Ξεκινούν οι νυχτερινές πυροφυλάξεις του Ε.ΔΑΣ.Α. στη Σκίπιζα της Πάρνηθας: «Έλα σε μια βάρδια»

Ο Εθελοντικός Διασωστικός Τομέας Αθηνών (Ε.ΔΑΣ.Α) ξεκινά τις νυχτερινές βάρδιες στο πυροφυλάκιο της Σκίπιζας την Παρασκευή 12/06, καλώντας παλιούς και νέους εθελοντές για 39η συνεχή χρονιά.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ξεκινούν οι νυχτερινές πυροφυλάξεις του Ε.ΔΑΣ.Α. στη Σκίπιζα της Πάρνηθας: «Έλα σε μια βάρδια»
ΕΛΛΑΔΑ
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Η καρδιά της εθελοντικής δασοπροστασίας χτυπά ξανά στην Πάρνηθα, καθώς σήμερα το βράδυ ξεκινούν επίσημα οι νυχτερινές πυροφυλάξεις στο πυροφυλάκιο της Σκίπιζας. Ο Ε.ΔΑΣ.Α βρίσκεται στις επάλξεις για 39η χρονιά, ανανεώνοντας το ραντεβού του με το βουνό και απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους παλιούς αλλά και τους νέους πυροφύλακες να δώσουν το δυναμικό παρόν. Είναι μια σταθερή προσπάθεια που κρατά δεκαετίες. Όπως ανακοινώθηκε, η συμμετοχή του κόσμου είναι αυτή που κρατά ζωντανό το δάσος κάθε καλοκαίρι.


«Την Παρασκευή 12/06 ξεκινούν οι νυχτερινές πυροφυλάξεις στο πυροφυλάκιό μας, στη Σκίπιζα», αναφέρει ο Ε.ΔΑΣ.Α. (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής). Παράλληλα απευθύνει κάλεσμα για εθελοντές, έστω και για μία βραδιά.

Όπως επισημαίνει: «Για 39η χρόνια ο Ε.ΔΑΣ.Α βρίσκεται στις επάλξεις και σας καλεί όλους – παλιούς και νέους πυροφύλακες – να δώσετε το δυναμικό παρόν!
Μια νύχτα κάτω από τα αστέρια, στη δροσιά του βουνού, στη γαλήνη και τους νυχτερινούς ήχους του δάσους, στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος και της αυγής.
Σε αντάλλαγμα η Πάρνηθα ζητά μια σύντομη βάρδια, ένα βράδυ από το καλοκαίρι σου.
Έλα μαζί μας!».

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