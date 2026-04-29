Τι αναφέρουν οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ και στα δικαστήρια

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Απεργία στον ΕΦΚΑ και στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων για τα πυρά στον Κεραμεικό
  • Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ πραγματοποιούν 24ωρη απεργία σήμερα Τετάρτη, ενώ οι δικαστικοί υπάλληλοι κάνουν δίωρη στάση εργασίας.
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΦΚΑ καταγγέλλει την υποστελέχωση και τις ελλείψεις στα μέτρα προστασίας που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε καθημερινό κίνδυνο.
  • Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων καταδικάζει τις επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες και ζητά άμεσα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων στα δικαστήρια.
Σε 24ωρη απεργία είναι σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, ενώ οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας για το χθεσινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς από τον 89χρονο στον Κεραμεικό και τον τραυματισμό συμβασιούχου προγραμμάτων της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) έχει κηρύξει 24ωρη απεργία τους εργαζομένους που καλύπτονται συνδικαλιστικά από το πρωτοβάθμιο σωματείο-μέλος της, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στον ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ) και καλεί «σε δυναμικό και μαζικό “παρών” στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας στις 12:00 και στην υπόλοιπη χώρα.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία εξέφρασε «τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο που τραυματίστηκε και σε όλους τους συναδέλφους που βίωσαν την επίθεση και κλήθηκαν να τη διαχειριστούν».

«Το σημερινό συμβάν δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό – είναι κομμάτι της καθημερινότητας που βιώνουμε κατά την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών στις βαθιά υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπου καθημερινά εκτονώνεται η λαϊκή αγανάκτηση. Αγανάκτηση για την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος, τις συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων, τις καθυστερήσεις στην απονομή των πενιχρών συντάξεων και επιδομάτων που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης», ανέφερε η Ομοσπονδία.

«Οι εργαζόμενοι, που υπερβάλλουμε καθημερινά εαυτόν για να στηρίξουμε τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια κ.λπ., σε δημόσιες υπηρεσίες-σύγχρονα κάτεργα και φυλακές, με ελλιπή έως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, δίχως όρια εργασιακή εντατικοποίηση και αναξιοκρατία, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας:

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για πραγματική ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών – Γενναίες δαπάνες για Δημόσια Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστασία, κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες ως αποκλειστικά δημόσια αγαθά για όλο τον λαό.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους – Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής ή επισφαλούς απασχόλησης – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δημόσιο – Μετατροπή όλων των ΙΔΟΧ συμβάσεων σε ΙΔΑΧ.

Μόνιμο προσωπικό στις υπηρεσίες ασφάλειας και καθαριότητας των δημόσιων υπηρεσιών – Ουσιαστικός έλεγχος της ασφάλειας και υγιεινής σε όλους τους χώρους εργασίας.

Αποκλειστικά δημόσια κοινωνικά αγαθά για όλους με εργατικό έλεγχο – Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, την ενεργειακή και διατροφική φτώχεια, την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος.

Ολοκληρωμένη Σύγχρονη Στεγαστική Πολιτική για την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή κατοικία.

Επιδοματική Πολιτική πραγματικών προνοιακών παρεμβάσεων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Να καταργηθεί το Νέο Πειθαρχικό “Δίκαιο” και όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αξιολόγηση».

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας θα πραγματοποιήσει πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας από τις 09:00 έως τις 11:00 «με ταυτόχρονη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, διαμαρτυρόμενοι για τις ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στα Δικαστήρια».

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ καταδικάζει τις διαδοχικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα σε τρεις μόλις ημέρες σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Το βράδυ του Σαββάτου 25/4/2026, είχαμε επίθεση στις εγκαταστάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από ομάδα αγνώστων ατόμων που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όπως θραύση τζαμιών με βαριοπούλα και φθορές με μπογιές στον εξωτερικό χώρο και γενικά σημαντικές υλικές ζημιές».

Για το περιστατικό με τον 89χρονο επισήμανε ότι «οπλισμένος με καραμπίνα 89χρονος άνδρας, αφού τραυμάτισε στο πόδι υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην περιοχή Κεραμεικού, στη συνέχεια, ο ίδιος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες Δικαστικούς Υπαλλήλους, στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο τραυματισμός του υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ αντιμετωπίστηκε και η κατάσταση του κρίνεται καλή, ενώ οι τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο, μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, που επιβεβαιώνουν στην πράξη τις ειδικές και δύσκολες συνθήκες εργασίας που βιώνουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, τα περισσότερα δικαστήρια της χώρας είναι κυριολεκτικά απροστάτευτα σε κάθε είδους κακόβουλη συμπεριφορά και οι εργαζόμενοι σ΄ αυτά Δικαστικοί Υπάλληλοι και Δικαστικοί Λειτουργοί βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Όταν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου υποτίθεται, λόγω του μεγάλου όγκου προσέλευσης θα έπρεπε να είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, σε τί κίνδυνο βρίσκονται άραγε οι υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, ειδικά στην επαρχία, όπου στα περισσότερα δικαστικά κτήρια οι συνθήκες ασφάλειας και ελέγχου των εισερχομένων είναι από ανύπαρκτες έως υποτυπώδεις.

Παράλληλα, καλούμε την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα, να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει στις 16:00 υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν διαβατήρια με τo πρόσωπο του Τραμπ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον ΕΦΚΑ και στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων για τα πυρά στον Κεραμεικό

08:21WHAT THE FACT

Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών

08:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Tι σημαίνει η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ - Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πού στοχεύει με την κίνηση της να μπει στο Defence μέσω της συνεργασίας με την Airbus

08:04ΜΑΝΤΕΙΟ

Είναι η 28η Απριλίου ιδανική μέρα για ανταρσίες; Σπάνε το καρτέλ τα ΗΑΕ, σενάρια για Τσίπρα-Ανδρουλάκη

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Bill Thomas Cheetah: Το αμερικανικό «αντίπαλο δέος» της Ferrari που πωλήθηκε 480.000 ευρώ

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ - Εγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Tζέιμς Κόμι: Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Πολλά προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Shrinkflation: Η «σιωπηλή» ακρίβεια στα ράφια – Πώς να την εντοπίσετε

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μαρόκο: Αγνοείται μοντέλο από τη Βρετανία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Εμφύλιος» σε Μοναστήρι των Χανίων: «Στο σκαμνί» τρεις Αρχιμανδρίτες κι ένας Μητροπολίτης

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική και μομφή: Τα εργαλεία της αντιπολίτευσης για το «pressing διαρκείας» στην κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα δυο πρόσωπα του 89χρονου πιστολέρο: Ευγενικός, φυσιολάτρης και... εξπέρ στα όπλα

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάλυση: Μια νέα οικονομική κρίση μπορεί να έρχεται – Δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ - Εγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στη Μαγνησία: 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν άντεξε τον θάνατο της κόρης της

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Tι σημαίνει η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ - Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Πολλά προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ