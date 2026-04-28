ΕΦΚΑ - Κεραμεικός: Άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα και τράπηκε σε φυγή
Από την επίθεση του ηλικιωμένου υπάρχει ένας τραυματίας, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν έχει εξακριβωθεί
Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το πρωί της Τρίτης για περιστατικό με πυροβολισμούς στο κτήριο που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας μεγάλης ηλικίας, εισήλθε στο χώρο, φορώντας καπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε μια καραμπίνα.
Ο ηλικιωμένος πυροβόλησε με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός τουλάχιστον ενός ατόμου, η κατάσταση της υγείας του οποίου παραμένει άγνωστη.
Ακολούθως, τράπηκε σε φυγή με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.
