχε σε τέσσερις αποστολές: Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 και Apollo 13. Συνολικά ήταν 715 ώρες, 4 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα στο διάστημα, ένα σημάδι που παρέμεινε μέχρι την άφιξη του προγράμματος Skylab.

Η ηγεσία του χαράχτηκε στη συλλογική μνήμη από την κρίση του Apollo 13, όταν μια έκρηξη έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του πληρώματος. Εκείνη τη στιγμή, η ψυχραιμία και το σθένος του καθοδήγησαν τον πιο περίπλοκο ελιγμό διάσωσης μέχρι τότε. «Εντάξει, Χιούστον, είχαμε ένα πρόβλημα εδώ», ήταν η φράση που είπε ο Λόβελ, που ηχογραφήθηκε από τη NASA και αργότερα διαδόθηκε ως «Χιούστον, έχουμε πρόβλημα».

Το επεισόδιο, όπως θυμήθηκε ο ίδιος χρόνια αργότερα, ήταν μια απόδειξη της συλλογικής ικανότητας: «Αυτό που θέλω να θυμούνται οι περισσότεροι είναι ότι, κατά μία έννοια, ήταν μια επιτυχία. Δεν είναι ότι πετύχαμε κάτι, αλλά μια επιτυχία επειδή αποδείξαμε την ικανότητα του προσωπικού της NASA».

Η δημόσια διάκριση ήρθε το 1995, όταν ο Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον του απένειμε το Διαστημικό Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου, τονίζοντας ότι, αν και δεν πάτησε το πόδι του στη Σελήνη, κέρδισε τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη ενός ολόκληρου έθνους.

Ο αποχαιρετισμός του Λόβελ, που αντικατοπτρίζεται στο μήνυμά του προς το πλήρωμα του Artemis II, έκλεισε έναν κύκλο στην ιστορία του διαστήματος.

