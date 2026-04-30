Μαρτυρία για την φωτιά στην Πάρνηθα στο Newsbomb: «Πιθανότητα να ξεκίνησε από καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ»

Λήξη συναγερμού στην Πάρνηθα καθώς η φωτιά που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, τέθηκε υπό έλεγχο.

Λίγο μετά τις 12:00 τα θερμικά drones της Πυροσβεστικής εντόπισαν την εστία και σήμαναν συναγερμό. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία και επί τόπου έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα ενώ 4 αεροπλάνα τύπου PZL βρέθηκαν στον αέρα.

Για τα αίτια της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις Αχαρνές μίλησε στην κάμερα του Newsbomb.gr ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, Βασίλης Παπαδόπουλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από καλώδια της ΔΕΗ σε κολώνες.

«Σε δύσβατο σημείο – δεν μπορούσε να προσεγγίσει κάποιος»

Όπως ανέφερε, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:50 το πρωί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, κοντά σε κολώνες της ΔΕΗ, γεγονός που δυσχέρανε την άμεση πρόσβαση.

«Υπήρχε πιθανότητα να προέρχεται από τα καλώδια, καθώς δεν μπορούσε να πλησιάσει κάποιος στο σημείο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τις 13:50 η φωτιά είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση κατάσβεσης. Στην περιοχή επιχείρησαν περίπου 30 οχήματα, με τη συνδρομή τεσσάρων υδροφόρων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και ρίψεις νερού από αέρος.

Σύμμαχος στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιά στη θέση Μαυροβούνι, ήταν ο εξαιρετικός καιρός καθώς δεν έπνεαν άνεμοι και έτσι γρήγορα και άμεσα οι φλόγες περιορίστηκαν στη χαράδρα από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

