Ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Στα δικαστήρια για την απολογία του ο 89χρονος

Θα απολογηθεί για τρία κακουργήματα με το βαρύτερο εξ αυτών να αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και έξι πλημμελήματα

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο 89χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και άλλα σοβαρά πλημμελήματα μετά από ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.
  • Ο κατηγορούμενος ομολογεί ότι σχεδίασε τις πράξεις του αλλά αρνείται ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να προκαλέσει ντόρο.
  • Η δικογραφία αναφέρει ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη και οργανωμένη, με μελέτη των κενών ασφαλείας των στόχων.
  • Η δικαστική αρχή θα αξιολογήσει την απολογία, τη συμπεριφορά του και την πιθανή επικινδυνότητα για νέες πράξεις ή φυγή πριν αποφασίσει για προφυλάκιση ή περιοριστικά μέτρα.
  • Ενδέχεται να ζητηθεί ψυχοδιανοητική αξιολόγηση του κατηγορουμένου λόγω προηγούμενων θεμάτων ψυχικής υγείας.
Αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο που του καταλογίζει ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει πέντε υπαλλήλους, οδηγήθηκε στα δικαστήρια για την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 89χρονος κατηγορούμενος για την ένοπλη επίθεση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου.

Ο κατηγορούμενος, που χαιρετούσε τους δημοσιογράφους από το όχημα της Ασφάλειας που τον μετέφερε στην Ευελπίδων, καλείται να απολογηθεί για τρία κακουργήματα με το βαρύτερο εξ αυτών να αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και έξι πλημμελήματα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, Βασίλη Νουλέζα, ο υπερήλικας ομολογεί ότι σχεδίασε τις πράξεις του πλην όμως αρνείται ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει. Όπως δηλώνει ο δικηγόρος, ο υπερήλικας εντολέας του, σκοπεύει ενώπιον της δικαστικής λειτουργού να ζητήσει συγνώμη από τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τις τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου που τραυματίστηκαν από τα σκάγια της καραμπίνας του.

Ο κατηγορούμενος επιχειρώντας να αποδυναμώσει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ισχυρίζεται ότι, αν ήθελε σκοτώσει τους υπαλλήλους δεν θα στόχευε με την καραμπίνα προς το έδαφος: «Έριξα κάτω από τα γόνατα» φέρεται να λέει αναφέροντας πως εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν «να προκαλέσει ντόρο» έχοντας φτάσει σε πλήρη απελπισία από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε αίτημα του για αναγνώριση ενσήμων.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Ο 89χρονος συνταξιούχος εξωτερικού, βαρύνεται με κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Κατηγορείται επίσης για έξι πλημμελήματα σχετικά με οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ' εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Η δικογραφία δέχεται ότι ο δράστης δεν λειτούργησε εν θερμώ, αποσπασματικά και ασυντόνιστα αλλά ότι σχεδίασε τις πράξεις του προσεκτικά, μελετώντας μεθοδικά πριν από την επίμαχη μέρα τις εγκαταστάσεις-στόχους του, για να εντοπίσει κενά ασφαλείας και τις δυνατότητες που είχε για την είσοδο του, οπλισμένος βαριά, στα κτίρια.

Και ο ίδιος ο κατηγορούμενος στην ομολογία του στους αστυνομικούς φαίνεται να είπε πως οργάνωσε την διπλή ένοπλη επίθεσή του με συγκεκριμένους τρόπους δράσης και σχέδιο: «Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καμπαρντίνα και να κρύψω την καραμπίνα…. Επειδή σε λίγες μέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα, αποφάσισα να πάω σήμερα» φέρεται να είπε ανάμεσα σε άλλα, περιγράφοντας πως είχε φροντίσει να τροποποιήσει το κυνηγετικό όπλο, το μήκος της κάννης κ.λπ., ώστε να μπορεί να το κρύβει φορώντας το πανωφόρι του.

Όσα θα ισχυριστεί σήμερα απολογούμενος ο κατηγορούμενος, καθώς και όλη η εν γένει συμπεριφορά του πριν και κυρίως μετά την πράξη του, θα αξιολογηθούν από ανακρίτρια και εισαγγελέα που θα κρίνουν την ποινική μεταχείριση που πρέπει να έχει μετά την απολογία του.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του κατηγορούμενου, οι δικαστικές αρχές θα μπορούσαν να διατάξουν την προφυλάκισή του αν τον κρίνουν επικίνδυνο για διάπραξη νέων αδικημάτων ή ύποπτο φυγής. Έχουν επίσης δυνατότητα να επιβάλουν κατ' οίκον περιορισμό ενδεχομένως με βραχιολάκι ή, εφόσον δεν τίθεται ζήτημα επικινδυνότητας, να επιβάλλουν περιοριστικούς όρους με ορισμό χρηματικής εγγύησης. Στην περίπτωση του 89χρονου ενδέχεται, εφόσον τεθεί σχετικό αίτημα, να αναζητηθεί διάγνωση για την ψυχοδιανοητική κατάσταση του κατηγορούμενου ο οποίος στο παρελθόν φαίνεται να είχε αντιμετωπίσει θέματα ψυχικής υγείας.

