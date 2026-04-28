Άκαρπη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Πρωτοδικείο για τη σύλληψη του 89χρονου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου
Φωτογραφίες Newsbomb: Χάρης Γκίκας
Άκαρπη απέβη η κινηματογραφική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία αποτυπώνεται καρέ-καρέ στις φωτογραφίες του Newsbomb, για τη σύλληψη του ηλικιωμένου.
Όπως φαίνεται στις εικόνες και στα βίντεο άνδρες της ΕΛΑΣ επιχειρούσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 89χρονο ο οποίος νωρίτερα σήμερα άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο κτίριο του Πρωτοδικείου στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως.
Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η γνωστή ηθοποιός
