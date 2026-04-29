Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την αστυνομική έρευνα ρίχνουν περισσότερο φως στην υπόθεση της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, όπου ένας 89χρονος άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις υπαλλήλους. Τα δεδομένα που εξετάζουν οι Αρχές ενισχύουν το σενάριο ότι η πράξη δεν ήταν στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα πριν από περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια, μέσω παράνομης αγοραπωλησίας από άτομα Ρομά στη Μεσσηνία. Για την καραμπίνα φέρεται να κατέβαλε περίπου 1.500 ευρώ, ενώ το περίστροφο αποκτήθηκε έναντι 200 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κονταίνοντας την κάννη, ώστε να μπορεί να την αποκρύπτει κάτω από την καμπαρντίνα του χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν είναι τυχαίο πως επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς ο καιρός απαιτεί ένα πανωφόρι, γεγονός που του επέτρεπε να αποκρύπτει ευκολότερα τον οπλισμό του.

Οι Aρχές σημειώνουν ακόμη ότι ο 89χρονος είχε στο παρελθόν ιδιαίτερη σχέση με τα όπλα, καθώς διέθετε κυνηγετική άδεια μέχρι το 2018. Ωστόσο, αυτή του αφαιρέθηκε μετά από δικαστική διαμάχη, γεγονός που ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στη μετέπειτα στάση του.

Το ενδεχόμενο προμελέτης ενισχύεται και από άλλα ευρήματα. Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας, προγραμματισμένο για το απόγευμα της επόμενης ημέρας, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή πρόθεση διαφυγής στο εξωτερικό. Παράλληλα, οδηγός ταξί που τον μετέφερε το πρωί της επίθεσης από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ παρέδωσε στις αρχές μία βαλίτσα και ένα σακίδιο που είχε μαζί του ο δράστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, η τρίτη σύνταξη θα του απέφερε μικρή αύξηση, περίπου 40 ευρώ καθαρά.

Διαβάστε επίσης