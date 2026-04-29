Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 89χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε πέντε άτομα

Μίλτος Τσεκούρας

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα»
  • Ο 89χρονος δράστης επιτέθηκε με κυνηγετικό όπλο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε άτομα και συνελήφθη στην Πάτρα με περίστροφο στην κατοχή του.
  • Ο ηλικιωμένος επικαλέστηκε μακροχρόνια νομική διαμάχη για τη μη χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ, ενώ υποστήριξε ότι ήθελε μόνο να κάνει θόρυβο και όχι να σκοτώσει.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε κενά ασφαλείας στο Πρωτοδικείο, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και προανήγγειλε αξιολόγηση των επιχειρησιακών χειρισμών.
  • Ο 89χρονος είχε ψυχιατρικό παρελθόν και του είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοκατοχής από το 2018, ενώ εργαζόταν σε εργοστάσιο πυρίτιδας και ήταν εξοικειωμένος με τα όπλα.
  • Σε επιστολή του, ο δράστης εξέφρασε αγανάκτηση για την απόρριψη της ελληνικής σύνταξής του, κατήγγειλε προσβολές από δημόσιες υπηρεσίες και απείλησε με μελλοντικές ενέργειες εναντίον τους.
Ενώπιον του Εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 89χρονος ο οποίος προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ατόμων ύστερα από τις διαδοχικές επιθέσεις με κυνηγετικό όπλο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στην Πάτρα έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο περίστροφο και αργά χθες το βράδυ μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη.

Κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ο δράστης επικαλέστηκε τη μακροχρόνια νομική διαμάχη του με το Δημόσιο. Όπως ισχυρίστηκε, αιτία των πράξεών του αποτέλεσε η άρνηση χορήγησης συμπληρωματικής σύνταξης για τα έτη εργασίας του στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ήδη συνταξιοδοτείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία.

Αναφερόμενος στις προθέσεις του, υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα να σκοτώσω», εξηγώντας πως: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο για να ακουστεί το πρόβλημα μου. Αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα, αλλά πυροβολούσα στο πάτωμα». Τον συγκεκριμένο ισχυρισμό φέρονται να επιβεβαιώνουν και οι αυτόπτες μάρτυρες των επιθέσεων. Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τον ήθελαν να σχεδιάζει ταξίδι στο Στρασβούργο, παραδέχθηκε: «Το σκέφτηκα», προσθέτοντας: «να πάω και να ρίξω μια τουφεκιά και εκεί στο Δικαστήριο. Τι να πάω φυλακή εδώ, τι στην Ευρώπη…».

Χρυσοχοϊδης: «Η Ελλάδα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως χώρα με κενά ασφαλείας»

Την ίδια στιγμή, εκτενείς αναφορές στο ζήτημα έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στον σταθμό Action24. Ο υπουργός χαρακτήρισε τα γεγονότα εξαιρετικά δυσάρεστα και επικίνδυνα, τονίζοντας ωστόσο πως: «η Ελλάδα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως χώρα με κενά ασφαλείας».

Αναφορικά με τα ελλιπή μέτρα στο Πρωτοδικείο, διερωτήθηκε για τις ευθύνες του προσωπικού και δήλωσε: «Κακώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο… Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους… Ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί; Ποιοι έχουν υποχρέωση να ελέγξουν;.. Υπήρξαν κενά ασφαλείας με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα XRAY και προσωπικό, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο…».

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας, υπογράμμισε ότι πρωταρχικός στόχος ήταν η άμεση σύλληψη του δράστη για την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων, ενώ προανήγγειλε αξιολόγηση των επιχειρησιακών χειρισμών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο μέλλον. Μιλώντας για το προφίλ του ηλικιωμένου, επεσήμανε ότι πρόκειται για άτομο με βεβαρημένο ψυχιατρικό παρελθόν και προηγούμενη νοσηλεία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Μάλιστα εξέφρασε την απορία του για τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης απέκτησε ξανά πρόσβαση σε οπλισμό, δεδομένου ότι η άδεια οπλοκατοχής τού είχε αφαιρεθεί από το 2018.

Κλείνοντας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης υπεραμύνθηκε του γενικότερου επιπέδου ασφάλειας της χώρας δηλώνοντας: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής, όπου όμως υπάρχουν και επικίνδυνοι άνθρωποι, όπως ήταν και ο 89χρονος που δεν συμπεριφερόταν αντίστοιχα με την ηλικία του».

Επιπλέον εξήγησε πως: «Δεν έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στην Ελλάδα, όπου μπαίνει ένας ένοπλος μέσα σε μια Υπηρεσία και πυροβολεί υπαλλήλους. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα, μια χώρα τόσο ήσυχη, τόσο ασφαλή, να φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες, να υπάρχουν παντού κάμερες και ιδιωτικοί φύλακες και να κάνουμε τόσες δαπάνες. Δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα».

Τα δυο πρόσωπα του 89χρονου πιστολέρο

Ο ηλικιωμένος περιγράφεται από συγγενείς, γείτονες και φίλους ως ένα άτομο κοινωνικό και ήσυχο. Ο 89χρονος ήταν φυσιολάτρης και ουδέποτε είχε δώσει αφορμή ή έστω καποια ένδειξη για τα όσα εκτυλίχθηκαν την Τρίτη (28/4).

Ο 89χρονος είχε αποκαλύψει σε φίλους και συγγενείς το πρόβλημα που τον απασχολούσε με τις συντάξεις του ωστόσο κανείς δεν φανταζόταν τι θα επακολουθούσε.

Ο ευγενικός παππούς που φρόντιζε τα λουλούδια σαν τα παιδιά του, όπως φαίνεται ήταν τόσο εξοικειωμένος με τα όπλα που έφτασε στο σημείο να κόψει την καραμπίνα για να την κάνει πιο ισχυρή.

Ο 89χρονος μπήκε με καραμπίνα αρχικά στον ΕΦΚΑ όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε ένα άτομο ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Εφετείο, όπου επίσης με καραμπίνα τραυμάτισε 4 ακόμη άτομα, διαφεύγοντας στη συνέχεια σαν έμπειρος κακοποιός.

Εργαζόταν σε εργοστάσιο πυρίτιδας

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πίσω από τον ήσυχο παππού που ζούσε και εργαζόταν για χρόνια στο εξωτερικό, κρυβόταν ένας εξπέρ στα όπλα. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star ο 89χρονος εργαζόταν σε εργοστάσιο πυρίτιδας και γνώριζε από οξυγονοκολλήσεις.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μοίρασε τη ζωή του ανάμεσα σε Αθήνα και Μεσσηνία. Στα Πατήσια, ο 89χρονος με τα αρχικά Π.Κ. ζούσε μόνος, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Οι συντάξεις, το ΙΚΑ και η νοσηλεία σε ψυχιατρική δομή - Οι αποφάσεις που όπλισαν το χέρι του 89χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος αν και λάμβανε δύο συντάξεις, μία από την Αμερική ποσού περίπου 2.500 ευρώ και μία μικρότερη από τη Γερμανία, με περίπου 9.500 ένσημα είχε εμμονή με τον ΕΦΚΑ

Το 2013 εγγράφηκε στον ΟΓΑ ως νέος αγρότης, χωρίς όμως να καταβάλει εισφορές.

Με περίπου 100 ένσημα στο ΙΚΑ, αιτήθηκε σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε το 2015 και εκ νέου το 2017 από το Εφετείο.

Έναν χρόνο μετά την απόρριψη, φέρεται να νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική δομή με εισαγγελική εντολή.

Εννέα χρόνια αργότερα, φαίνεται πως οργάνωσε μεθοδικά το σχέδιό του, διεκδικώντας χρήματα που πίστευε ότι δικαιούταν.

Ο 89χρονος είχε απειλήσει εισαγγελέα

Τέλη Ιουλίου του 2018 ο 89χρονος είχε αφήσει 2 φυσίγγια πάνω στο γραφείο εισαγγελέα. Η εισαγγελία ενημέρωσε τις Αρχές για τις απειλές του 89χρονου, και τότε διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί, όπου και νοσηλεύτηκε.

Μάλιστα, την ίδια χρονιά, αμέσως μετά από αυτό το συμβάν, του πήραν την καραμπίνα και του αφαίρεσαν και την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που μέχρι τότε κατείχε νόμιμα.

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι που βρήκε τα νέα όπλα - την καραμπίνα αλλά και το 38άρι περίστροφο.

«Είμαι λυσσασμένος και θα πάω στα γραφεία να τους δαγκώσω»

Συγκλονιστική είναι η επιστολή που άφησε πίσω του φεύγοντας από το Πρωτοδικείο Αθηνών ο 89χρονος Π.Κ, ο οποίος αφού πρώτα άνοιξε πυρ με κοντόκανη καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας υπάλληλο που είχε στοχοποιήσει από πρίν, στη συνέχεια εισέβαλλε στο σύμπλεγμα κτιρίων που φιλοξενεί το Πρωτοδικείο, τα Εφετεία και τον Άρειο Πάγο, τραυματίζοντας ακόμα τέσσερα άτομα, προτού διαφύγει με ταξί και αρκετές ώρες αργότερα να συλληφθεί εν τέλει στην Πάτρα.

Ο 89χρονος φεύγοντας από το Πρωτοδικείο πέταξε 4 φακέλους - στους οποίος βρισκόταν μέσα και η επιστολή - και προτού αποχωρήσει σύμφωνα με μαρτυρίες αναφώνησε «Εδώ μέσα βρίσκεται ο λόγος που το έκανα»

Στην επιστολή του προς τις εφημερίδες, ο 89χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο αφηγείται την πορεία της ζωής του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937» και ότι αργότερα μετανάστευσε, αφού «το 1962 πήγα στο Βερολίνο» και «το 1970 εγκαταστάθηκα στο Σικάγο». Τονίζει ότι στις ΗΠΑ η διαδικασία για τη σύνταξή του ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς «η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες», ενώ και από τη Γερμανία έλαβε σύνταξη μέσα σε λίγους μήνες.

Στη συνέχεια περιγράφει πως, ενώ υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την ελληνική σύνταξη, «από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια».

Υποστηρίζει ότι κατά την επαφή του με υπηρεσίες δέχθηκε προσβολές, αναφέροντας ότι τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο», ενώ κατηγορεί το ΙΚΑ πως «μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ».

Στο υστερόγραφο εκφράζει με ιδιαίτερα έντονο και σκληρό τρόπο την αγανάκτησή του, γράφοντας πως οι υπηρεσίες «μου φέρθηκαν… σαν αδέσποτο σκυλί», ενώ χρησιμοποιεί και απειλητική γλώσσα λέγοντας «τώρα λύσσαξα» και ότι «θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία».

Ολόκληρη η επιστολή:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959. Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη. Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια. Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε “γενίτσαρο” που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

ΥΓ:

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»

