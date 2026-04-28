Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο

Στην Πάτρα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος «πιστολέρο» που εισέβαλε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (28/4) στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στα δικαστήρια, κρατώντας καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους.

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να διαφύγει με ταξί από το σημείο και μετέβη στην Πάτρα όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Οι Αρχές κατάφεραν να βρουν τα ίχνη του ηλικιωμένου μέσω του οδηγού ταξί που τον μετέφερε στην Πάτρα.

Δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε το Mega από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου:

Σύμφωνα με το Mega, ο 89χρονος κατά τη σύλληψή του εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ένα 38αρι περίστροφο, γεμάτο, το οποίο είχε στην εσωτερική θήκη της καμπαρτίνας του.

Δείτε επίσης στο βίντεο που ακολουθεί τη στιγμή που ξεκινά η μεταγωγή του 89χρονου από την Πάτρα στη ΓΑΔΑ:

Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 89χρονου που έκανε άνω κάτω την ΕΛΑΣ, θα έφευγε για το εξωτερικό και συγκεκριμένα με φεριμπότ για Ιταλία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην Πάτρα και στα ίχνη του διότι σε κάποια από τα σημειώματα που άφησε πίσω του, έγραφε πως σχεδίαζε να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο, και συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

To Νewsbomb εξασφάλισε φωτογραφία από τη σύλληψή του.

67921714818354832104534447621350544641642915n.jpg

Βίντεο από το ψιλικατζίδικο

Σε άλλο βίντεο που έχει καταγραφεί, ο ηλικιωμένος εμφανίζεται να είναι σε ένα ψιλικατζίδικο κοντά στο σπίτι του, όπου και ζητά να καλέσουν ταξί για την επόμενη ημέρα.

Το βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα το Newsbomb.gr είναι από χθες, Δευτέρα 27 Απριλίου, όταν ο 89χρονος επισκέφθηκε το κατάστημα προκειμένου να κανονίσει τη μετακίνησή του για σήμερα.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται να συνομιλεί με τον υπάλληλο, από τον οποίο φαίνεται να ζητά τη βοήθειά του για την κράτηση του ταξί.

