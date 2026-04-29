Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων μετά την επίθεση στο πρώην Ειρηνοδικείο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας

  • Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας πραγματοποίησε πανελλαδική δίωρη στά εργασίας διαμαρτυρόμε για τις ανεπαρκείς συνθήκες ασφαλείας στα δικαστήρια.
  • Σε διάστημα τριών ημερών σημειώθηκαν διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματισμούς.
  • Ένας 89χρονος άνδρας τραυμάτισε υπάλληλο του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες δικαστικούς υπαλλήλους στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι οποίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
  • Τα περιστατικά αναδεικνύουν την έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια, ιδιαίτερα εκτός Αθήνας, όπου οι συνθήκες προστασίας είναι υποτυπώδεις ή ανύπαρκτες.
  • Η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.
ΣΕ ολιγόωρη στάση εργασίας λόγω του σοβαρού περιστατικού ένοπλης επίθεσης στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας προχώρησε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας (ΣΔΥΑ), μετά τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων το πρωί της 28ης Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΥΑ, το συμβάν με τον 89χρονο αναδεικνύει με δραματικό τρόπο την ανάγκη για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στους χώρους της Δικαιοσύνης, καθώς και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων.

«Δεν είμαστε αναλώσιμοι», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τον ΣΔΥΑ να υπογραμμίζει ότι το περιστατικό επιβεβαιώνει τις ιδιαίτερες και συχνά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ζητά την πλήρη διερεύνηση του γεγονότος και αποφάσισε, ως ένδειξη συμπαράστασης και πρώτη μορφή αντίδρασης, την έκτακτη ολοήμερη διακοπή εργασιών την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

Δείτε φωτογραφίες από τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Λιάγκας, Σκορδά ή Super Κατερίνα; «Μάχη» για την πρωτιά

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διασωληνωμένη 12χρονη ύστερα από σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Κατηγορούν τη Meta ότι επιτρέπει σε ανήλικους κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε Instagram και Facebook

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα πλαστογράφησε τη διάγνωση καρκίνου του 6χρονου γιου της για να αγοράζει είδη πολυτελείας

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Το αστείο για τον γάμο του με τη Μελάνια και ο έρωτας της μητέρας του για τον ...Κάρολο -«Λυπάμαι αγάπη μου, είναι ένα ρεκόρ που δεν θα ξεπεράσουμε»

11:30ΥΓΕΙΑ

Συνδυασμός 5 κοινών παθήσεων αυξάνει σιωπηλά τον κίνδυνο καρκίνου

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο στον ΕΦΚΑ: «Ήταν χαλαρός σε καλή διάθεση»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον ΟΑΣΘ την Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο Πρωτοδικείο: Η Δικαστική Αστυνομία διευκρινίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητές της

11:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Eξηγήσεις στη Βουλή για τον πόλεμο στο Ιράν θα δώσει ο υπουργός Πολέμου

11:16ΕΘΝΙΚΑ

ICEYE Hellas: Δορυφόροι ελληνικής τεχνολογίας που «βλέπουν» τη Γη σε κάθε συνθήκη

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραγκούνης για 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Είχε ξαναπάει, ήταν ευγενικός μέχρι τώρα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα» είπε ο 89χρονος πιστολέρο

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Τι κατέθεσε στη δίκη που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης - «Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε σενάριο Terminator»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι Φρουροί της Επανάστασης καταλαμβάνουν πλήρως την εξουσία εν καιρώ πολέμου - Πώς υποβαθμίζεται ο ρόλος του Χαμενεΐ

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων μετά την επίθεση στο πρώην Ειρηνοδικείο

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ΕΦΚΑ-Εφετείο: Ξύπνησαν μνήμες από τον δολοφόνο με το τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης - Τι λέει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη Μυρτώ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο: Οι συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ και η νοσηλεία

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε σούπερ μάρκετ - Ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα» είπε ο 89χρονος πιστολέρο

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο βασιλιάς Κάρολος στον Τραμπ - Η λαμπερή δεξίωση και τα γκουρμέ πιάτα με...μέλι του Λευκού Οίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ