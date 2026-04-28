Διοικητής ΕΦΚΑ: Είπε στον υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε απέναντι και πέτυχε άλλον υπάλληλο στο πόδι

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μίλησε για την επίθεση του ένοπλου στα γραφεία της υπηρεσίας στον Κεραμεικό.

Όπως είπε ο κ. Βαρβέρης, ο ένοπλος, «ο οποίος ήταν ένα άτομο με προβλήματα», διέλαθε της προσοχής του προσωπικού ασφαλείας «καθώς είχε την καραμπίνα μέσα από την καπαρντίνα» κι ανέβηκε στον τέταρτο όροφο όπου έβγαλε την καραμπίνα και «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι».

Πρόσθεσε πως «ήταν καλά στην υγεία του, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα».

Μια γυναίκα που πήγε στον ΕΦΚΑ για να εξυπηρετηθεί είπε στο Newsbomb.gr ότι «είχα ραντεβού 11:15 και ήρθα 10:45. Είδα τον τραυματία που τον έπαιρνε το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας ήταν σκεπασμένος, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, απλώς μου είπαν οι αστυνομικοί ότι δεν μπορώ να μπω μέσα γιατί είχε συμβάν με πυροβολισμούς».

Διαβάστε επίσης