Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Πώς μέσα σε μία ώρα 89χρονος «γάζωσε» ΕΦΚΑ και Εφετείο

Με την ατάκα «για να δείτε ποιος είμαι εγώ», ο 89χρονος εξαφανίστηκε και αναζητείται

Δημήτρης Δρίζος

  • Ένας 89χρονος άνδρας άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, τραυματίζοντας ελαφρά έναν υπάλληλο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
  • Μία ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας εμφανίστηκε στο Εφετείο Λουκάρεως, πέρασε τους ελέγχους και πυροβόλησε τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους στο γραφείο «23».
  • Ο δράστης άφησε τρεις φακέλους και είπε «για να δείτε ποιος είμαι εγώ» πριν ξαναφυγεί με ταξί και εξαφανιστεί.
  • Ο διοικητής του ΕΦΚΑ ανέφερε ότι ο δράστης είχε προβλήματα και χρησιμοποίησε καραμπίνα κρυμμένη μέσα στην καπαρντίνα για να τραυματίσει υπαλλήλους.
  • Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 89χρονου που παραμένει ασύλληπτος.
Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 89χρονο να ανοίγει πυρ μέσα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, στη συνέχεια μετακινήθηκε με ταξί στην οδό Λουκάρεως όπου βρίσκεται το Εφετείο και εκεί περνώντας από τους ελέγχους στην είσοδο, άνοιξε πυρ στο γραφείο «23» τραυματίζοντας άλλα τέσσερα άτομα.

Το χρονικό του τρόμου ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:30, όταν ένας άνδρας μεγάλης ηλικίας, εισήλθε στο χώρο, φορώντας μια μπλε καπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε μια καραμπίνα.

Ο ηλικιωμένος πυροβόλησε με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός ενός ατόμου, ευτυχώς ελαφρά.

Ακολούθως, τράπηκε σε φυγή με τις Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του.

«Για να δείτε ποιος είμαι εγώ»

Ωστόσο, μια ώρα αργότερα, έχοντας διανύσει μια απόσταση 4 χιλιομέτρων με ταξί, ο 89χρονος εμφανίστηκε στο Εφετείο, στην οδό Λουκάρεως.

Στη συνέχεια, περνώντας τους ελέγχους στην είσοδο, μπήκε στο γραφείο «23», όπου τράβηξε την σκανδάλη της καραμπίνας συνολικά τρείς φορές με την καραμπίνα, με τα σκάγια να πετυχαίνουν συνολικά τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους.

Ο ηλικιωμένος αφού πυροβόλησε, άφησε την καραμπίνα και άφησε τρείς φακέλους και είπε «για να δείτε ποιος είμαι εγώ».

Στη συνέχεια, για δεύτερη φορά, ο 89χρονος πήρε ξανά ταξί και τράπηκε σε φυγή ενώ αναζητείται από τις Αρχές.

Διοικητής ΕΦΚΑ: Είπε στον υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε απέναντι και πέτυχε άλλον υπάλληλο στο πόδι

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μίλησε για την επίθεση του ένοπλου στα γραφεία της υπηρεσίας στον Κεραμεικό.

Όπως είπε ο κ. Βαρβέρης, ο ένοπλος, «ο οποίος ήταν ένα άτομο με προβλήματα», διέλαθε της προσοχής του προσωπικού ασφαλείας «καθώς είχε την καραμπίνα μέσα από την καπαρντίνα» κι ανέβηκε στον τέταρτο όροφο όπου έβγαλε την καραμπίνα και «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι».

Πρόσθεσε πως «ήταν καλά στην υγεία του, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα».

Μια γυναίκα που πήγε στον ΕΦΚΑ για να εξυπηρετηθεί είπε στο Newsbomb.gr ότι «είχα ραντεβού 11:15 και ήρθα 10:45. Είδα τον τραυματία που τον έπαιρνε το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας ήταν σκεπασμένος, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, απλώς μου είπαν οι αστυνομικοί ότι δεν μπορώ να μπω μέσα γιατί είχε συμβάν με πυροβολισμούς».

