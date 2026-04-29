Απεργία στον ΕΦΚΑ και στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων για τα πυρά στον Κεραμεικό

Snapshot Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ πραγματοποιούν 24ωρη απεργία σήμερα Τετάρτη, ενώ οι δικαστικοί υπάλληλοι κάνουν δίωρη στάση εργασίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΦΚΑ καταγγέλλει την υποστελέχωση και τις ελλείψεις στα μέτρα προστασίας που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε καθημερινό κίνδυνο.

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων καταδικάζει τις επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες και ζητά άμεσα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων στα δικαστήρια.

Σε 24ωρη απεργία είναι σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, ενώ οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας για το χθεσινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς από τον 89χρονο στον Κεραμεικό και τον τραυματισμό συμβασιούχου προγραμμάτων της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) έχει κηρύξει 24ωρη απεργία τους εργαζομένους που καλύπτονται συνδικαλιστικά από το πρωτοβάθμιο σωματείο-μέλος της, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στον ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ) και καλεί «σε δυναμικό και μαζικό “παρών” στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας στις 12:00 και στην υπόλοιπη χώρα.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία εξέφρασε «τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο που τραυματίστηκε και σε όλους τους συναδέλφους που βίωσαν την επίθεση και κλήθηκαν να τη διαχειριστούν».

«Το σημερινό συμβάν δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό – είναι κομμάτι της καθημερινότητας που βιώνουμε κατά την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών στις βαθιά υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπου καθημερινά εκτονώνεται η λαϊκή αγανάκτηση. Αγανάκτηση για την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος, τις συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων, τις καθυστερήσεις στην απονομή των πενιχρών συντάξεων και επιδομάτων που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης», ανέφερε η Ομοσπονδία.

«Οι εργαζόμενοι, που υπερβάλλουμε καθημερινά εαυτόν για να στηρίξουμε τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια κ.λπ., σε δημόσιες υπηρεσίες-σύγχρονα κάτεργα και φυλακές, με ελλιπή έως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, δίχως όρια εργασιακή εντατικοποίηση και αναξιοκρατία, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας:

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για πραγματική ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών – Γενναίες δαπάνες για Δημόσια Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστασία, κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες ως αποκλειστικά δημόσια αγαθά για όλο τον λαό.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους – Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής ή επισφαλούς απασχόλησης – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δημόσιο – Μετατροπή όλων των ΙΔΟΧ συμβάσεων σε ΙΔΑΧ.

Μόνιμο προσωπικό στις υπηρεσίες ασφάλειας και καθαριότητας των δημόσιων υπηρεσιών – Ουσιαστικός έλεγχος της ασφάλειας και υγιεινής σε όλους τους χώρους εργασίας.

Αποκλειστικά δημόσια κοινωνικά αγαθά για όλους με εργατικό έλεγχο – Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, την ενεργειακή και διατροφική φτώχεια, την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος.

Ολοκληρωμένη Σύγχρονη Στεγαστική Πολιτική για την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή κατοικία.

Επιδοματική Πολιτική πραγματικών προνοιακών παρεμβάσεων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Να καταργηθεί το Νέο Πειθαρχικό “Δίκαιο” και όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αξιολόγηση».

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας θα πραγματοποιήσει πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας από τις 09:00 έως τις 11:00 «με ταυτόχρονη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, διαμαρτυρόμενοι για τις ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στα Δικαστήρια».

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ καταδικάζει τις διαδοχικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα σε τρεις μόλις ημέρες σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Το βράδυ του Σαββάτου 25/4/2026, είχαμε επίθεση στις εγκαταστάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από ομάδα αγνώστων ατόμων που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όπως θραύση τζαμιών με βαριοπούλα και φθορές με μπογιές στον εξωτερικό χώρο και γενικά σημαντικές υλικές ζημιές».

Για το περιστατικό με τον 89χρονο επισήμανε ότι «οπλισμένος με καραμπίνα 89χρονος άνδρας, αφού τραυμάτισε στο πόδι υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην περιοχή Κεραμεικού, στη συνέχεια, ο ίδιος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες Δικαστικούς Υπαλλήλους, στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο τραυματισμός του υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ αντιμετωπίστηκε και η κατάσταση του κρίνεται καλή, ενώ οι τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο, μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, που επιβεβαιώνουν στην πράξη τις ειδικές και δύσκολες συνθήκες εργασίας που βιώνουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, τα περισσότερα δικαστήρια της χώρας είναι κυριολεκτικά απροστάτευτα σε κάθε είδους κακόβουλη συμπεριφορά και οι εργαζόμενοι σ΄ αυτά Δικαστικοί Υπάλληλοι και Δικαστικοί Λειτουργοί βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Όταν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου υποτίθεται, λόγω του μεγάλου όγκου προσέλευσης θα έπρεπε να είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, σε τί κίνδυνο βρίσκονται άραγε οι υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, ειδικά στην επαρχία, όπου στα περισσότερα δικαστικά κτήρια οι συνθήκες ασφάλειας και ελέγχου των εισερχομένων είναι από ανύπαρκτες έως υποτυπώδεις.

Παράλληλα, καλούμε την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα, να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».