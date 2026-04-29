Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή»

Snapshot Η κόρη του 89χρονου περιγράφει τη σχέση τους ως τυπική και αποξενωμένη, με τον πατέρα της να κατηγορεί ότι της έχουν κάνει μάγια.

Ο 89χρονος ξόδευε μεγάλα ποσά για υποτιθέμενα μαγικά και άλλαζε συχνά δουλειές, ενώ η κόρη του μεγάλωσε από τους παππούδες της.

Η υγεία και η συμπεριφορά του πατέρα ήταν γνωστές στους συγγενείς, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από εκείνον.

Ο πατέρας έστελνε απειλητικά γράμματα σε δικαστήρια και φορείς, ισχυριζόμενος ότι είχε καραμπίνα και απαιτούσε τη σύνταξή του.

Η κόρη είχε προσπαθήσει να τον πείσει να επισκεφθεί γιατρό, αλλά δεν λάμβανε σοβαρά τις απειλές και τις καταγγελίες του πατέρα της.

Τη σιωπή της «έσπασε» η κόρη του 89χρονου για τη σχέση που διατηρούσε με τον πατέρα της. Η ίδια μίλησε στο Mega και εξήγησε τι συμβαίνει με τον πατέρα της, την περιπέτεια που είχε με την σύνταξη και όλα όσα στο παρελθόν σκιαγράφησαν την πορεία μέχρι την μοιραία ημέρα.

Η ίδια περιγράφει τον πατέρα της ως ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο με τον οποίο ωστόσο διατηρούσε τυπικές σχέσεις.

«Χαλούσε πολλά λεφτά σε υποτιθέμενα μαγικά», ανέφερε μεταξύ άλλων για τον πατέρα της ο οποίος άλλαζε συνέχεια δουλειές όταν ήταν μικρή καθώς όπως θα σημειώσει στη συνέχεια «ήταν η μόνη του έννοια».

«Για μένα ήταν ένας ξένος – Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

Στη συνέχεια τα όσα ανέφερε η γυναίκα για τον 89χρονο προκάλεσαν αίσθηση. Όπως είπε με τον πατέρα της δεν είχε πολλές σχέσεις και ότι όταν ήταν μικρή της έλεγε ότι της έχουν κάνει μάγια.

«Οι σχέσεις μας δεν ήταν καλές, από παιδί που ήμουν δεν ήταν καλές. Από μωρό με είχαν αφήσει στο χωριό, στους γονείς της μητέρας μου και στην αδερφή της μητέρας μου. Αυτοί με μεγάλωσαν. Και επειδή είχα μεγαλώσει εκεί, στο μυαλό του ήταν ότι εμένα μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω αυτούς περισσότερο από ό,τι αγαπάω αυτόν. Όταν ήμασταν εγώ κι αυτός με τσακωνότανε συνέχεια, ότι μου έχουν κάνει μάγια, ότι τους κάνει μάγια πίσω για να φύγω εγώ από αυτούς. Κάτι τρελά πράγματα δηλαδή, που δεν τα χωράει ο νους κανενός ανθρώπου με σώας τας φρένας.

Δεν χώραγε ο νους του το γεγονός ότι με πήραν, με αγάπησαν, με μεγάλωσαν χωρίς να έχουν κανένα αυτό. Εγγόνι τους ήμουν. Δεν είναι ότι ήταν υποχρεωμένοι να μεγαλώσουν. Δεν χώραγε ο νους του ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που εγώ τους αγαπάω. Ήταν ότι μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω και να μην θέλω αυτόν. Για μένα ήταν ένας ξένος και κάθε φορά που με έπαιρνε να πάμε βόλτα, δεν ήταν ότι μου έδειχνε αγάπη, να πω ότι εντάξει ο πατέρας μου» ανέφερε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Οι συγγενείς γνώριζαν

Η κόρη του 89χρονου στη συνέχει ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν γνωστή και στους συγγενείς του οι οποίοι μάλιστα στην πλειοψηφία τους είχαν απομακρυνθεί από εκείνον.

Η κόρη του 89χρονου είχε προσπαθήσει πολλές φορές να πείσει τον πατέρα της να πάνε σε ένα γιατρό. Μάλιστα έλεγε και σε εκείνη για τα όσα ήθελε να κάνει, ενώ όπως τόνισε η ανιψιά του γνώριζε τι σκόπευε να κάνει.

«Έστελνε απειλητικά γράμματα στον Άρειο Πάγο και στη Χάγη. Τρωγόταν. Αυτό ήταν η μόνη του ‘δουλειά’, υποτίθεται. Συνέχεια δηλαδή αυτό. Να στέλνει τα γράμματα και να απειλεί ότι έχει καραμπίνα και ότι άμα δεν του δώσουν τη σύνταξη θα πάει να τους σκοτώσει», ανέφερε ενώ σημείωσε:

«Μου το έλεγε, αλλά εμένα δεν το χώραγε ο νους μου. Και φυσικά πάντα του έλεγα ‘μην μου λες βλακείες. Αυτά τα πράγματα που λες είναι τρελά’».

«Δεν μπορούσα να το πάρω και 100% σοβαρά γιατί αυτή η υπόθεση με τα ότι ‘έχω καραμπίνα και ότι τους έχω κάνει μήνυση και ότι τα έχω πάει μέχρι το δικαστήριο της Χάγης’, γιατί είχε πάει στο δικαστήριο της Χάγης και είχε χαλάσει και πολλά λεφτά, οπότε φαντάζομαι ότι όντως πρέπει να είχε βάλει κάποιον δικηγόρο. Ισχύει, αυτό το ακούω τώρα 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω. 10, 12 χρόνια, οπότε λες εντάξει, δεν είναι, δηλαδή δεν παίρνεις σοβαρά», συνέχισε η κόρη του 89χρονου.

Διαβάστε επίσης