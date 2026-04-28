ΕΦΚΑ: Η «πατέντα» που είχε κάνει ο 89χρονος στο κυνηγετικό του όπλο - Σε τι χρησίμευε

Την στιγμή που οι αρχές φαίνεται να έχουν προχωρήσει στην σύλληψη του 89χρονου που επιτέθηκε στο ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η προσοχή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχει στραφεί στην τροποποίηση που από ό,τι φαίνεται ο ίδιος είχε κάνει στο όπλο το οποίο χρησιμοποίησε κατά την επίθεση στα γραφεία του ΕΦΚΑ.

Στις φωτογραφίες φαίνεται καθαρά ότι πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή - τροποποίηση, σε παλιό όπλο. Ο μεταλλικός σωλήνας/ράβδος που φαίνεται να προεξέχει από πίσω είναι πρόχειρη προέκταση/αυτοσχέδιο κοντάκιο. Το γεγονός ότι ο 89χρονος φαίνεται στο παρελθόν να έχει δουλέψει σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με όπλα φαίνεται να ενισχύει την πιθανότητα να έκανε ο ίδιος την μετατροπή.

Σε τι χρησιμεύει η σιδερένια επέκταση



Ευκολία μεταφοράς/κρύψιμο: Το όπλο έχει μικρή κάννη, οπότε χωράει κάτω από καπαρντίνα. Το σίδερο από πίσω χρησιμεύει προκειμένου το όπλο να μεταφέρεται πιο εύκολα, ενώ πιθανώς μπορεί να προσθέτει λειτουργικότητα όταν το χρησιμοποιείς, καθώς μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και ως κοντάκιο προκειμένου να υπάρχει καλύτερη στόχευση.

Τέτοιες τροποποιήσεις είναι κλασικές σε όπλα: Άλλοι κόβουν το εργοστασιακό κοντάκιο για ευκολία απόκρυψης και προσθέτουν μεταλλική ράβδο/σωλήνα για να έχουν καλύτερη λαβή. Δεν είναι επαγγελματική κατασκευή, γι’ αυτό και φαίνεται τόσο «βρώμικο» και αυτοσχέδιο.

Συνολικά, η τροποποίηση φαίνεται να έγινε για πρακτικούς λόγους και συγκεκριμένα προκειμένου το όπλο να κρύβεται καλύτερα, με ελάχιστο κόστος - υλικά.

