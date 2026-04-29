Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Ο 89χρονος είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά στο Τατόι

Κρατώντας μια μαγκούρα με τη φωτογραφία του Κωνσταντίνου είχε δηλώσει: «Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα»

Μίλτος Τσεκούρας

Ο 89χρονος στην κηδεία του τέως βαιλιά Κωνσνατντίνου πριν από 3 χρόνια στο Τατόι

  • Ο 89χρονος επιτέθηκε με κυνηγετικό όπλο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε άτομα πριν συλληφθεί στην Πάτρα.
  • Ο ηλικιωμένος είχε παρευρεθεί πριν τρία χρόνια στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, όπου καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες.
  • Στην ανάκρισή του, ο 89χρονος δήλωσε ότι ήθελε να προκαλέσει θόρυβο και να εκφράσει την αγανάκτησή του, χωρίς να σκοπεύει να σκοτώσει.
  • Οι Αρχές έχουν ασκήσει δίωξη σε βάρος του για τρία κακουργήματα σχετικά με την επίθεση.
Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται από χθες ο 89χρονος ο οποίος επιτέθηκε με κυνηγετικό όπλο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε άτομα, προτού τελικά εντοπιστεί και συλληφθεί αρκετές ώρες αργότερα στην Πάτρα.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που ήρθε στο φως αφορά μια παλαιότερη δημόσια εμφάνιση του ηλικιωμένου. Πριν από περίπου τρία χρόνια είχε παρευρεθεί στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, όπου και είχε καταγραφεί από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Σε ρεπορτάζ ΑΝΤ1, ο 89χρονος είχε εμφανιστεί κρατώντας μια μαγκούρα με τη φωτογραφία του Κωνσταντίνου και είχε δηλώσει: «Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα».

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο 2:22

Σε ό,τι αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, οι Αρχές έχουν ασκήσει δίωξη στον ηλικιωμένο για τρία κακουργήματα. Κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς, ο ίδιος προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του επικαλούμενος την αγανάκτησή του. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα».

