Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ για 89χρονο: «Μου είπε ότι του έχει "φάει" πολλά το κράτος και θα πληρώσουν»

Μία συγκλονιστική μαρτυρία έκανε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στην περιοχή των Κάτω Πατησίων, στην γειτονιά που διέμενε ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε γραφεία του ΕΚΦΑ και του Πρωτοδικείου Αθηνών το πρωί της Τρίτης.

Όπως είπε αρχικά η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ, τον γνώριζε πάρα πολλά χρόνια. Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο ηλικιωμένος όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα και δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν.

Η γυναίκα ανέφερε ποια ήταν η τελευταία φορά που τον είδε. Όπως ανέφερε είδε τον ηλικιωμένο το περασμένο βράδυ και τον βοήθησε να κλείσει ένα ταξί για σήμερα το πρωί.

«Ήρθε χθες το βράδυ μου ζήτησε το σταθερό για να καλέσει ένα ταξί για σήμερα το πρωί στις 8:30. Προσπάθησε δύο φορές χωρίς να τα καταφέρει και του είπα "έλα να σε βοηθήσω"», εξήγησε η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ.

Η γυναίκα στη συνέχεια τόνισε ότι ο ηλικιωμένος πριν από πολλά χρόνια της είχε πει ότι έχει θέματα με τον ΕΦΚΑ.

«Μου είχε πει πριν πολλά χρόνια ότι "με έχουν φάει" αλλά θα πληρώσουν. Πήρε πολλά λεφτά το κράτος και θα πληρώσει. Μου έχουν φάει το ένσημα, την ασφάλεια και θα το πληρώσουν"», είπε χαρακτηριστικά ενώ όπως εξήγησε στη συνέχεια λόγω της μεγάλης ηλικίας του άνδρα θεώρησε ότι ήταν μόνο λόγια και δεν έδωσε κάποια ιδιαίτερη σημασία στα λεγόμενά του.

Ακολούθως η γυναίκα σημείωσε ότι ο άνδρας διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα, ενώ το τελευταίο διάστημα εκεί διέμεναν και τα ανίψια του. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία της γυναίκας ο ηλικιωμένος δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ενώ ήταν συχνός πελάτης στο κατάστημά της στην περιοχή.

