Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Πώς ο 89χρονος πυροβολούσε ανενόχλητος στο κέντρο της Αθήνας

Σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας

Κατερίνα Ρίστα

Χάρης Γκίκας
  • Ένας 89χρονος εισέβαλε ένοπλος στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και πυροβόλησε ένανάλληλο στο πόδι.
  • Ο ίδιος άνδρας εισήλθε επίσης στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου Αθηνών και τραυμάτισε ελαφρά τέσσερις υπαλλήλους με την καραμπίνα του.
  • Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει ανενόχλητος με ταξί από την περιοχή του Πρωτοδικείου, παρά την εγγύτητα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών.
  • Η αστυνομία έχει προσαγάγει την εγγονή του δράστη, που παρέχει πληροφορίες για τον εντοπισμό του, ενώ ο 89χρονος παραμένει ασύλληπτος.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της επίθεσης, αλλά οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση από τον δράστη.
Αδιευκρίνιστα είναι προς το παρόν τα αίτια που όπλισαν το χέρι του 89χρονου ο οποίος περίπου στις 10:30 το πρωί της Τρίτης εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό, έβγαλε από την καμπαρντίνα την κοντόκανη καραμπίνα που έκρυβε, ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλο εργαζόμενο που είχε στοχοποιήσει.

Στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ επικράτησε πανικός. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του ΕΦΚΑ στο Newsbomb, ο 89χρονοςμ διέλαθε της προσοχής του προσωπικού ασφαλείας «καθώς είχε την καραμπίνα μέσα από την καπαρντίνα» κι ανέβηκε στον τέταρτο όροφο όπου έβγαλε την καραμπίνα και «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι».

Οπως φαίνεται στις εικόνες από κάμερα παρακολούθησης, ο 89χρονος βγαίνει από το υποκατάστημα σχεδόν ατάραχος. Φορά καμπαρντίνα μέσα στην οποία κρύβει την καραμπίνα και τραγιάσκα. Βγαίνει από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ χωρίς να τρέχει, σταματά ένα ταξί και ζητά από τον οδηγό να τον μεταφέρει στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως. Είναι το συγκρότημα των κτιρίων που βρίσκεται ο Άρειος Πάγος, τα Εφετεία, το Πρωτοδικείο Αθηνών και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες στις οποίες μπαίνουν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί και δικαστές.

Ο ένοπλος δράστης εισβάλλει στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Φέρει μαζί του την καραμπίνα που έχει κρυμμένη μέσα στην καμπαρντίνα. Δυστυχώς, για την είσοδο στο συγκεκριμένο γραφείο δεν απαιτείται προηγούμενος έλεγχος από ανιχνευτή μετάλλων. Είναι το γραφείο όπου διεκπεραιώνονται υποθέσεις πλειστηριασμών, αγωγών, διαζυγίων και άλλων ειδικών υποθέσεων. Εκείνη την στιγμή, περίπου ώρα 11:28, οι ασύραμτοι των αστυνομικών που βρίσκονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, δηλαδή λίγες δεκάδες μέτρα πιο μακριά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, παίρνουν... φωτιά. «Πυροβολισμοί στη Λουκάρεως! Πυροβολισμοί στη Λουκάρεως!». Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι πρόκειται για τα δικαστήρια. Είναι η στιγμή που ο 89χρονος -σαν άλλος terminator- έχει βγάλει την κοντόκανη καραμπίνα από την καραμπίνα και πυροβολεί χαμηλά. Απ' αυτή του την ενέργεια τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις υπάλληλοι του Πρωτοδικείου. Τα τραύματά τους είναι ελαφρά.

«Μάλλον δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα» λέει στο Newsbomb αστυνομική πηγή για τους τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς από τον 89χρονο. Οι κάλυκες μέσα στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου Αθηνών και τα αίματα στο δάπεδο δείχνουν ότι μόλις λίγα δευτερόλεπτα αρκούν να φέρουν την καταστροφή.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο 89χρονος, αφού τραυμάτισε ακόμη τέσσερα πρόσωπα στο σύμπλεγμα κτιρίων που φιλοξενεί το Πρωτοδικείο, τα Εφετεία και τον Άρειο Πάγο, στην καρδιά δηλαδή του ελληνικού δικαστικού συστήματος, μόλις λίγες δεκάδες από τη ΓΑΔΑ που θεωρείται και είναι ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια στην Αθήνα, κατάφερε ανενόχλητος να ξαναπάρει ταξί και να διαφύγει. Μέχρι αυτή την ώρα είναι ασύλληπτος. Οσο γράφονταν αυτές οι γραμμές ο οδηγός του δεύτερου ταξί με το οποίο ο 89χρονος διέφυγε από το Πρωτοδικείο δίνει κατάθεση σε αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

Τα στελέχη της Αστυνομίας έχουν προσαγάγει και την εγγονή του 89χρονου η οποία δίνει όσες πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανθρώπου που αφού επιτέλεσε το σχέδιο που είχε στο μυαλό του, άφησε την καραμπίνα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά τον χρόνο που βρισκόταν σε εξέλιξη το συμβάν στο Πρωτοδικείο, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του, καθώς και ότι πρόκειται για άτομο το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Διαβάστε επίσης

14:04ΚΟΣΜΟΣ

ΕΦΚΑ - Λουκάρεως: Το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για τους πυροβολισμούς του 89χρονου

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Πιστολίδι από 89χρονο σε ΕΦΚΑ, Πρωτοδικείο: Η ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγε την εγγονή του ενόπλου

14:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Πώς ο 89χρονος πυροβολούσε ανενόχλητος στο κέντρο της Αθήνας - Πέντε ελαφρά τραυματίες, άφαντος ο ένοπλος

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα σνακ αργά το βράδυ ίσως ευθύνονται για προβλήματα στην τουαλέτα, που σχετίζονται με το άγχος

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πρώτα προσπάθησε να ρίξει σε γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους, και μετά να αυτοκτονήσει – Νέες αποκαλύψεις για τον 45χρονο

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 5χρονο παιδί πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι διαμερίσματος - Ήταν μόνο του στο σπίτι

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η γνωστή ηθοποιός

13:33ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος παχέος εντέρου σε νέες ηλικίες: Αυτή είναι η ομάδα με τους περισσότερους θανάτους - Μελέτη

13:33LIFESTYLE

Eurovision: Η εντυπωσιακή σκηνή της 70ης διοργάνωσης

13:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την επίθεση στο Εφετείο: «Ας αναλάβει η Πολιτεία τις ευθύνες της»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 27χρονου

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Υποκριτική η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη δικαιοσύνη – Επικίνδυνη η κατηγορία περί παρέμβασης

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 47χρονος έφυγε από την ζωή μία ημέρα μετά την κηδεία του πατέρα του

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Τζορτζ Κλούνεϊ: Δέχεται επικρίσεις επειδή υπερασπίστηκε τον Κίμελ - «Είσαι ένας γκρινιάρης ηλικιωμένος»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος - Διαπληκτίστηκε με 55χρονο για μια θέση πάρκινγκ

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΦΚΑ: Η στιγμή που ο 89χρονος με την καραμπίνα βγαίνει από το υποκατάστημα ενώ έχει πυροβολήσει

13:12LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η πρωινή ζώνη με τις εκπλήξεις και τους νικητές της

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΦΚΑ: Αυτή είναι η καραμπίνα που πυροβολούσε ο 89χρονος

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αναμορφωμένη Βασιλίσσης Όλγας ο Μητσοτάκης: «Όραμα δεκαετιών που έγινε πραγματικότητα» - «Μεγάλη η πολιτιστική σημασία του έργου»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πώς συνελήφθη ο κορυφαίος αρχηγός ισχυρού καρτέλ, «El Jardinero», διάδοχος του «El Mencho»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η γνωστή ηθοποιός

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ: Αυτός είναι ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο πυροβολώντας με καραμπίνα

11:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Εφετείο: Πυροβολισμοί με τραυματίες από τον 89χρονο ένοπλο που άνοιξε πυρ με καραμπίνα και στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού - Συνολικά τέσσερις τραυματίες - Ασύλληπτος ο δράστης

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 27χρονου

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΦΚΑ: Η στιγμή που ο 89χρονος με την καραμπίνα βγαίνει από το υποκατάστημα ενώ έχει πυροβολήσει

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Έξαλλη η Ζωή κι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Είναι δυνατόν να ανάβουν οι μηχανές στις κλούβες όταν κάνουμε δηλώσεις;»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος - Διαπληκτίστηκε με 55χρονο για μια θέση πάρκινγκ

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Για να δείτε ποιος είμαι εγώ», είπε ο 89χρονος αφού άφησε την καραμπίνα που πυροβόλησε 4 στα δικαστήρια

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: 89χρονος άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ, διένυσε 4 χιλιόμετρα με ταξί και πυροβολούσε ανενόχλητος με καραμπίνα στο Εφετείο - 5 τραυματίες

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Ρόδο: Άνδρας προσπάθησε να ρίξει στο γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 47χρονος έφυγε από την ζωή μία ημέρα μετά την κηδεία του πατέρα του

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

13:33ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος παχέος εντέρου σε νέες ηλικίες: Αυτή είναι η ομάδα με τους περισσότερους θανάτους - Μελέτη

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζιο» ρήγμα για το επιτελικό κράτος - Οι «5» της ΝΔ που αμφισβητούν ανοιχτά το μοντέλο Μαξίμου

13:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την επίθεση στο Εφετείο: «Ας αναλάβει η Πολιτεία τις ευθύνες της»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 5χρονο παιδί πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι διαμερίσματος - Ήταν μόνο του στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ