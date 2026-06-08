Η Γη της ελιάς spoiler: Το δραματικό και απροσδόκητο φινάλε της Χριστιάννας

Η Γη της ελιάς φτάνει στο τέλος της…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Γη της ελιάς spoiler: Το δραματικό και απροσδόκητο φινάλε της Χριστιάννας
LIFESTYLE
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  • Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη της Χριστιάνας κορυφώνεται με απρόβλεπτες εξελίξεις και θανάσιμο κίνδυνο για την Αλεξάνδρα.
  • Η Χριστιάνα αρπάζει την Αλεξάνδρα και τη Μαργαρίτα και τις παίρνει μαζί της σε ερημική παραλία υπό την απειλή όπλου.
  • Μετά από έναν πυροβολισμό, η Αλεξάνδρα πιστεύει πως η κόρη της είναι νεκρή, αλλά η Χριστιάνα τελικά ξεβράζεται λιπόθυμη σε άλλη παραλία.
  • Η Χριστιάνα κλέβει αυτοκίνητο και κρύβεται σε λατομείο, ενώ η αστυνομία ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι η κόρη της είναι ζωντανή.
  • Ο Μανώλης βρίσκει τη Χριστιάνα στο λατομείο καθώς ετοιμάζεται να διαφύγει, προκαλώντας αναπάντεχη τροπή στα γεγονότα.
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Ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία και η αγωνία «χτυπά κόκκινο». Η σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς», θα καθηλώσει και το τέλος της Χριστιάννας θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

Τις τελευταίες εβδομάδες, θα δούμε την αστυνομική επιχείρηση να ξεκινάει κι την Αλεξάνδρα να καταρρακώνεται, αφού ο βασικός στόχος είναι η ίδια της η κόρη. Η επιχείρηση σύλληψης της Χριστιάνας παίρνει απρόβλεπτη τροπή και, μέσα στο χάος που ξεσπά, η Αλεξάνδρα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με θανάσιμο κίνδυνο. Η Χριστιάνα φτάνει στα άκρα: αρπάζει την Αλεξάνδρα και τη Μαργαρίτα και, υπό την απειλή όπλου, τις αναγκάζει να μπουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται με τελικό προορισμό μια ερημική παραλία. Λίγο αργότερα, ο Μανώλης, ο Παυλής και η Ερωφίλη φτάνουν στο σπίτι και παγώνουν με το θέαμα που αντικρίζουν. Η αστυνομία ξεκινάει τις ανακρίσεις με τον Αντώνη και τη Μαρουσώ να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν καταιγισμό ερωτήσεων.

Οι συνεργοί της Χριστιάνας φτάνουν στην παραλία για να την παραλάβουν. Εκείνη τρέχει προς το σκάφος και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανοίγονται στο πέλαγος. Ξαφνικά, μέσα στη σιωπή, ακούγεται ένας πυροβολισμός. Η Αλεξάνδρα μένει μόνη στην παραλία, παγωμένη από τον τρόμο. Τα μάτια της γεμίζουν δάκρυα καθώς κοιτάζει προς τη θάλασσα, σίγουρη πλέον πως η κόρη της είναι νεκρή.

Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με τους δικούς της, ενώ όλοι αγωνιούν για την τύχη της. Τελικά βρίσκει ένα επαρχιακό καφενείο και καλεί σε βοήθεια. Την ίδια ώρα, η Χριστιάνα ξεβράζεται λιπόθυμη σε μια παραλία.

Η Χριστιάνα, αφού κατάφερε να σωθεί, είναι αποφασισμένη να δραπετεύσει και να φύγει από τη χώρα. Κλέβει ένα αυτοκίνητο και βρίσκει καταφύγιο στο λατομείο, όπου έχει φροντίσει να υπάρχουν όσα θα χρειαστεί. Ο Αστυνόμος ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι η Χριστιάνα είναι ζωντανή. Μέσα στη νύχτα, ο Μανώλης βρίσκει την αδελφή του στο λατομείο, τη στιγμή που ετοιμάζεται να το σκάσει και όλα παίρνουν μία αναπάντεχη τροπή.

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