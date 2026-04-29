Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων μετά την επίθεση στο πρώην Ειρηνοδικείο

ΣΕ ολιγόωρη στάση εργασίας λόγω του σοβαρού περιστατικού ένοπλης επίθεσης στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας προχώρησε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας (ΣΔΥΑ), μετά τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων το πρωί της 28ης Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΥΑ, το συμβάν με τον 89χρονο αναδεικνύει με δραματικό τρόπο την ανάγκη για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στους χώρους της Δικαιοσύνης, καθώς και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων.

«Δεν είμαστε αναλώσιμοι», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τον ΣΔΥΑ να υπογραμμίζει ότι το περιστατικό επιβεβαιώνει τις ιδιαίτερες και συχνά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ζητά την πλήρη διερεύνηση του γεγονότος και αποφάσισε, ως ένδειξη συμπαράστασης και πρώτη μορφή αντίδρασης, την έκτακτη ολοήμερη διακοπή εργασιών την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

Δείτε φωτογραφίες από τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας.

