Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή κατηγορείται ο 89χρονος
Οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης, για τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων
Με σοβαρές κατηγορίες που καλύπτουν τόσο κακουργηματικές όσο και πλημμεληματικές πράξεις βρίσκεται αντιμέτωπος ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε επιθέσεις χθες σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ των οποίων και η οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος. Επιπλέον, του αποδίδεται παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παράνομη οπλοφορία για θήρα επίσης κατ’ εξακολούθηση.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, η παράνομη κατοχή όπλων, η διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η απειλή διάπραξης εγκλημάτων.