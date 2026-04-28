Τι όπλισε το χέρι του 89χρονου δράστη – Η διαμάχη με τον ΕΦΚΑ και τα «χαμένα» ένσημα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε χώρο του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο Αθηνών, με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είχε μετατρέψει την καθημερινότητά του σε μια προσωπική διαμάχη με τον ασφαλιστικό φορέα, καθώς δεν του αναγνωρίζονταν περίπου 400 ένσημα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει σύνταξη, κάτι που –όπως αναφέρεται– τον είχε οδηγήσει σε έντονη αγανάκτηση.

Μάλιστα, είχε προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια τα οποία όμως είχαν απορρίψει το αίτημά του.

Ο ίδιος φέρεται να επισκεπτόταν επανειλημμένα το υποκατάστημα στον Κεραμεικό, όπου κατά καιρούς δημιουργούνταν εντάσεις με υπαλλήλους, με την κατάσταση να κλιμακώνεται το τελευταίο διάστημα.

Οι αρχές βρίσκονται επί ποδός, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα γύρω από το περιστατικό και τα κίνητρα του δράστη.

