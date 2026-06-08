Talay Riley: Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής δολοφονήθηκε στο Λονδίνο

Snapshot Ο Talay Riley, τραγουδοποιός και βραβευμένος με Grammy, δολοφονήθηκε σε επίθεση με μαχαίρι στο ανατολικό Λονδίνο.

Ένας δεύτερος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται μετά την ίδια επίθεση.

Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν, με δύο να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς περαιτέρω κατηγορίες και ένας να παραμένει υπό εγγύηση.

Ο Talay Riley είχε συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa, η Britney Spears και ο Usher.

Ο αδελφός του θύματος εξέφρασε τη θλίψη του και τον χαρακτήρισε φίλο, μέντορα και πηγή έμπνευσης για πολλούς. Snapshot powered by AI

Ο Talay Riley, τραγουδοποιός και ερμηνευτής που είχε συνεργαστεί με τη Dua Lipa, τη Britney Spears και τη Zendaya, δολοφονήθηκε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο ανατολικό Λονδίνο.

Ο 35χρονος βραβευμένος με Grammy δημιουργός, με πραγματικό όνομα Mark Orabiyi, εντοπίστηκε στον κήπο κατοικίας στο Silvertown, όταν η αστυνομία έσπευσε στο σημείο έπειτα από αναφορά για επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ένας δεύτερος άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών και επίσης τραυματισμένος με μαχαίρι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

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Τρεις συλλήψεις

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα ως ύποπτα.

Ένας 27χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Ένας 24χρονος άνδρας και μια 25χρονη γυναίκα επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε βάρος τους, μετά την ανάκρισή τους.

Ο μουσικός είχε συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τη Dua Lipa, τη Britney Spears, την Ellie Goulding και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες. Στο Spotify είχε σχεδόν 77.000 ακροατές και είχε βρεθεί σε περιοδείες μαζί με τον Usher και άλλους γνωστούς ερμηνευτές.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο αδελφός του, επίσης καλλιτέχνης Scribz Riley, με πραγματικό όνομα Michael Orabiyi, ανέφερε:

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Δεν μοιάζει αληθινό, μοιάζει με εφιάλτη. Λίγο πριν κοιμηθεί, μιλήσαμε για το μέλλον, για το να παραμένουμε θετικοί και για όλα όσα είχαμε ακόμη να κάνουμε. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας συζήτηση. Ήταν φίλος για πολλούς, μέντορας, πηγή έμπνευσης και φως στη ζωή τόσων ανθρώπων. Αγαπούσε βαθιά, προσέφερε απλόχερα και άγγιξε αμέτρητους ανθρώπους μέσα από το ταλέντο, την καλοσύνη και το πνεύμα του», σημείωσε.

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