Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

Προμελετημένη η επίθεση του 89χρονου: Τα όπλα που είχε αγοράσει πριν από 5 χρόνια, τα μετρητά και το εισιτήριο για Ανκόνα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ο 89χρονος δράστης της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ Κεραμικού σχεδίαζε την πράξη για χρόνια, έχοντας προμηθευτεί τα όπλα πριν από 4
  • 5 χρόνια μέσω παράνομης αγοράς.
  • Τροποποίησε την καραμπίνα για να μπορεί να την κρύβει εύκολα, εκμεταλλευόμενος τις χαμηλές θερμοκρασίες για να καλύψει τον οπλισμό του.
  • Είχε στο παρελθόν κυνηγετική άδεια που του αφαιρέθηκε το 2018 μετά από δικαστική διαμάχη, γεγονός που ίσως επηρέασε τη στάση του.
  • Βρέθηκε εισιτήριο ακτοπλοϊκού για την Ιταλία, υποδηλώνοντας πιθανή πρόθεση διαφυγής μετά την επίθεση.
  • Εξετάζονται οικονομικά κίνητρα πίσω από την επίθεση, όπως δυσαρέσκεια για συνταξιοδοτικά ζητήματα με μικρή αύξηση στην τρίτη σύνταξη.
Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την αστυνομική έρευνα ρίχνουν περισσότερο φως στην υπόθεση της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, όπου ένας 89χρονος άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις υπαλλήλους. Τα δεδομένα που εξετάζουν οι Αρχές ενισχύουν το σενάριο ότι η πράξη δεν ήταν στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα πριν από περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια, μέσω παράνομης αγοραπωλησίας από άτομα Ρομά στη Μεσσηνία. Για την καραμπίνα φέρεται να κατέβαλε περίπου 1.500 ευρώ, ενώ το περίστροφο αποκτήθηκε έναντι 200 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κονταίνοντας την κάννη, ώστε να μπορεί να την αποκρύπτει κάτω από την καμπαρντίνα του χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν είναι τυχαίο πως επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς ο καιρός απαιτεί ένα πανωφόρι, γεγονός που του επέτρεπε να αποκρύπτει ευκολότερα τον οπλισμό του.

Οι Aρχές σημειώνουν ακόμη ότι ο 89χρονος είχε στο παρελθόν ιδιαίτερη σχέση με τα όπλα, καθώς διέθετε κυνηγετική άδεια μέχρι το 2018. Ωστόσο, αυτή του αφαιρέθηκε μετά από δικαστική διαμάχη, γεγονός που ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στη μετέπειτα στάση του.

Το ενδεχόμενο προμελέτης ενισχύεται και από άλλα ευρήματα. Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας, προγραμματισμένο για το απόγευμα της επόμενης ημέρας, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή πρόθεση διαφυγής στο εξωτερικό. Παράλληλα, οδηγός ταξί που τον μετέφερε το πρωί της επίθεσης από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ παρέδωσε στις αρχές μία βαλίτσα και ένα σακίδιο που είχε μαζί του ο δράστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, η τρίτη σύνταξη θα του απέφερε μικρή αύξηση, περίπου 40 ευρώ καθαρά.

Διαβάστε επίσης

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Ηράκλειο: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει! - Ξαναφουντώνει το καμίνι»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Έτοιμος να κηρύξω εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Spiegel: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη στρατηγική θέση»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο υπουργικό: Να δούμε πώς προστατευόμαστε οι πολιτικοί από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη κλοπή στην Αίγυπτο: «Εξαφάνισαν» σοδειά σιταριού σε δύο ώρες από 2,5 στρέμματα

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φυλάκιση οπαδού για ρατσιστικά σχόλια προς τον Ράσφορντ

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα στα Μακρίσια – Ανήλικος με πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη:Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

19:42LIFESTYLE

Από φιλανθρωπική εκδήλωση σε παγκόσμιο φαινόμενο: Πώς η Anna Wintour μεταμόρφωσε το Met Gala

19:34WHAT THE FACT

Θαλάσσιος θηρευτής ηλικίας 180 εκατομμυρίων ετών με 100 δόντια καταβρόχθιζε πέτρες για να επιβιώσει

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεθυσμένος επιτέθηκε και χτύπησε τουρίστα με λοστό στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής, έπρεπε να πάω στον γιατρό και τον άφησα», είπε η μητέρα του 5χρονου

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Όχι» Τραμπ σε Ιράν - Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύντομα, ισχυρά χτυπήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ