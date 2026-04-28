ΕΦΚΑ - Φωτογραφίες: Ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο και η καραμπίνα με την οποία πυροβολούσε

Αυτός είναι ο 89χρονος, που εισέβαλε με κοντόκανη καραμπίνα και πυροβόλησε τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ στο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Κειριαδών 4.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό καθώς παραμένει ασύλληπτος από την ώρα του πρώτου συμβάντος στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (28/4).

Ακολούθως, αφού τραυμάτισε στον μηρό τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, που βρισκόταν στον 4ο όροφο του κτηρίου, έφυγε ανενόχλητος κι αφού επιβιβάστηκε σε ταξί, μετέβη στο Εφετείο στον οδό Λουκάρεως.

Εκεί, αφού πέρασε και πάλι ανενόχλητος εντός του κτηρίου, μπήκε στο γραφείο 23 και πυροβόλησε κατά των υπαλλήλων, τραυματίζοντας τέσσερις εξ αυτών, πυροβολώντας τρεις φορές.

Ο 89χρονος

Η καραμπίνα που άφησε στον γκισέ του ΕΦΚΑ

