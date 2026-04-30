«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

Snapshot Ο 89χρονος που τραυμάτισε πέντε άτομα συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Πάτρας μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.

Η σύλληψη έγινε με πολιτικά από τον αστυνομικό Χαράλαμπο Τσιτσικά, ο οποίος ακινητοποίησε τον δράστη όταν κατέβηκε από τον ημιώροφο.

Στον έλεγχο βρέθηκε γεμάτο περίστροφο και σφαίρες, ενώ ο δράστης φορούσε καμπαρτίνα και είχε τα χέρια στις τσέπες προκαλώντας ανησυχία για πιθανή εκπυρσοκρότηση.

Ο 89χρονος παρέμεινε ψύχραιμος κατά τη σύλληψη και εξέφρασε παράπονα για συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Ο δράστης μεταφέρθηκε άμεσα στη ΓΑΔΑ για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Ο 89χρονος που είχε τραυματίσει πέντε άτομα σε επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Πάτρας, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας. Ο αστυνομικός Χαράλαμπος Τσιτσικάς, ο οποίος πέρασε χειροπέδες στον υπερήλικα, περιέγραψε τις λεπτομέρειες της σύλληψης στην ΕΡΤ.

Η αστυνομία είχε πληροφορίες ότι ο δράστης βρισκόταν στην Πάτρα και πιθανόν να επιχειρούσε να διαφύγει προς την Ιταλία. Λίγο πριν τη σύλληψη, οι αρχές έλαβαν τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο όπου ο 89χρονος είχε ζητήσει διαμονή. Μετά από έλεγχο, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον άνδρα που αναζητούνταν.

Ο κ. Τσιτσικάς εισήλθε στο ξενοδοχείο με πολιτικά, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πελάτης. Αρχικά ζήτησε δωμάτιο, αλλά όταν διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, ζήτησε καφέ ώστε να κερδίσει χρόνο. Παρά την αρχική πληροφορία ότι ο δράστης βρισκόταν στο λόμπι, δεν τον εντόπισε αμέσως και έτσι ενημέρωσε τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου. Αυτοί τον ενημέρωσαν ότι ο 89χρονος ήταν στον ημιώροφο.

Λόγω της παρουσίας πολλών μαθητών και άλλων ατόμων στο ξενοδοχείο, οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ανέβουν στον ημιώροφο αλλά να περιμένουν στο λόμπι, όπου είχαν καλύτερη ορατότητα. Ο κ. Τσιτσικάς τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, σημειώνοντας πως δεν γνώριζαν την ψυχική κατάσταση του δράστη, ο οποίος είχε ήδη τραυματίσει πέντε άτομα.

Η στιγμή της σύλληψης

Όταν ο 89χρονος κατέβηκε από τον ημιώροφο, μίλησε με έναν υπάλληλο, γύρισε την πλάτη του και τότε ο αστυνομικός τον ακινητοποίησε αποκαλύπτοντας την ιδιότητά του. Ο δράστης συνεργάστηκε και σχολίασε πως «θα με δείξουν όλα τα κανάλια».

Στον σωματικό έλεγχο βρέθηκε μια υπηρεσιακή θήκη μασχάλης, όπου υπήρχε γεμάτο περίστροφο 38 ιντσών, καθώς και επιπλέον σφαίρες στην τσέπη του. Ο αστυνομικός επισήμανε πως, παρά την ηλικία του, ο 89χρονος ήταν γνώστης των όπλων.

Επιπλέον, ο δράστης φορούσε καμπαρτίνα και είχε τα χέρια στις τσέπες, δημιουργώντας ανησυχία για πιθανή εκπυρσοκρότηση σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο.

Παρά τη βίαιη φύση των πράξεών του, ο 89χρονος παρέμεινε ψύχραιμος κατά τη σύλληψη, εκφράζοντας παράπονα για συνταξιοδοτικά ζητήματα. Άμεσα μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ για περαιτέρω διαδικασίες.

